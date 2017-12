Cô nàng tomboy Sài Gòn từng bị nhầm là "nam thần"

Nhắc đến những tomboy có vẻ đẹp như "nam thần" nhiều người sẽ nhớ đến cái tên như Alex Lê hay Lin Jay và mới nhất tại Sài Gòn, cô nàng tomboy có tên Sun Chu Min một lần nữa lại khiến dân mạng phải trầm trồ tán thưởng nhan sắc đẹp tuyệt mỹ. Sun Chu Min (tên thật là Trương Tuệ Châu, sinh năm 1994 sống tại Sài Gòn). Cô nàng tomboy Sài thành này hiện là người mẫu tự do và cũng là cái tên khá có tiếng trong cộng đồng LGBT trên mạng xã hội. Sở hữu một gương mặt thanh tú dù con trai hay con gái đều phải mê Sun Chu Min gây thiện cảm với người đối diện với người đối diện ngay lần tiếp xúc đầu tiên. Bên cạnh đó, phong cách thời trang tomboy trở thành hot trend giúp cô bạn này nhận bão "like" trên trang cá nhân. Ngay từ nhỏ, Sun Chu Min đã để tóc ngắn, yêu thích những trò chơi của con trai. Nhìn ảnh cô nàng tomboy Sài Gòn này ở hiện tại hay trong quá khứ hiếm người có thể nhận ra bất cứ một đường nét nào của con gái. Sau nhiều năm giữ kín, Sun Chu Min quyết định "come out" dù vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình, bạn bè. Nhưng với việc được sống đúng với bản tính của một chàng trai, cô bạn này đã bước qua tất cả để thỏa mãn bản thân. Đến nay, rất nhiều bạn trẻ đã biết đến Sun Chu Min với phong cách tomboy và độ "phủ sóng" của cô bạn này có mặt ở khắp mọi nơi, từ những tài khoản mạng xã hội như Facebook hay Instagram. Tuy nhiên, cũng chính vì vẻ đẹp của mình, mà Sun Chu Min gặp không ít vấn đề, nhiều dân mạng vì quá cuồng cô bạn này mà đã lập tài khoản ảo để mạo danh nhằm ăn theo độ hot của 9X Sài Gòn này. Nói về bản thân mình, Sun Chu Min tự nhận rằng mình khả năng ca hát, diễn xuất, chụp ảnh. Ngoài thời gian làm người mẫu ảnh, cô bạn này cũng tự kinh doanh online ở nhà để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Dù có nhiều Facebook và thường xuyên phải đổi "nick" nhưng tài khoản nào của Sun Chu Min cũng hút hơn trăm nghìn lượt theo dõi. Để cho vẻ đẹp của mình thêm hoàn thiện, Sun Chu Min đã phẫu thuật nâng cao và thu hẹp cánh mũi để khuôn mặt trở nên thanh thoát hơn. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip Tomboy Sun Chu Min cover Túy Âm - Nguồn: FBNV

