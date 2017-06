Cô giáo ngoại ngữ Hà thành xinh đẹp, siêu gợi cảm

Hồ Diễm My (sinh năm 1995), sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Diễm My vừa tốt nghiệp ĐH Công Đoàn. Cô nàng gây ấn tượng với người đối diện bởi gương mặt thanh tú, hài hòa và ánh mắt thông minh. Là người cầu toàn, ham học hỏi nên ngoài thời gian trên giảng đường, My còn đảm nhiệm 3 công việc làm thêm: kinh doanh online, cô giáo ngoại ngữ và cộng tác viên vị trí MC của đài VTVcab. Hiện đang sống chung với gia đình nhưng nữ giáo viên xinh đẹp đã độc lập hoàn toàn về tài chính. “Trước khi có cơ duyên với kinh doanh thì mình đã từng buôn bán một hai mặt hàng khác online nhưng kết quả không như mong đợi và cũng thật may là chưa có sự thất bại lớn vì mình là người thích an toàn. Trước tới giờ, vì là một người sợ sự bấp bênh nên luôn chọn thêm một công việc nữa để có cảm giác an toàn”. Với lợi thế ngoại hình ăn ảnh, vóc dáng chuẩn cùng thần thái biểu cảm tốt, Diễm My còn tự làm mẫu cho shop thời trang nội y của mình. Nhìn vóc dáng hiện tại của cô nàng ít ai biết trước kia cô giáo hot girl nàng từng sở hữu một thân hình khá nặng nề, hiện cô đã giảm được hơn 10kg so với thời còn học cấp 3. Vẻ ngoài sexy, quyến rũ khó lòng rời mắt của 9x Diễm My. Khi được hỏi về quan điểm mặc đẹp, Diễm My bày tỏ: “Với cá nhân thì mình sẽ lựa chọn chủ đề mặc đẹp phù hợp với ba tiêu chí: Hợp với mình, hợp với việc và hợp với túi tiền. Mình nghĩ không phải cứ dùng hàng hiệu là đẳng cấp là đẹp, cái đẹp ở đây là đẹp đúng lúc, đúng thời điểm”. Trong thời gian sắp tới Diễm My sẽ mở showroom nhỏ ngay tại nhà để dễ quản lý và tạo điều kiện cho khách hàng tham khảo sản phẩm. Cô nàng cũng mong muốn hoàn thành tốt nhất việc học ở trường để tạo kiến thức nền vững chãi trong bước đường lập nghiệp sau này.

