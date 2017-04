Cô gái Trung Quốc đăng tin cho thuê một nửa giường ngủ

Tiểu Anh một cô gái trẻ đang sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng với dòng thông báo tuyển người ở chung nhà có nội dung: "Tôi muốn cho thuê một nửa phòng ngủ của mình, tôi nghiêm túc đấy", thông báo còn kèm theo hình ảnh chiếc giường màu cam của cô. Theo thông tin có được từ China Daily, Tiểu Anh vừa từ bỏ công việc của mình ở Thái Lan để cùng chú chó cưng trở về quê hương, bắt đầu một cuộc sống mới. Khi được các phóng viên hỏi lý do cho thuê phòng ngủ mà không hề lo ngại điều gì thì Tiểu Anh đã vui vẻ trả lời: "Ai cũng bận rộn với công việc của mình rồi, nên cuộc sống sẽ nhạt nhẽo lắm nếu không có một người bạn để chia sẻ cùng". Được biết, đã từng có nhiều bạn nữ khác đến xem phòng và lần nào cô gái Trung Quốc - Tiểu Anh cũng đem theo chú chó cưng ra tận đường để đón họ. Nhờ những trải nghiệm quý báu của mình khi ở nước ngoài nên nhìn Tiểu Anh có phần chững chạc và phóng khoáng hơn so với các bạn cùng tuổi. "Tôi không ngại những bất đồng khi sống cùng nhau, tôi tin hai người lạ sống với nhau sẽ có nhiều chuyện để nói và chia sẻ hơn, mình có thiện ý với người khác thì sống sao cũng dễ", Tiểu Anh nói. Sau một thời gian đăng tin, Tiểu Anh đã tìm được người chuyển đến sống cùng mình. Cô gái có tên UU đã chuyển đến ở luôn mà không cần xem qua nhà của Tiểu Anh như thế nào. Chỉ mới gặp nhau mà hai cô gái đã tố chức tiệc ăn mừng và bắt đầu trang trí nhà cửa để thay đổi không khí khi có người mới. Cô gái người Trung Quốc nói, cô chưa bao giờ thấy vui vẻ như vậy, nhà cửa như có thêm sức sống khi tiếng cười của cô và bạn cùng phòng cùng vang lên. Cô rất hài lòng với cuộc sống như thế này, vì nó dễ chịu hơn rất nhiều. Sau một thời gian sống cùng nhau, cả hai càng trở nên thân thiết như những người bạn đã gặp từ kiếp trước, có lẽ vì là con gái với nhau nên cả hai không ngần ngại chia sẻ về bất cứ thứ gì trên đời. "Không phải ai cũng có một người bạn tri kỷ tốt cho mình, do đó nếu có được thì thật sự may mắn, người bạn này đã đến với tôi như một món quà cầu được ước thấy vậy" ,Tiểu Anh nói. Cuộc sống càng hiện đại càng khiến bản thân mỗi người trở nên nghi ngại về thành ý của một ái đó, vì đâu phải người nào cũng tốt nhưng cuộc sống là thế, nghi ngại quá sẽ không còn niềm vui thật sự nào cho chúng ta nữa. Cứ dễ dàng và thoải mái hơn với tất cả mọi người, cuộc sống sẽ tốt và thú vị hơn như câu chuyện của cô nàng 9X Trung Quốc này vậy.

