Cô gái Thái "xấu phát hờn" quyết định làm lại cuộc đời

Xuất hiện trong chương trình 'Let Me In Thailand' mùa 3, cô gái Thái Lan Wongtawan 'Lin' Panuprateep, 24 tuổi xuất hiện với ngoại hình không bắt mắt, hàm răng bị hô, thưa và xỉn màu. Điều đó làm Lin cảm thấy tự ti, cô còn không dám chụp ảnh selfie như bao bạn nữ khác. Ngoại hình còn ảnh hưởng đến xấu tương lai của Lin. Vì gia đình không đủ tiền để trang trải học phí cho cô, cô đã sớm phải bỏ học. Cho dù đã nỗ lực để tìm một công việc có thể kiếm tiền đỡ đần gia đình, nhưng cô đều bị từ chối chỉ vì không ưa nhìn. 'Tôi muốn có một công việc để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mẹ. Tuy nhiên, họ không chọn vì vẻ ngoài của tôi không được xinh xắn như bao cô gái khác', Lin chia sẻ Đến với chương trình, Lin đã nhận được sự tư vấn nhiệt tình của các bác sĩ. Theo đó, thứ cần thay đổi đầu tiên trên khuôn mặt cô chính là cằm. Chính vì vậy họ đã tiến hành hàng loạt các cuộc phẫu thuật răng, hàm, mắt mũi và cuối cùng là tiêm botox. Sau cuộc phẫu thuật kéo dài suốt nhiều năm, Lin giờ đây đã hoàn toàn khác trước, ngoại hình mới khiến cô trở nên tự tin và có niềm tin vào cuộc sống. 'Tôi rất thích vẻ ngoài mới mẻ của mình. Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Đây là cơ hội lớn nhất mà tôi được trao trong đời' - Lin xúc động. Mời quý độc giả xem video chương trình Let Me In Thailand - Wongtawan 'Lin' Panuprateep - Nguồn: Let Me In Thailand

