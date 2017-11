Cô gái Nghệ An mặc quân phục vừa xinh vừa hát hay

Mới đây, trên fanpage Songlamplus đã chia sẻ 1 đoạn live stream của cô gái Nghệ An trong bộ áo lính cực xinh đẹp với góc mặt khiến nhiều người tưởng rằng lai Tây. Chưa dừng lại ở đó, cô bạn này còn sở hữu giọng hát khiến ai nấy nghe một đoạn đều muốn nghe hết bài. Đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại hình ảnh tại thao trường của 1 đơn vị bộ đội Việt Nam và người cầm máy quay là cô gái đến từ Nghệ An được vô cùng chú ý không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi giọng hát khi thể hiện bài hát "Bài ca thống nhất". Sau đó, cô bạn trên còn giới thiệu bạn mình cũng là giọng hát cực hay. Chỉ sau ít giờ xuất hiện, clip của cô bạn xinh đẹp đến từ Nghệ An đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cư dân mạng, đã có tới 11.000 lượt yêu thích và bình luận không ngớt lời khen nhan sắc cùng chất giọng cực ấm áp. Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều các fanpage khác cũng nhanh tay chia sẻ clip và cô bạn trên bỗng chốc nổi tiếng. Theo tìm hiểu của dân mạng, cô gái Nghệ An mới xuất hiện trong clip trên là Phan Thị Ánh, nghệ danh Ngọc Ánh (SN 1996). Nữ sinh 9X Nghệ An này từng theo học ngành Sư phạm âm nhạc tại Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương (Hà Nội) và mới thi đỗ vào khoa Thanh nhạc của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào tháng 8 vừa rồi. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất giàu truyền thống với những làn điệu dân ca trữ tình, nên ngay từ nhỏ sự ngọt ngào và tha thiết đã chảy trong người cô gái nhỏ bé này, để rồi lớn lên, bản thân Ngọc Ánh định hướng đi theo con đường âm nhạc dân gian truyền thống. Trước đó, chính Ngọc Ánh từng nổi tiếng bằng clip bị người nhà “quay lén” trong một lần dùng giọng hát để từ chối uống rượu. Clip đó cũng nhận được rất nhiều nhận xét tích cực của cộng đồng vì cách ứng xử khéo léo của cô gái 9X xứ Nghệ. Sở hữu vẻ đẹp hiện đại, ngọt ngào, mỗi bức ảnh đăng trên mạng xã hội của Phan Ngọc Ánh đều nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Dù chiều cao không thực sự lý tưởng, nhưng cô gái xứ Nghệ lại có một khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng. Nhiều người nhận xét trông cô rất dễ thương và mỗi lần xuất hiện là thêm 1 lần thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngọc Ánh khá bất ngờ khi clip của mình lại nhận được sự quan tâm nhiều như vậy từ cộng đồng mạng xã hội và không quên cám ơn dân mạng đã chú ý tới mình. Ngọc Ánh cũng chia sẻ thêm rằng, clip mình hát dưới đây được trong 1 lần ghi hình cho chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" sắp phát sóng sắp tới. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem clip Cô gái Nghệ An mặc quân phục vừa xinh vừa hát hay - Nguồn: Songlamplus

