Cô gái Nghệ An hát ví dặm để “chạy rượu” trên bàn nhậu

Mới đây, đoạn clip cô gái Nghệ An vừa dùng đũa gõ bát vừa hát ví dặm trên "bàn nhậu" thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Ngoài khen ngợi giọng ca ngọt ngào, cư dân mạng còn tích cực "truy lùng danh tính" của cô gái xinh đẹp. Không khó để nhận ra người đẹp có giọng ca đi vào lòng người ấy chính là Phan Thị Ánh (nghệ danh Phan Ngọc Ánh), sinh năm 1996, sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội. Cô gái quê Nghệ An vốn dĩ là một hot girl dân ca nổi tiếng. Được biết, đoạn clip quay cảnh Phan Ngọc Ánh say sưa hát ví dặm được quay trong bữa tiệc liên hoan tối mùng 5 Tết vừa qua cùng gia đình. Khi được yêu cầu lựa chọn giữa việc uống rượu chúc Tết mọi người và hát, đúng sở trường của mình, cô gái xinh đẹp đã không ngần ngại chọn hát một câu ví dặm như một cách để từ chối khéo ly rượu mời đầu xuân. Bản thân Ngọc Ánh cũng không ngờ hình ảnh vui vẻ trong gia đình lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của người xem và khen ngợi giọng ca của mình. Ngọc Ánh còn nổi tiếng là một gương mặt trẻ nhưng rất say mê với làn điệu dân ca ví giặm xứ Nghệ. Dù mới 20 tuổi nhưng cô gái trẻ này đã sở hữu chất giọng rất chuyên nghiệp, chững chạc. Ngọc Ánh xuất hiện trên truyền hình trong một buổi biểu diễn dân ca cùng các thành viên trong Đoàn Nghệ thuật thực nghiệm Unesco Di sản dân ca xứ Nghệ. Ngoài học tập, Ánh vẫn thường xuyên đi biểu diễn ở các tỉnh. Giọng hát mượt mà cùng việc tích cực tham gia các phong trào, cuộc thi đã giúp Ngọc Ánh nhận được nhiều giấy khen, giấy chứng nhận từ nhiều cơ quan, đoàn thể. Ngọc Ánh từng đạt giải tài năng trẻ sân khấu, giải ấn tượng với bài “Phụ tử tình thâm” gây xúc động và lọt top “5 ngôi sao dân ca” do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức. Ngọc Ánh từng bất ngờ gây sốt mạng từ một bức ảnh chụp lén cô đưa em gái đi làm thủ tục thi THPT tại cụm thi Đại học Vinh, Nghệ An hồi đầu tháng 7/2016. Hình ảnh cô nàng mặc váy xẻ cao gợi cảm giữa sân trường cũng đã gây không ít tranh cãi. Giải thích cho điều này, Phan Thị Ánh không ngại tiết lộ rằng do đã nhận một cuộc hẹn đi chơi với bạn sau khi đưa em gái đi làm thủ tục thi nên cô mới chọn trang phục như vậy. Bất ngờ nổi tiếng theo nhiều cách "không tưởng", Ngọc Ánh ngàng càng được nhiều người biết đến và có thêm nhiều fan hâm mộ giọng hát cũng như ngoại hình xinh xắn của mình. Trang Facebook cá nhân của cô cũng đã không còn xa lạ với các bạn trẻ, dân mạng ở Nghệ An khi có hơn 22.000 người theo dõi.

