Cô gái Đà Nẵng "hát hay hơn Chi Pu" có gì đặc biệt?

Thời gian qua, cái tên Chi Pu được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm sau khi cho ra mắt MV "Cho ta gần hơn". Cùng với những cuộc tranh luận xoay quanh giọng hát của Chi Pu thì cộng đồng mạng cũng rộ lên phong trào cover lại ca khúc của hot girl nổi tiếng này. Ăn theo phong trào cover ca khúc mới của Chi Pu, một cô gái Đà Nẵng xinh đẹp đã để lại ấn tượng. Nhân vật đang được nói đến là Nguyễn Hoàng Ly (sinh năm 1996, nghệ danh LyLy). Hiện tại, cô nàng là ca sĩ tự do và sinh sống tại TP HCM. Mới đây, cô bạn 9X Đà Nẵng này nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng khi clip cover "Cho ta gần hơn" theo phong cách acoustic. Bản cover của Hoàng Ly ngay sau khi đăng tải đã nhận được ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, có người khen, có người chê. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng chính cô bạn Đà Nẵng này thể hiện còn tốt hơn so với Chi Pu ở phiên bản gốc. Trước đó, trong cộng đồng mạng biết tới Hoàng Ly sau khi cô cover các ca khúc nổi tiếng như Chúng ta không thuộc về nhau, We dont’t talk anymore đạt 1 triệu lượt xem. Hoàng Ly sinh ra ở thành phố Đà Nẵng. Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và từng đạt nhiều giải thi học sinh giỏi đối với bộ môn Ngữ Văn, tiếng Anh. Không chỉ học giỏi, cô nàng hotgirl Đà Nẵng còn có niềm đam mê đặc biệt với các loại nhạc cụ và có thể chơi được đàn guitar, keyboard, ukulele, đàn piano. Bên cạnh đó, Hoàng Ly còn đạt rất nhiều giải thưởng trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường như Giải Nhì cuộc thi hát tiếng Anh toàn quốc do báo VTM tổ chức năm 2012, giọng ca triển vọng trong chương trình Nhân tố bí ẩn 2016 (X-Factor) hay Top 10 cuộc thi Hot Vteen năm 2013. Đối với Hoàng Ly, được cầm mic hát cho mọi người nghe là một niềm hạnh phúc. Cô luôn nắm bắt các cơ hội dù nhỏ dù lớn để được đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, cô bạn này cũng đã có những quyết định khiến gia đình phản đối khi dừng việc học để chạy theo đam mê ca hát. Gác lại việc học ở trường Đại học Ngoại ngữ Huế, Hoàng Ly từ giã gia đình, 1 thân vào Sài Gòn lập nghiệp với vốn liếng chỉ là giọng hát của mình. Bước đầu, cô bạn này cố gắng và thử sức ở nhiều cuộc thi đây cũng là bàn đạp để cô có được sự chú ý cộng đồng, kinh nghiệm trong bài vở. Hoàng Ly chia sẻ thêm rằng cô có sở thích cover những ca khúc nổi tiếng. Mỗi lần cover, cô đều muốn làm mới và hát theo phong cách của bản thân. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem video Cover “Cho ta gần hơn” của Hoàng Ly -Nguồn: FBNV

Thời gian qua, cái tên Chi Pu được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm sau khi cho ra mắt MV "Cho ta gần hơn". Cùng với những cuộc tranh luận xoay quanh giọng hát của Chi Pu thì cộng đồng mạng cũng rộ lên phong trào cover lại ca khúc của hot girl nổi tiếng này. Ăn theo phong trào cover ca khúc mới của Chi Pu, một cô gái Đà Nẵng xinh đẹp đã để lại ấn tượng. Nhân vật đang được nói đến là Nguyễn Hoàng Ly (sinh năm 1996, nghệ danh LyLy). Hiện tại, cô nàng là ca sĩ tự do và sinh sống tại TP HCM. Mới đây, cô bạn 9X Đà Nẵng này nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng khi clip cover "Cho ta gần hơn" theo phong cách acoustic. Bản cover của Hoàng Ly ngay sau khi đăng tải đã nhận được ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, có người khen, có người chê. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng chính cô bạn Đà Nẵng này thể hiện còn tốt hơn so với Chi Pu ở phiên bản gốc. Trước đó, trong cộng đồng mạng biết tới Hoàng Ly sau khi cô cover các ca khúc nổi tiếng như Chúng ta không thuộc về nhau, We dont’t talk anymore đạt 1 triệu lượt xem. Hoàng Ly sinh ra ở thành phố Đà Nẵng. Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, cô nàng luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và từng đạt nhiều giải thi học sinh giỏi đối với bộ môn Ngữ Văn, tiếng Anh. Không chỉ học giỏi, cô nàng hotgirl Đà Nẵng còn có niềm đam mê đặc biệt với các loại nhạc cụ và có thể chơi được đàn guitar, keyboard, ukulele, đàn piano. Bên cạnh đó, Hoàng Ly còn đạt rất nhiều giải thưởng trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường như Giải Nhì cuộc thi hát tiếng Anh toàn quốc do báo VTM tổ chức năm 2012, giọng ca triển vọng trong chương trình Nhân tố bí ẩn 2016 (X-Factor) hay Top 10 cuộc thi Hot Vteen năm 2013. Đối với Hoàng Ly, được cầm mic hát cho mọi người nghe là một niềm hạnh phúc. Cô luôn nắm bắt các cơ hội dù nhỏ dù lớn để được đứng trên sân khấu. Tuy nhiên, cô bạn này cũng đã có những quyết định khiến gia đình phản đối khi dừng việc học để chạy theo đam mê ca hát. Gác lại việc học ở trường Đại học Ngoại ngữ Huế, Hoàng Ly từ giã gia đình, 1 thân vào Sài Gòn lập nghiệp với vốn liếng chỉ là giọng hát của mình. Bước đầu, cô bạn này cố gắng và thử sức ở nhiều cuộc thi đây cũng là bàn đạp để cô có được sự chú ý cộng đồng, kinh nghiệm trong bài vở. Hoàng Ly chia sẻ thêm rằng cô có sở thích cover những ca khúc nổi tiếng. Mỗi lần cover, cô đều muốn làm mới và hát theo phong cách của bản thân. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem video Cover “Cho ta gần hơn” của Hoàng Ly -Nguồn: FBNV