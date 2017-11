Chụp ảnh cưới ở TTTM, chú rể gây sốt vì quá đẹp trai

Cuối tuần qua, người dùng MXH liên tục truyền tay nhau clip và loạt ảnh hậu kì cực đáng yêu của cặp đôi chụp ảnh cưới ở một trung tâm thương mại lớn. Những hình ảnh lạ mặt nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, chú ý của dân mạng và hút hơn 11.000 like và chia sẻ. Đặc biệt, trong hình ảnh của cặp đôi chụp ảnh cưới ở TTTM tại Nha Trang, cộng đồng mạng đặc biệt chú ý đến ngoại hình của cặp đôi này. Cô gái xinh đẹp với vóc dáng thanh mảnh, còn anh chàng chú rể Tây lại cực kỳ điển trai với nụ cười sáng. Sau khi những bức ảnh của cặp đôi trên được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng đây chỉ là hai người mẫu của một studio ảnh cưới ở Nha Trang. Họ chỉ diễn chứ không có tình cảm với nhau. Truy tìm danh tính của cặp đôi trên, cộng đồng mạng cho biết, cô gái trong những bức ảnh "behind the scenes" này là Nguyễn Mai Phương Uyên (sinh năm 1992), chàng trai đứng cạnh cô có tên thân mật là Yura (người Nga, sinh năm 1992). Cả hai đều đang sống tại TP Nha Trang. Chính cô bạn Phương Uyên đã chia sẻ rằng, buổi chụp ảnh cưới đó là để kỷ niệm 1 năm yêu nhau của cả hai và cặp đôi này vẫn thường đùa nhau rằng sẽ làm bạn trai, bạn gái của nhau cho đến khi nào cả hai đứa có được sự nghiệp vững chắc trước khi nghĩ tới chuyện tiến đến hôn nhân. Khi đọc được những bình luận của dân mạng khen ngợi Yura đẹp trai, mơ ước được đứng vào vị trí của Uyên, cô gái người Nha Trang này cảm thấy rất hãnh diện và thấy may mắn vì đã có một người bạn trai điển trai khiến mọi người phải ghen tỵ. Hiện tại, Yura là designer còn Uyên chuyên về wedding planner. Cặp đôi đang có chung một dự án homestay với nhau tại Nha Trang. Nhan sắc của bạn trai Phương Uyên là tâm điểm chú ý bên cạnh nhan sắc của cô bạn sinh năm 1992 này. Yura và Phương Uyên nhận được sự khen ngợi không ngớt lời của cộng đồng mạng và họ còn được gọi là "đôi lứa xứng đôi". Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc áo cưới cực tự nhiên của cặp đôi gây ấn tượng bằng chọn cảnh chụp ảnh cưới ở TTTM. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem video Địa điểm chụp ảnh cưới bao đẹp không thể bỏ qua tại Mỹ Tho - Nguồn: It's Raining@Youtube

Cuối tuần qua, người dùng MXH liên tục truyền tay nhau clip và loạt ảnh hậu kì cực đáng yêu của cặp đôi chụp ảnh cưới ở một trung tâm thương mại lớn. Những hình ảnh lạ mặt nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, chú ý của dân mạng và hút hơn 11.000 like và chia sẻ. Đặc biệt, trong hình ảnh của cặp đôi chụp ảnh cưới ở TTTM tại Nha Trang, cộng đồng mạng đặc biệt chú ý đến ngoại hình của cặp đôi này. Cô gái xinh đẹp với vóc dáng thanh mảnh, còn anh chàng chú rể Tây lại cực kỳ điển trai với nụ cười sáng. Sau khi những bức ảnh của cặp đôi trên được đăng tải đã nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng đây chỉ là hai người mẫu của một studio ảnh cưới ở Nha Trang. Họ chỉ diễn chứ không có tình cảm với nhau. Truy tìm danh tính của cặp đôi trên, cộng đồng mạng cho biết, cô gái trong những bức ảnh "behind the scenes" này là Nguyễn Mai Phương Uyên (sinh năm 1992), chàng trai đứng cạnh cô có tên thân mật là Yura (người Nga, sinh năm 1992). Cả hai đều đang sống tại TP Nha Trang. Chính cô bạn Phương Uyên đã chia sẻ rằng, buổi chụp ảnh cưới đó là để kỷ niệm 1 năm yêu nhau của cả hai và cặp đôi này vẫn thường đùa nhau rằng sẽ làm bạn trai, bạn gái của nhau cho đến khi nào cả hai đứa có được sự nghiệp vững chắc trước khi nghĩ tới chuyện tiến đến hôn nhân. Khi đọc được những bình luận của dân mạng khen ngợi Yura đẹp trai, mơ ước được đứng vào vị trí của Uyên, cô gái người Nha Trang này cảm thấy rất hãnh diện và thấy may mắn vì đã có một người bạn trai điển trai khiến mọi người phải ghen tỵ. Hiện tại, Yura là designer còn Uyên chuyên về wedding planner. Cặp đôi đang có chung một dự án homestay với nhau tại Nha Trang. Nhan sắc của bạn trai Phương Uyên là tâm điểm chú ý bên cạnh nhan sắc của cô bạn sinh năm 1992 này. Yura và Phương Uyên nhận được sự khen ngợi không ngớt lời của cộng đồng mạng và họ còn được gọi là "đôi lứa xứng đôi". Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc áo cưới cực tự nhiên của cặp đôi gây ấn tượng bằng chọn cảnh chụp ảnh cưới ở TTTM. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV. Mời quý độc giả xem video Địa điểm chụp ảnh cưới bao đẹp không thể bỏ qua tại Mỹ Tho - Nguồn: It's Raining@Youtube