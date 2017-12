Chị của nữ sinh Hải Dương ngực 110cm không thua kém em gái

Võ Thị Thu Trang, sinh năm 2000, học sinh lớp 12 trường THPT Hoàng Văn Thụ - Hải Dương là gương mặt không mấy xa lạ với cộng đồng mạng Việt khi thẳng thắn chia sẻ về những rắc rối với vòng một lên tới 110cm của mình. Mới đây, nữ sinh Hải Dương lại được nhiều người nhắc đến sau khi xuất hiện trên sóng truyền hình để chia sẻ về vòng một "quá khổ" của mình, không ngại ngần nói đến chuyện tế nhị khi mua sắm quần áo đặc biệt là đồ lót và số tiền khá tốn kém bỏ ra khám ngực mỗi khi có biểu hiện thất thường. Điều khiến những bạn trẻ đang quan tâm, theo dõi cô nữ sinh lớp 12 này thêm tò mò đó là trong chương trình, Thu Trang có nhắc đến người chị gái ruột của mình và cũng khẳng định rằng, vòng 1 của cô chị cũng không kém gì so với cô em. Sự tò mò đó đã kích thích dân mạng tìm ra bằng được danh tính cũng như trang Facebook của cô chị. Theo đó, người chị ruột mà 10X Hải Dương nhắc đến có tên Võ Thị Giang, hiện đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. So với cô em khá nổi tiếng trên mạng xã hội với gần 70.000 người theo dõi, Giang lại dường như sống khá kín đáo. Cô chị hiếm khi đăng ảnh khoe vòng 1 gợi cảm như cô em. Những bức ảnh khoe vòng ngực khủng "nhấp nhô" bên dưới chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đa phần là ảnh "tự sướng" cận mặt. Khi biết Giang và Trang là hai chị em ruột, nhiều người phải thốt lên: Đúng là "kẻ 8 lạng, người nửa cân" không hề thua kém nhau cả về nhan sắc và vòng một đẫy đà. Cả hai còn bị nhầm là chị em sinh đôi khi sở hữu gương mặt bầu bĩnh hao hao giống nhau, đôi mắt to tròn, nụ cười duyên và vòng một lớn được cho là mang yếu tố di truyền "không lẫn đi đâu được". Trên trang Facebook cá nhân của mình, mỗi bức ảnh khoe vòng một "hàng khủng" "lấp ló" của mình là cô chị lại bị bạn bè trêu đùa rằng: "Phải nói ảnh nào cũng vậy, bự thật" hay "đồ sộ thế"... Giang chỉ đáp lại bằng những câu trả lời vui vẻ thêm chút giận hờn và cho rằng do mình mập nên trông mới "đẫy đà" vậy thôi. Ảnh: Facebook nhân vật. Mời quý độc giả xem video Bài tập phát triển vòng 1 cho chị em - Nguồn: Hana Giang Anh@Youtube

