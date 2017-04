Chàng trai Vũng Tàu được mệnh danh “thánh ăn chua”

Những ngày gần đây, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ đoạn video clip cảnh một chàng trai ngồi ăn xoài non chấm mắm ruốc ngon lành. Với những biểu cảm hết sức chân thực, từ những cái chép miệng xuýt xoa, tiếng cắn xoài giòn rụm hay khuôn mặt nhăn nhó của " thánh ăn chua" đều khiến người xem... nuốt nước miếng liên tục vì thèm. "Hành hạ tinh thần" bằng xoài non chưa đủ, trước đó, chàng trai này còn thu hút sự chú ý bởi video quay lại cảnh anh vặt từng trái me xanh, chấm vào chén mắm ớt cay xè và ăn luôn cả vỏ. Không cần đầu tư quá công phu, kỹ lưỡng về góc máy, cũng không có những khung hình đẹp lung linh, nhưng đoạn clip đã "ẵm trọn" hơn 5 triệu lượt xem và hơn 70 nghìn lượt chia sẻ từ phía cư dân mạng. Được biết, chàng trai ăn đồ chua siêu khủng, gây "tội ác" này tên là Lê Chánh Trung (sinh năm 1994) đang sinh sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu, làm nghề kinh doanh hải sản. Chia sẻ với chúng tôi, Chánh Trung cho biết, những video anh bạn thực hiện đều để vui, giải tỏa căng thẳng, cũng như muốn trêu chọc mọi người. "Mình chỉ ăn cho vui và suy nghĩ quay lại khoảnh khắc đó để chọc ghẹo bạn bè. Nhưng mình không nghĩ có thể thu hút cộng đồng mạng quan tâm như vậy. Ngoài ra, mình cũng không ngờ được nhiều người ủng hộ và gợi ý làm thêm nhiều clip khác." - Chánh Trung nói. Hiện, trang Facebook cá nhân của anh chàng thích ăn xoài chua sở hữu hơn 44 nghìn lượt theo dõi. Có thể thấy, đây là một 9X khá hài hước và vui tính, khi các hình ảnh cũng như video được anh chia sẻ đều vui nhộn, khiến người khác bật cười ngay khi trông thấy.

