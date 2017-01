Bộ ảnh “ngày Tết” khiến dân mạng đẫm nước mắt khi xem

Đa phần người Việt đều mong mỏi được sum họp gia đình và có những ngày ăn Tết ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ may mắn và điều kiện để làm được điều đó. Mới đây, bộ ảnh Ngày tết của tác giả Quang James đã khắc họa một phần nào đó khung cảnh của những ngày Tết khó. Nhân vật chính trong bộ ảnh "ngày Tết" của nhiếp ảnh gia Quang James đó là bé Lê Nguyễn Bảo Khang và nhiếp ảnh gia quên mặt Thích Việt Hoàng vào vai "ông bố". Nói về cậu bé Lê Nguyễn Bảo Khang, cậu bé này được nhiều người chú ý tới sau khi bộ ảnh "cậu bé đánh giày" đêm Giáng sinh bằng lối diễn xuất có tài và ánh mắt có hồn. Còn ở bộ ảnh "ngày Tết", Bảo Khang tiếp tục vào vai một cậu bé nghèo với ao ước có một cuộc sống ấm no như bao đứa trẻ khác trong dịp đầu năm. Bé ước ao có một mái nhà, có đầy đủ gia đình, có bữa cơm ấm tình và có quần áo mới như bạn bè. Bộ ảnh nói về kỷ niệm ngày Tết của hai cha con nghèo và niềm vui của cu cậu chỉ là cành hoa đào ngày Tết cho có cái để khoe với bạn bè. Bối cảnh của bộ ảnh được lấy ở một khu chợ dưới chân cầu Long Biên ở Hà Nội, nơi có nhiều mảnh đời còn thiếu thốn về vật chất trong những ngày Tết. Niềm vui nhỏ nhặt của cậu bé đó là đi nhặt nhạnh những thứ còn sót lại để có bữa ăn trong ngày Tết. Không có tiền mua quần áo mới cho con, ông bố nghèo đã đưa cậu bé ra chỗ quần áo từ thiện. Mặc dù không có quần áo mới tinh, nhưng cậu bé vẫn cảm thấy vui vẻ. Niềm vui "ngày Tết" chỉ nhỏ nhoi nhưng chứa đựng một ước mơ no đủ của cậu bé và người cha của mình.

