Bộ ảnh cô bé đánh giày của “thiên thần” Lào Cai gây sốt

Hóa thân thành một cô bé đánh giày dù còn nhỏ nhưng đã phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh, người mẫu ảnh "nhí" có khuôn mặt xinh như thiên thần thu về rất nhiều sự quan tâm của người xem nhờ nhập vai rất thành công. Ảnh nhân vật cung cấp. Được biết, nhân vật chính trong bộ ảnh trên là cô bé Trương Diệu Linh, 5 tuổi, ở Lào Cai. Cha của Diệu Linh - anh Trương Văn Nam, 27 tuổi, thợ chụp ảnh cưới chính là tác giả và cũng là người lên ý tưởng cho bộ ảnh này. Chia sẻ với PV Kiến Thức, anh Văn Nam cho biết rất thích chụp ảnh cho con mình và luôn muốn tìm ý tưởng chụp cho bé một bộ ảnh mang phong cách lạ. "Thời gian gần đây, mình thấy bạn bè cũng như những người mình biết vì nhiều lý do mà phải ly hôn, mà chỉ khổ những đứa con còn quá nhỏ. Chính vì vậy, mình đã quyết định thực hiện cho Diệu Linh một bộ ảnh lưu giữ những kỷ niệm về bé lấy tên là 'Con có lỗi gì?'". Để con một lần được trải nghiệm và diễn xuất tốt vai một em bé đánh giày vất vả mưu sinh trên phố, anh Văn Nam đã trò chuyện với bé rất nhiều về công việc của họ. Nhưng vì còn nhỏ nên Diệu Linh cũng chưa hiểu hết, cứ nài nỉ bố rằng "Bố ơi! Con làm cô bé đánh giày ạ". Quá trình thực hiện bộ ảnh "Con có lỗi gì?" của hai bố con cũng gặp đôi chút khó khăn. "Vì không thuê được đồ đánh giày mang đi ra chỗ khác có địa điểm đẹp nên mình quyết định chụp ở chỗ có các chú đánh giày đang làm việc. Mãi sau mới mượn được các chú ấy bộ đồ nghề để chụp ảnh vì ban đầu họ tưởng mình đùa, bảo 'chụp gì, chụp gì mà chụp...?'" Bộ ảnh "Con có lỗi gì?" sau khi được chia sẻ đã nhận được rất nhiều lời khen dành tặng cho người mẫu nhí đáng yêu như thiên thần. Trước một số góp ý cho rằng nếu như tác giả bỏ chi tiết chiếc lắc tay và nhẫn bé đeo thì bộ ảnh sẽ được hoàn thiện hơn, anh Văn Nam giải thích: "Thật sự chi tiết đó mình cũng quên mất, nhưng mình nghĩ thứ đó nó cũng nhỏ bé, về kinh tế nó cũng không lớn. Coi như của dành dụm". Có bố là một nhiếp ảnh gia nên dễ hiểu vì sao Diệu Linh cũng rất thích chụp ảnh. "Từ năm hơn 2 tuổi là cháu đã thích được chụp ảnh và đã biết nghe lời rồi", anh Văn Nam nói về sở thích của con gái mình. "Thiên thần" Lào Cai còn được ví như một "bà cụ non" vì mới 5 tuổi thôi nhưng đã biết trông em trai 2 tuổi và một người anh họ mới 3 tuổi ở cùng nhà. Xem thêm bộ ảnh của "bà cụ non" Diệu Linh khi hóa thân thành một cô bé đánh giày. Cô bé đánh giày ngồi bên vệ đường ăn bánh mì sau một ngày lao động vất vả. Nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Phút suy tư của cô gái bé nhỏ sớm phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Ảnh nhân vật cung cấp.

