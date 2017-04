Bị ném đá, cô gái đánh rơi iPhone 7 xuống biển nói gì?

Những ngày vừa qua trên mạng xã hội, cư dân mạng rất quan tâm tới clip liên quan đến cô gái đánh rơi iPhone 7 xuống biển không chỉ bởi bàn luận về việc màn năn nỉ của nhân vật chính mà còn bởi nhan sắc của cô gái đó. Mới đây, sau thời gian im lặng, cô nàng có tên Nga (nhân vật trong clip) đã chính thức lên tiếng đính chính. Ảnh trong bài: Beatvn. Theo đó, cô gái đánh rơi iPhone 7 xuống biển Nha Trang chia sẻ với tiết lộ rằng: "Thật ra không phải mình bị rơi điện thoại, mà là anh bạn đi cùng mình bị rơi. Và lý do để rơi điện thoại cũng không phải vì quay clip "sống ảo" hay "tự sướng" mà là do bọn mình nhảy dù cùng nhau, anh ấy có cầm điện thoại để quay lại khoảnh khắc lần đầu được đến Việt Nam xong đeo vào cổ thì lúc hạ xuống để chuẩn bị vào bờ thì bị rơi". Sau khi hạ cánh với mong muốn tìm lại chiếc iPhone 7 cho anh bạn đi cùng, cô nàng xinh đẹp tên Nga đã tìm tới sự trợ giúp của các nhân viên của khu dù lượn tại Nha Trang với lý do trong chiếc điện thoại đó có rất nhiều dữ liệu quan trọng. Tuy nhiên trước sự năn nỉ của cô gái trẻ xinh đẹp, những thợ lặn cũng buộc phải từ chối vì công việc này rất khó khăn. Nói về việc mình bỗng chốc "nổi tiếng" trên mạng xã hội, nữ nhân vật chính trong đoạn clip cô gái bị rơi iPhone 7 xuống biển chia sẻ rằng: "Lẽ ra là mình đã đi về luôn khi bị từ chối giúp đỡ nhưng vì anh bạn mình có nhiều việc quan trọng trong chiếc điện thoại đó. Bên cạnh đó cũng vì việc mua điện thoại ở Việt Nam thì phần mềm cũng không dùng được ở bên Trung Quốc, nên mình cố gắng năn nỉ để được giúp mà không ngờ rằng mình đang bị quay lén lúc nào không biết". Xoay quanh câu chuyện này, dân mạng cũng có những bình luận khá đa chiều và phân tích tỷ mỉ. Thành viên có nickname Tunlee chia sẻ rằng:"Vô vọng thôi, điện thoại iPhone 7 dù chống được nước nhưng chắc chắn chỉ 1 thời gian là tắt ngóm khi giữa biển cả mênh mông thì khả năng tìm lại gần như là con số 0. Phải chăng đây là một hình thức câu view nổi tiếng mới". Ngoài ra thành viên Beecool cũng bình luận thêm: "Mình cũng từng bay dù lượn ở địa điểm đó rồi, rất nhiều trường hợp tương tự đã diễn ra nhưng chỉ vì bạn nữ kia xinh quá nên chắc mới nổi tiếng trên mạng thôi". Cùng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về cô gái đánh rơi iPhone 7 xuống biển tại Nha Trang. Ảnh trong bài: Beatvn.

