Bi hài chuyện nàng dâu “con nít” sống chung với mẹ chồng

Thắc mắc này một phần được giải đáp khi mới đây, cư dân mạng cũng như các nàng dâu liên tục truyền tay nhau xem đoạn clip được cắt từ tập 4 của "Mẹ chồng nàng dâu" phát sóng vào thứ 7 vừa qua trên kênh truyền hình HTV7. Nhân vật tham gia chương trình là chị Phương Thảo (24 tuổi) lập gia đình được 3 năm, mẹ chồng chị Thảo là cô Dương Thị Thanh Hà (51 tuổi). Ảnh cắt clip. Chia sẻ cảm nghĩ về lần đầu tiên con dâu về ra mắt gia đình mình, cô Thanh Hà thẳng thắn cho biết ban đầu có không thích Phương Thảo vì... xấu hơn con trai mình. Thứ hai nữa là Thảo khi ấy vẫn còn con nít, người gầy... khiến mẹ của bạn trai Thảo lúc đó cũng hơi bị sốc. Bản thân Phương Thảo khi lần đầu gặp cô Thanh Hà thì thấy mẹ rất đẹp, xì tin, nhưng nhìn mẹ hơi dữ nên khiến cô hơi sợ. Thấy hai các con còn quá trẻ, cô Thanh Hà có khuyên con trai còn nhỏ phải lo đi học rồi đi làm, chuyện có bạn gái thì "từ từ" và đừng có lập gia đình sớm. Tuy nhiên, đôi trẻ vẫn quyết tâm qua lại khoảng chừng một năm thì đùng một phát con trai xin phép mẹ được cưới Phương Thảo về làm vợ vì cô ấy "lỡ có bầu". Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu và cách cư xử của cô nàng "con nít" cũng bắt đầu nảy sinh từ đây. Khác với nàng dâu trưởng vốn chững chạc và biết chăm sóc gia đình, dâu thứ Phương Thảo khi mới về " sống chung với mẹ chồng" khiến mẹ chồng cô khá đau đầu vì vẫn còn con nít quá. Mẹ chồng Phương Thảo cho biết vì hai vợ chồng cô còn trẻ, tính còn con nít nên hay "gây lộn", những lúc ấy nàng dâu trẻ nóng giận lại xách vali về nhà mẹ đẻ, khiến mẹ chồng phật lòng. Nhưng cô Thanh Hà chia sẻ, bản thân cũng thấy con còn con nít nên bỏ qua vì con và muốn cho con hạnh phúc. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi mẹ chồng gọi điện thoại cho con dâu để hòa giải cho hai vợ chồng nhưng nàng dâu không thèm bắt máy. Lấy lý do khi ấy còn con nít và vẫn giận chồng quá nên Phương Thảo đã làm điều mà đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy có lỗi với mẹ. Để gỡ từng mối bất hòa này, cô Thanh Hà cũng chia sẻ quan điểm rằng: "Người mẹ nên vị tha, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua thì hai bên sẽ dễ sống hơn. Cái đó cũng tránh được sự xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu". Thêm một mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu nữa trong gia đình cô Thanh Hà cũng như không ít những gia đình nhỏ khác, đó là xuất phát từ chuyện chăm cháu. Sau một thời gian sống chung với mẹ, hai vợ chồng Phương Thảo quyết định ra ở riêng. Có lần vì cả hai cùng bận nên Phương Thảo mang con sang gửi bà nội. Không may hôm đó có thể do thay đổi thời tiết nên tối về con sốt. Chưa rõ nguyên nhân nên con trai cô Hà đã gọi điện hỏi mẹ: "Mẹ có làm gì nó không mà giờ nó sốt? Nó có té gì không?". Hỏi ra lúc đó mới biết khi thấy con bị vậy thì Phương Thảo cũng có mách với chồng: "Anh ơi, mẹ canh (trông - PV) con chút mà bị vậy. Chắc mốt không dám gởi nữa". Hóa giải mâu thuẫn này, MC Quyền Linh đưa ra lời khuyên rằng: Câu chuyện này có thể khiến nhiều nàng dâu và mẹ chồng phải chú ý vì cháu là cháu nội của mình, bà cũng rất yêu thương. Điều quan trọng là các nàng dâu đừng để mẹ buồn khi bà lỡ chăm cháu có làm sao, bởi chuyện này hết sức là nhạy cảm. Cô Hà chia sẻ cũng không ít lần phải đứng ra khuyên giải cho vợ chồng con mỗi lần xảy ra xích mích. Gây lộn vì chồng nhiều khi ham chơi không quan tâm đến vợ, Phương Thảo có gọi điện mách mẹ nói "Chắc con li dị với chồng, con chịu hết nổi rồi". Nghe con nói vậy mẹ chồng cũng phân tích rằng: "Tụi con cứ suy nghĩ lại đi. Con rất hạnh phúc khi mà có một đứa con như vậy. Bây giờ mà tụi con không biết nhường nhịn, không biết suy nghĩ lại thì con con nó sẽ là người khổ". Chương trình khép lại trong giọt nước mắt của cả mẹ chồng lẫn nàng dâu. Cô Thanh Hà qua đây cũng chia sẻ rất may mắn khi có được hai cô con dâu. Tuy nhiên, mẹ chồng Phương Thảo chỉ mong cô bớt tính trẻ con. Trong cuộc sống bà sẽ bỏ qua hết tất cả, nhưng đối với xã hội bên ngoài thì đôi khi Phương Thảo cũng phải học hỏi một chút từ lời ăn tiếng nói. Bà mong các con cố gắng giữ lấy hạnh phúc gia đình. Câu chuyện xung quanh mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu của cô Thanh Hà và chị Phương Thảo khiến nhiều chị em cảm thấy như cũng có một phần câu chuyện của mình trong đó. Sự chia sẻ và thấu hiểu để cùng tháo gỡ những khúc mắc trong cuộc sống khiến cho mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu ngày càng được cải thiện! Ảnh cắt clip.

