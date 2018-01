Bị chê già, cô gái kéo lại tuổi xuân bằng cách giảm cân

Đối với các cô gái, bị chê béo đã là điều khiến họ rất tủi thân nhưng khi bị chê già thì họ còn cảm thấy bị tổn thương sâu sắc hơn thế. Cô gái 9X tên Nhật Lệ trong câu chuyện này cũng đã từng phải chịu đựng sự tổn thương ấy khi bị nhiều người tưởng nhầm là chị gái mẹ khi sở hữu thân hình mập ú và sau đó đã quyết tâm giảm cân để thay đổi tất cả. Cô bạn 9X được nhắc tới với hành trình kéo lại tuổi xuân bằng cách giảm cân đó là Nguyễn Nhật Lệ, sinh năm 1997, đang học năm 3 Đại học Văn hóa Hà Nội. Chia sẻ về cuộc sống của mình, Nhật Lệ chia sẻ: "Từ bé đến lớn em đã to cao hơn các bạn. Lúc chụp hình em nặng tầm 70kg, cao 1m7. Ra đường, với mẹ, người ta còn nhầm em với chị gái của mẹ luôn. Điều này khiến em khá tủi thân". Cũng chính vì sở hữu thân hình già trước tuổi vì béo, Nhật Lệ thường bị bạn bè trêu chọc và xa lánh. Cũng nhận thức bản thân mình kém xinh, cô bạn 9X này thành ra tự ti và sống khép mình hơn với bạn bè cùng lớp và quanh khu hàng xóm. Buồn bã vì vừa to cao lại béo, Nhật Lệ nhiều lần tâm sự với bố mẹ. Bố mẹ cô đều động viên con gái đừng để ý đến vẻ bề ngoài, cái nết đánh chết cái đẹp. Theo họ, béo chẳng phải là vấn đề gì to tát để mà tự ti. Tuy nhiên, với một cô gái mới lớn, nhìn các bạn thon gọn, xinh đẹp, Nhật Lệ cũng muốn như vậy và bắt đầu tìm cách giảm cân. Hành trình giảm cân của Nhật Lệ bắt đầu bằng cách lên mạng tìm hiểu các thông tin và cách làm để giảm cân an toàn. Cô bạn này triệt để tuân thủ chế độ cắt bỏ tinh bột, tăng cường rau, thịt và đậu phụ và không bao giờ ăn gì sau 7 giờ tối. Bên cạnh ăn uống, cô bạn này còn tập thể dục. Nhật Lệ chia sẻ thêm rằng: "Có cách làm hơi tiêu cực là mặc áo mưa rồi chạy em cũng thực hiện. Cứ sáng sớm em dậy từ 5 giờ rồi mặc áo mưa tập khoảng tiếng rưỡi mỗi ngày. Vì ngại người ta thấy nên em mới tập sớm như vậy. Có ngày không chạy em lại nhảy dây". Sau khoảng 3 tháng Lệ giảm được gần 20kg và việc diện áo dài với Nhật Lệ không còn là nỗi lo khiến cô bạn mất ăn mất ngủ nữa. Nhật Lệ tâm sự về thể trạng hiện tại của mình rằng: "Hiện tại em giữ ở mức 55 - 58kg chứ không giảm vì gầy quá không thể cân đối nổi. Nhưng em vẫn ám ảnh với chuyện bị béo. Chỉ cần quá 1kg trong mức đó là em lại sợ, lại tìm cách giảm luôn. Trong đầu em lúc nào cũng tính đến phương pháp giảm cân. Hiện tại chiều cao và cân nặng này ai cũng khen đẹp và khuyên đừng cố giảm nữa nhưng em vẫn thấy chưa đủ, cứ thấy mình bị béo." Không còn là "Lệ béo" ngày nào, cô bạn sinh năm 1997 đã là "Lệ chân dài" và tự tin mỗi khi ra đường. "Giảm cân thành công cũng giúp em có nhiều cơ hội hơn và dễ dàng hơn trong các mối quan hệ lẫn công việc. Hiện tại, có lẽ yêu cầu ngoại hình khi đi xin việc cũng không khiến em quá lo lắng nữa rồi". Nhật Lệ chia sẻ về sự tự tin khi giảm cân của mình. Mời quý độc giả xem clip 8 tuần từ mũm mĩm đến thon thả - Nguồn: Fitness

