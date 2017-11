"Bản sao Phạm Băng Băng" tố chồng vũ phu, đểu giả

Thần tượng hoa đán Phạm Băng Băng từ khi còn nhỏ, cô gái sinh năm 1992 Hà Thừa Hi đã nhiều năm nuôi mộng được trở thành bản sao của nữ diễn viên họ Phạm. Khi chỉ mới 15 tuổi, cô nàng đến từ Thâm Quyến - Quảng Đông đã bắt đầu tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn sở hữu dung mạo giống hệt như thần tượng của mình. Trong suốt 8 năm Hà Thừa Hi đã phải trải qua quá trình 'dao kéo' vô cùng đau đớn. Cuối cùng, cô nàng đã đạt được nguyện vọng khi tất cư dân mạng đều biết đến nhờ ngoại hình giống nữ hoàng Cbiz Phạm Băng Băng tới 99%. Năm 2016, cô nàng bỗng chốc nổi tiếng nhờ tham dự show truyền hình 'Super Girl'. Sau khi nhận được sự chú ý của khán giả với chút danh tiếng nhờ ngoại hình giống diễn viên họ Phạm, Hà Thừa Hi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Không chỉ về ngoại hình, cô nàng còn thường xuyên bắt chước phong cách ăn mặc, cách trang điểm và học theo thần thái biểu cảm, cử chỉ của Phạm Băng Băng. Thậm chí, 'bản sao Phạm Băng Băng' không ngừng đăng ảnh sống sang chảnh, sử dụng hiệu đắt tiền và tận hưởng những kỳ nghỉ xa hoa. Cô còn khoe khoang mỗi ngày của mình đều bận rộn không khác một minh tinh hạng A. Tháng 1/2016, Hà Thừa Hi tuyên bố kết hôn với bạn trai Dư Tiểu Tuyền cũng chính là bác sĩ đã phẫu thuật thẩm mỹ cho cô. Cặp đôi rất chăm chỉ khoe hạnh phúc và cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là, để sánh bên 'bản sao Phạm Băng Băng', chồng cô cũng sở hữu nhiều đường nét hao hao vị hôn phu của người đẹp họ Phạm là Lý Thần. Một năm sau kết hôn, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Khác với những bức ảnh hạnh phúc chia sẻ trên mạng xã hội, gần đây, Hà Thừa Hi bất ngờ lên mạng khóc lóc, kể chuyện bị chồng lừa kết hôn rồi bỏ rơi. Cô chia sẻ chồng mình vốn có tình nhân ở bên ngoài, thậm chí đó còn là một người đàn ông. Hà Thừa Hi còn đăng cả ảnh thân mật của chồng và nhân tình của anh ta. Cô nói thêm, hiện tại, chồng cô nàng đã lộ rõ bản chất thật, đối xử tệ bạc với cô, thậm chí còn có hành vi bạo lực với 'bản sao của Phạm Băng Băng'. Dư Tiểu Tuyền kết hôn với cô chỉ với mục đích vì muốn cô sinh cho anh ta một đứa con. Hà Thừa Hi nhấn mạnh tất cả tài sản, bao gồm xe cộ, các tài khoản cá nhân của cô đều không phải do chồng chu cấp như thông tin đồn đại. Trước hành động này của Hà Thừa Hi, đã có không ít ý kiến cho rằng đây rất có thể chỉ là một chiêu trò tiếp theo để đánh bóng tên tuổi của cô nàng. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng, thương xót cho con trai của cặp đôi. 'Chỉ tội cho đứa con, mới được vài tháng mà bố mẹ đã ly hôn ầm ĩ, còn đưa chuyện chẳng ra sao này lên mạng xã hội', một tài khoản Weibo bình luận.

