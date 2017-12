Bà ngoại U40 trẻ trung, xinh đẹp như gái đôi mươi

Niềm vui với mọi phụ nữ chính là việc được khen trẻ hơn tuổi. Mới đây, một bức ảnh chụp người phụ nữ diện bikini với dáng người dong dỏng cao, tay bế một thiên thần nhí khiến nhiều người nhầm tưởng là 2 mẹ con. Thật bất ngờ khi chủ nhân bức ảnh tiết lộ rằng đó chính là bà ngoại U40 và cháu gái nhỏ của mình. Cô gái đăng tải bức ảnh lên mạng tên là Nguyễn My, sinh năm 1998, hiện đang sống tại Nam Định. My cho biết mẹ của mình tên là Đàm Bích Hạnh, 42 tuổi, làm nghề nội trợ. My khá tự hào về mẹ của mình khi mỗi lần ra đường đều được mọi người khen trẻ hơn tuổi. Thậm chí, không ít lần người đối diện nhầm tưởng 2 mẹ con là 2 chị em. My là con gái đầu của cô Hạnh, em út của My sinh năm 2004. My lập gia đình và hiện đã có con gái 2 tuổi. Khi được hỏi về bí kíp giữ gìn nhan sắc ở tuổi tứ tuần, cô Hạnh chỉ cười và nói rằng: 'Do ít suy nghĩ đó con'. My cho biết, nếu không nói ra, nhiều người vẫn nghĩ rằng mẹ của cô bạn là 'single mom'. 'Mình và mẹ ở cạnh nhau suốt, 2 mẹ con vẫn thường tâm sự và chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống, giống như 2 người bạn vậy' - My chia sẻ. Cô Hạnh không thường xuyên sử dụng mỹ phẩm, chỉ khi ra đường hay có việc quan trọng mới nhấn nhá chút son, chút phấn. 'Mẹ mình hòa đồng lắm, mỗi lần nói chuyện là có thể bắt nhịp ngay với ngôn ngữ của giới trẻ. Mẹ rất tâm lý, lắng nghe con cái nhiều hơn là la mắng. Mọi thời gian của mẹ đều dành cho gia đình và chăm sóc con cái' - My nói thêm. Mời quý độc giả xem video Bà ngoại U40, trẻ như thiếu nữ, quẩy tưng bừng trong bar - Nguồn: FBNV

