Thiết kế giật cấp tạo điểm nhấn trong kiến trúc nhà nhỏ

Với những căn hộ nhỏ có diện tích khiêm tốn, nhiều kiến trúc sư và gia chủ đã không chọn cách ngăn chia không gian bằng vách ngăn hay tường thạch cao, phương án thường được đưa ra đó chính là thiết kế giật cấp. Cách giật cấp không chỉ để tạo các khu vực chức năng riêng biệt mà còn tạo được nét độc lạ, bắt mắt cho những đường nét kiến trúc của không gian. Chính vì vậy, khi nhà bạn có trần tương đối cao, hãy nghĩ đến giải pháp giật cấp để mang lại vẻ đẹp hút ánh nhìn, tạo nét đẹp hiện đại và sinh động đầy ấn tượng cho chốn đi về của mình. Trong cùng một căn phòng, những khoảng chức năng riêng biệt cũng được giật cấp một cách ấn tượng. Nơi vui chơi, học tập của bé được bố trí ở mặt sàn, phần giật cấp là nơi để bố trí giường ngủ. Hai khu vực chức năng dường như được tách biệt tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho không gian của bé. Phần giường ngủ được giật cấp, ngăn chia khu vực nghỉ ngơi với nơi làm việc trong cùng một căn phòng. Phía dưới giường ngủ được bố trí hệ thống ngăn kéo đựng đồ giúp không gian rộng rãi hơn so với việc đặt tủ âm tường theo cách làm thông thường. Nơi nghỉ ngơi được tách biệt với phòng khách nhờ phần giật cấp khá ấn tượng. Góc làm việc được giật cấp so với không gian tiếp khách, không chỉ để tách biệt các khoảng chức năng mà còn giúp ánh sáng tự nhiên được chiếu sáng đầy đủ tạo cảm hứng cho mọi người khi làm việc tại đây. Không gian tiếp khách được giật cấp tựa như tạo được khoảng diện tích chức năng riêng biệt, tạo nét đẹp bình dị nhưng vô cùng bắt mắt và cuốn hút cho căn phòng. Trong cùng một căn phòng thư giãn, phòng tắm táp được tách biệt với các khoảng chức năng khác tạo nét sang trọng và tiện nghi. Góc trò chuyện được giật cấp, tách biệt với góc ăn uống đặt ngay cạnh. Không cần sử dụng đến vách ngăn hay đồ nội thất ngăn cách nhưng hai khu vực vừa được kết nối liền mạch vừa được tách biệt một cách cân đối, hài hòa cho không gian tổng. Trong cùng một căn phòng chức năng nhưng góc bếp được giật cấp so với không gian ăn uống tạo nét mới lạ, độc đáo thu hút mọi ánh nhìn của các vị khách khi ghé thăm.

