Đồi hoa hồng trong nhà vườn phong cách resort siêu đẹp

Ngôi nhà bên hồ có kiến trúc hiện đại, nằm cách Hà Nội 40 phút lái xe, là chốn yêu thích của Thùy Dương mỗi dịp cuối tuần hay những khi rảnh rỗi. Nữ MC xinh đẹp cho biết khu đất có tổng diện tích 3.000 m2, trong đó nhà rộng 100 m2, còn lại là sân vườn. Ngôi nhà có hướng nhìn ra hồ, xung quanh là vườn cây trái, rau sạch và đồi hoa hồng thơm ngát. Ban đầu, Thùy Dương không dự định xây nhà vườn do công việc bận rộn nhưng sau đó, cô quyết định dựng một ngôi nhà nhỏ xinh và riêng tư. "Ngôi nhà của tôi đơn giản lắm, không có gì đáng nói so với nhiều nhà vườn rất rộng và được đầu tư thiết kế. Nhưng tôi xem nó như đứa con của mình. Tôi thích tự tay lên ý tưởng, thiết kế, gọi thi công và cảm thấy hạnh phúc khi được chăm chút nó. Nơi đây cũng gắn với những câu chuyện, kỷ niệm vui buồn nên nó càng có ý nghĩa với tôi hơn", Thùy Dương tâm sự. Theo Thùy Dương, sau khoảng thời gian 3-4 năm đi lại, tha lôi đủ thứ thì giờ, ngôi nhà cũng dần thành hình với các góc thư giãn mà cô muốn như sân bóng rổ, vườn trái cây, vườn rau xanh, khu vườn nướng, và đặc biệt là đồi hoa hồng. Dương rất thích hoa hồng và mất nhiều công sức để đắp đất tạo đồi giả, dựng chòi để trồng hoa. Lúc mới trồng, Dương chưa có nhiều kinh nghiệm tạo đồi bằng đất màu nên hoa hồng mua về để phủ kín đồi chết gần hết vì đất xấu, cứng, nhiều sỏi và ít chất dinh dưỡng. Cô cũng chọn hoa bột phát mà không tìm hiểu kỹ đặc điểm của cây. Những cây Dương mua không phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và do chăm bón không đúng nên chúng còi cọc, kém sắc, ít hoa. "Tôi đã gần như bỏ đi toàn bộ đồi hoa đã trồng và bắt đầu nghiên cứu lại từ đất trồng, phân bón, giá thể, cách cắt tỉa cho hoa... như một nông dân thực sự", Dương kể. Không có nhiều thời gian ở đó nên cô phải viết ra chi tiết, tự tay mua thức ăn về trộn đóng bao và để sẵn trong nhà kho rồi hướng dẫn cho người chăm vườn làm theo. Sau khi mất nhiều công sức và tiêu tốn một khoản kha khá cho lần thất bại đầu tiên, Dương bắt đầu kỹ tính hơn trong việc chọn giống hồng. Thay vì mua các loại hoa yêu thích, Dương chọn những cây phù hợp với điều kiện thời tiết ở Việt Nam hơn như hồng cổ đào, bạch cổ, cổ Sapa, leo cổ Hải Phòng. Cô cũng trồng một số loại hồng ngoại cây đã thuần và to khoẻ để có sức bật tốt. "Hiện tại, đồi hoa hồng của tôi có khoảng vài trăm gốc nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa để làm sao mở cổng vào sẽ là một không gian đầy lãng mạn, tràn ngập sắc hoa hồng và mùi thơm của hoa lan toả khắp khu vườn", Dương cho hay. Mỗi lần về nhà, được hít thở bầu không khí trong lành từ khu vườn, thư giãn cùng người thân bên hồ mỗi sáng sớm, Dương cảm thấy như được nạp thêm năng lượng. Cô cũng thích được tự tay thu hoạch nông sản vườn nhà để biếu bạn bè.

