Ngắm thiên đường hoa hồng rực rỡ sắc màu trên sân thượng nhà phố

Dù bận rộn với công việc của một giáo viên trường chuyên Hoàng Văn Thụ, TP Hoà Bình nhưng chị Trịnh Thị Thanh Hương vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để “mải miết” với niềm đam mê hoa cỏ của mình. Một góc vườn hồng trên sân thượng được. Hồng đặt ngay ngắn trên kệ để đón được nhiều nắng. Góc rực rỡ. Chị Trịnh Thị Thanh Hương có tình yêu hoa cỏ từ gày bé. Thuở nhỏ, chị cũng đã có cho mình một mảnh vườn nhỏ trồng hoa hồng nhung. Sau khi lấy chồng, sinh con, do điều kiện nhà không có đất, lại thêm bận rộn với công việc nên chị đã bỏ lỡ tình yêu với hoa. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, khi chuẩn bị làm nhà mới, chị lại cố gắng thiết kế một khoảng vườn nhỏ trên tầng thượng và các ban công để thực hiện ước mơ của mình, đó là trồng hoa. Hoa hồng Carding Mill. Hoa hồng Catanina Rose. Hoa hồng Distant Drum Rose. Hoa hồng Catanina Rose. Hoa hồng Abraham darby. Hoa hồng Double Delight. Hoa hồng Eyes for you. Hiện tại, với khoảng diện tích 20m2, chị Hương trồng khoảng 50 loại hồng. Ngoài ra, chị còn trồng cả lan và một vài loài hoa ở ban công. Hoa hồng trên sân thượng được đảm bảo nắng nên nở hoa vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên, hồng cũng có nhiều bệnh như phấn trắng, nhện, bọ trĩ… Chị đã lên mạng tìm hiểu và nhờ các bạn nhà vườn, những người có nhiều kinh nghiệm trồng hoa trợ giúp. Khi hồng bị bệnh, chị Hương thường ưu tiên các biện pháp chữa bệnh tự nhiên để không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của gia đình. Theo chị Hương, để hồng luôn phát triển khoẻ mạnh, yếu tố quan trọng nhất đó là phát hiện sớm và chữa trị kịp thời. Molinuex.

Dù bận rộn với công việc của một giáo viên trường chuyên Hoàng Văn Thụ, TP Hoà Bình nhưng chị Trịnh Thị Thanh Hương vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để “mải miết” với niềm đam mê hoa cỏ của mình. Một góc vườn hồng trên sân thượng được. Hồng đặt ngay ngắn trên kệ để đón được nhiều nắng. Góc rực rỡ. Chị Trịnh Thị Thanh Hương có tình yêu hoa cỏ từ gày bé. Thuở nhỏ, chị cũng đã có cho mình một mảnh vườn nhỏ trồng hoa hồng nhung. Sau khi lấy chồng, sinh con, do điều kiện nhà không có đất, lại thêm bận rộn với công việc nên chị đã bỏ lỡ tình yêu với hoa. Tuy nhiên, cách đây 3 năm, khi chuẩn bị làm nhà mới, chị lại cố gắng thiết kế một khoảng vườn nhỏ trên tầng thượng và các ban công để thực hiện ước mơ của mình, đó là trồng hoa. Hoa hồng Carding Mill. Hoa hồng Catanina Rose. Hoa hồng Distant Drum Rose. Hoa hồng Catanina Rose. Hoa hồng Abraham darby. Hoa hồng Double Delight. Hoa hồng Eyes for you. Hiện tại, với khoảng diện tích 20m2, chị Hương trồng khoảng 50 loại hồng. Ngoài ra, chị còn trồng cả lan và một vài loài hoa ở ban công. Hoa hồng trên sân thượng được đảm bảo nắng nên nở hoa vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên, hồng cũng có nhiều bệnh như phấn trắng, nhện, bọ trĩ… Chị đã lên mạng tìm hiểu và nhờ các bạn nhà vườn, những người có nhiều kinh nghiệm trồng hoa trợ giúp. Khi hồng bị bệnh, chị Hương thường ưu tiên các biện pháp chữa bệnh tự nhiên để không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của gia đình. Theo chị Hương, để hồng luôn phát triển khoẻ mạnh, yếu tố quan trọng nhất đó là phát hiện sớm và chữa trị kịp thời. Molinuex.