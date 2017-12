"Cò" thổi giá đất nền quanh khu tái định cư Long Thành thế nào?

Trong buổi làm việc với các cơ chức năng về vấn đề liên quan công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành trong ngày 4/12, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Đồng Nai dự kiến triển khai xây dựng hạ tầng 2 khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai) vào đầu tháng 1/2018 và hoàn thành vào tháng 12/2018.

Theo đó dự án khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (nằm trên địa bàn 2 xã Lộc An và Bình Sơn, huyện Long Thành) được chia thành 3 phân khu: phân khu 1 rộng hơn 87 ha, phân khu 2 hơn 95 ha, phân khu 3 hơn 100 ha, với tổng kinh phí thực hiện gần 2.500 tỉ đồng.

Dự kiến, cả 3 phân khu có gần 4.900 lô đất nhà liên kế, nhà vườn liên kế và hơn 2.000 căn hộ chung cư có thể bố trí cho khoảng 28 ngàn người dân sinh sống. Hiện dự án khu dân cư Lộc An - Bình Sơn đã hoàn thành quy hoạch 1/500 và đang tiến hành quy hoạch chi tiết, trong đó có quy hoạch cả dự án trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, nhà thờ và chùa.

Còn dự án Khu dân cư Bình Sơn (nằm ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành) rộng khoảng 280 ha với hơn 5.300 lô đất cũng được chia thành 3 khu, mỗi khu trên 90 ha, thiết kế theo kiểu nhà liền kề, nhà vườn.

Trao đổi trên báo Báo Giao thông ông Ngô Thế Ân, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, hiện, địa phương đã triển khai trước hệ thống đường, điện hạ tầng ở 2 khu tái định cư khi Trung ương bố trí vốn sẽ triển khai xây dựng ngay.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã hoàn thành hệ thống đường và điện. Ảnh: báo Giao Thông.

Mời quý độc giả xem video "Đất nền sân bay Long Thành: Đừng dại mà “ôm”!". Nguồn: VTC1 HD.

Mặc dù kế hoạch xây khu tái định cư Long Thành vẫn đang tiếp tục tiến hành quy hoạch chi tiết thế nhưng khi gõ từ khóa “khu tái định cư sân bay Long Thành” trên Google, dễ dàng thấy hàng loạt địa chỉ rao bán đất nền tại khu vực này như: “Mở bán khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn tỉnh lộ 769”, "Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn" hoặc "CHÍNH THỨC MỞ BÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ LỘC AN BÌNH SƠN - SÂN BAY LONG THÀNH (cơ hội đầu tư siêu hấp dẫn)"... với giá từ 3,5 triệu đồng/m2 trở lên hoặc giá từ 380 triệu đến 700 triệu đồng/nền 100m2....

Hàng loạt địa chỉ rao bán đất nền tại khu vực tái định cư dự án sân bay Long Thành. Ảnh chụp màn hình.

Để làm rõ hơn về những thông tin mở bán đất nền khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, Kiến Thức đã truy cập vào Faceboook Nhà Đất Đồng Nai. Theo giới thiệu của trang facebook này: Dự án tái định cư Lộc An - Bình Sơn sở hữu một vị trí đắc địa, cách sân bay Quốc tế Long Thành 2km; giao thông huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm: Tp.HCM - Bình Dương - Biên Hòa - Vũng Tàu - Long An; Kề cận QL51, CT Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, CT Biên Hòa - Vũng Tàu, DT 769... Đây là dự án được Nhà nước ưu tiên đầu tư và phát triển.

Dự án có quy mô 150 lô, diện tích từ 80 - 150m2, có sổ hồng riêng, là đất thổ cư 100%, cơ sở hạ tầng hoàn thiện gồm điện, nước, vỉa hè, cây xanh,... Đây cơ hội để đầu tư, an cư cực tốt... bởi giá đất sẽ tăng nhanh khi xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ( năm 2018), Sân bay Quốc Tế Long Thành (năm 2019), Long Thành lên Thị Xã Long Thành ( năm 2020)...

Tuy nhiên, khi Kiến Thức liên hệ với số HOTLINE 090.367XXXX để được tư vấn thì được thông báo số thuê bao này đã bị khóa.

Faceboook Nhà Đất Đồng Nai đăng tải thông tin thông tin mở bán đất nền khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ảnh chụp màn hình. Tương tự, trên website https://mogi.vn đăng tải thông tin mở bán đất nền khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (Đường số 769, xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai) có giá bán 380 triệu đồng/nền 100m2, có sổ hồng riêng từng nền thổ cư 100%, hỗ trợ cho vay từ 50% đến 70%, cơ hội nhận chiết khấu hấp dẫn lên đến 7 chỉ vàng SJC khi đủ cọc 20 triệu/nền. Thông tin dự án trên website cũng nêu rõ, dự án nằm ở khu vực trung tâm hành chính Long Thành, cách chợ mới Long Thành 2km, cách cổng sân bay quốc Tế Long Thành 2km bao gồm các tiện ích cao cấp với mục đích cho khách quốc tế lưu trú... Đây là đất nền tiềm năng, kinh tế chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sân bay quốc tế Long Thành - Đồng Nai đang tiến hành khởi công xây dựng... Học tập nghệ sĩ Công Lý bí quyết để luôn có giấc ngủ ngon mỗi đêm Teonao.vn

1 năm uống 2 đợt thứ này: cả đời khỏi lo bị hay quên, trí nhớ kém Teonao.vn Chia sẻ với Kiến Thức, nhân viên tư vấn đất nền khu tái định cư sân bay Long Thành có số Hotline 0902.372.XXX trên website này cho biết, thực tế khu đất đăng tải không đất thuộc dự án tái định cư Lộc An - Bình Sơn và dự án Khu dân cư Bình Sơn. Đây là đất của chính chủ có sổ đỏ, nằm trong xã Lộc An đằng sau UBND xã Lộc An, cách khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn khoảng 300m. Giá của khu đất này hiện tại là 4.1 triệu đồng/m2 - tính ra khoảng 410 triệu đồng/nên 100m2. Khách hàng mua sẽ được làm thủ tục sang tên sổ đỏ ngay. Đất nền khu tái định cư sân bay Long Thành được rao bán trên website https://mogi.vn. Bên cạnh đó, cũng theo nhân viên tư vấn này, hiện tại đất nền xung quanh khu vực tái định cư dự án sân bay Long Thành tăng chóng mặt, đắt gần gấp đôi giá nhiều trang mạng đăng tải.



Cụ thể, giá bán các khu đất nền đăng tải trên các website từ 300 – 600 triệu đồng/nền 100 m2. Nhưng trên thực tế, khi khách hàng đến xem thì mức giá "hấp dẫn" này sẽ được "cò" đất "thổi" lên thành 700 – 900 triệu đồng/nền 100 m2.

"Nóng sốt" nhất hiện nay đang là khu đất nền khu đối ngoại đường ĐT.769 – phía Nam dự án (mặt cắt A-A) - lộ giới 45m (15m-15m-15m), đâm thẳng cổng sân bay Long Thành với giá từ 16 - 18 triệu đồng/m2 (khoảng 1,6 - 1,8 tỷ đồng/nền 100m2).

Hình thức mua bán đất nền quanh khu tái định cư Long Thành đang được giao dịch theo quy trình khách đặt cọc 20 – 30 triệu đồng/nền. Sau đó thanh toán theo đợt 2 là 50%, đợt 3 là 70 – 75%... rồi làm sổ.