Hình ảnh chi tiết 3 thiết kế đề xuất xây sân bay Long Thành

1. Sân bay Long Thành cách điệu hình lá dừa, lá cọ

Phương án thiết kế sân bay Long Thành hình lá cọ, dừa nước cách điệu được đơn vị thiết kế lấy ý tưởng từ hình ảnh đặc trưng văn hóa đồng quê, sông nước của Việt Nam áp dụng vào thiết kế phần mái bao che công trình. Ảnh: báo Đồng Nai. Theo thuyết trình thì nhà thiết kế muốn có hình ảnh một nhà ga hàng không đậm chất văn hóa địa phương. Bên trong ga đi, các quầy hàng được thiết kế như những con thuyền di chuyển trên sông nước đồng quê. Ảnh: A.Lộc/Tuổi trẻ. Hình thức kiến trúc nhà ga hiện đại, kết hợp việc sử dụng các mảng xanh, cảnh quan nội thất trong công trình và sử dụng vật liệu hài hòa, cố gắng tạo các điểm nhấn (là các khu kinh doanh dịch vụ, khu phòng chờ khách VIP tại sảnh ga đi) để thể hiện một hình ảnh nhà ga hàng không năng động và hiện đại. Ảnh: Tuổi trẻ. Đơn vị thiết kế là Liên danh CPG Consultants Pte. Ltd + PAE Limited + Azusa Sekkei (Singapore + Việt Nam + Nhật Bản). Ảnh: báo Đồng Nai. Đây là đơn vị đã thiết kế nhiều cảng hàng không lớn như: Nhà ga hành khách T3 sân bay Changi (Singapore); Nhà ga hành khách T2, sân bay quốc tế Phú Đông (Thượng Hải, Trung Quốc); Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc). Ảnh: Tuổi trẻ. 2. Sân bay Long Thành cách điệu hình hoa sen

Tác giả lấy ý tưởng hình ảnh bông hoa sen cách điệu (đặc trưng cho văn hóa Việt Nam), sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, áp dụng vào thiết kế mái, phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga, cảnh quan vị trí bên trên mái nhà để xe, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục. Ảnh: báo Đồng Nai. Hình khối khu vực nhà ga chính (mái) sân bay Long Thành sử dụng ý tưởng là những cánh hoa sen, điểm thêm những vị trí ô lấy sáng, giảm bớt sự đơn điệu cho mái. Phương án thiết kế cũng sử dụng giải pháp lệch cao độ tầng để phân chia các khu vực không gian chức năng nhằm tạo không gian sinh động cho nhà ga. Ảnh: ACV Bên cạnh đó khu vực nhà để xe ngoài trời, trên mái sử dụng làm công viên cây xanh kết hợp với hồ nước lớn tại vị trí trung tâm cũng lấy ý tưởng hoa sen, làm điểm nhấn cho khu vực này. Ảnh: Tuổi trẻ. Phương án bố trí mái sảnh chính với độ vươn lớn. Ngoài ra việc bố trí mái nhỏ tại khu vực cầu cạn tương đối hài hòa (giống như những lớp xếp của bông hoa sen). Ảnh: báo Đồng Nai. Công ty Heerim Architects & Planners (Hàn Quốc) là đơn vị thiết kế. Công ty này cũng thiết kế nhiều nhà ga lớn như: nhà ga hành khách T2 sân bay Incheon (Hàn Quốc); sân vận động Olympic (Baku); Tòa tháp Kangnam - Trung tâm nghiên cứu & phát triển ở Gangnam, Hàn Quốc. Ảnh: Tuổi trẻ. 3. Sân bay Long Thành với thiết kế nội thất tre

Phương án thiết kế sân bay Long Thành với nội thất bằng tre sử dụng cây tre, một nét đẹp trong văn hóa làng quê VN, làm thành hệ kết cấu đan kết, áp dụng cho toàn bộ các không gian chính công cộng của nhà ga (sảnh ga đi, khu kinh doanh dịch vụ, miễn thuế, khu phòng chờ, hành lang ga đến…). Ảnh: Tuổi trẻ. Đồ án này do liên doanh công ty Nhật Bản và Pháp thực hiện. Đây cũng là đơn vị thiết kế nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Nội Bài (Việt Nam), khu vực sảnh chờ lên máy bay 2 và 3 thuộc nhà ga số 3, sân bay quốc tế Dubai... Ảnh: Zing. Theo tác giả, việc sử dụng vật liệu kết cấu tre là một ý tưởng mới được đưa vào và thể hiện dưới hình thức trang trí đan kết thành không gian nội thất nhà ga để thể hiện một hình ảnh nhà ga hàng không mang tính đặc thù văn hóa địa phương. Ảnh: báo Đồng Nai. Không gian nội thất kiến trúc nhà ga lớn, thông thoáng, sử dụng vật liệu tre làm kết cấu công trình cũng như làm trần trang trí cho nhà ga. Đây là sự độc đáo, có nét khác biệt so với những công trình nhà ga hàng không trước đây. Ảnh: Tuổi trẻ.

1. Sân bay Long Thành cách điệu hình lá dừa, lá cọ

Phương án thiết kế sân bay Long Thành hình lá cọ, dừa nước cách điệu được đơn vị thiết kế lấy ý tưởng từ hình ảnh đặc trưng văn hóa đồng quê, sông nước của Việt Nam áp dụng vào thiết kế phần mái bao che công trình. Ảnh: báo Đồng Nai. Theo thuyết trình thì nhà thiết kế muốn có hình ảnh một nhà ga hàng không đậm chất văn hóa địa phương. Bên trong ga đi, các quầy hàng được thiết kế như những con thuyền di chuyển trên sông nước đồng quê. Ảnh: A.Lộc/Tuổi trẻ. Hình thức kiến trúc nhà ga hiện đại, kết hợp việc sử dụng các mảng xanh, cảnh quan nội thất trong công trình và sử dụng vật liệu hài hòa, cố gắng tạo các điểm nhấn (là các khu kinh doanh dịch vụ, khu phòng chờ khách VIP tại sảnh ga đi) để thể hiện một hình ảnh nhà ga hàng không năng động và hiện đại. Ảnh: Tuổi trẻ. Đơn vị thiết kế là Liên danh CPG Consultants Pte. Ltd + PAE Limited + Azusa Sekkei (Singapore + Việt Nam + Nhật Bản). Ảnh: báo Đồng Nai. Đây là đơn vị đã thiết kế nhiều cảng hàng không lớn như: Nhà ga hành khách T3 sân bay Changi (Singapore); Nhà ga hành khách T2, sân bay quốc tế Phú Đông (Thượng Hải, Trung Quốc); Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc). Ảnh: Tuổi trẻ. 2. Sân bay Long Thành cách điệu hình hoa sen

Tác giả lấy ý tưởng hình ảnh bông hoa sen cách điệu (đặc trưng cho văn hóa Việt Nam), sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, áp dụng vào thiết kế mái, phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga, cảnh quan vị trí bên trên mái nhà để xe, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục. Ảnh: báo Đồng Nai. Hình khối khu vực nhà ga chính (mái) sân bay Long Thành sử dụng ý tưởng là những cánh hoa sen, điểm thêm những vị trí ô lấy sáng, giảm bớt sự đơn điệu cho mái. Phương án thiết kế cũng sử dụng giải pháp lệch cao độ tầng để phân chia các khu vực không gian chức năng nhằm tạo không gian sinh động cho nhà ga. Ảnh: ACV Bên cạnh đó khu vực nhà để xe ngoài trời, trên mái sử dụng làm công viên cây xanh kết hợp với hồ nước lớn tại vị trí trung tâm cũng lấy ý tưởng hoa sen, làm điểm nhấn cho khu vực này. Ảnh: Tuổi trẻ. Phương án bố trí mái sảnh chính với độ vươn lớn. Ngoài ra việc bố trí mái nhỏ tại khu vực cầu cạn tương đối hài hòa (giống như những lớp xếp của bông hoa sen). Ảnh: báo Đồng Nai. Công ty Heerim Architects & Planners (Hàn Quốc) là đơn vị thiết kế. Công ty này cũng thiết kế nhiều nhà ga lớn như: nhà ga hành khách T2 sân bay Incheon (Hàn Quốc); sân vận động Olympic (Baku); Tòa tháp Kangnam - Trung tâm nghiên cứu & phát triển ở Gangnam, Hàn Quốc. Ảnh: Tuổi trẻ. 3. Sân bay Long Thành với thiết kế nội thất tre

Phương án thiết kế sân bay Long Thành với nội thất bằng tre sử dụng cây tre, một nét đẹp trong văn hóa làng quê VN, làm thành hệ kết cấu đan kết, áp dụng cho toàn bộ các không gian chính công cộng của nhà ga (sảnh ga đi, khu kinh doanh dịch vụ, miễn thuế, khu phòng chờ, hành lang ga đến…). Ảnh: Tuổi trẻ. Đồ án này do liên doanh công ty Nhật Bản và Pháp thực hiện. Đây cũng là đơn vị thiết kế nhà ga hành khách T2 sân bay quốc tế Nội Bài (Việt Nam), khu vực sảnh chờ lên máy bay 2 và 3 thuộc nhà ga số 3, sân bay quốc tế Dubai... Ảnh: Zing. Theo tác giả, việc sử dụng vật liệu kết cấu tre là một ý tưởng mới được đưa vào và thể hiện dưới hình thức trang trí đan kết thành không gian nội thất nhà ga để thể hiện một hình ảnh nhà ga hàng không mang tính đặc thù văn hóa địa phương. Ảnh: báo Đồng Nai. Không gian nội thất kiến trúc nhà ga lớn, thông thoáng, sử dụng vật liệu tre làm kết cấu công trình cũng như làm trần trang trí cho nhà ga. Đây là sự độc đáo, có nét khác biệt so với những công trình nhà ga hàng không trước đây. Ảnh: Tuổi trẻ.