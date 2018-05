Cách trang trí nội thất nhà ở “đánh lừa thị giác” khi quá nhỏ

Vì nhiều lý do, nhà nhỏ đang là xu hướng của thế giới trong những năm gần đây. Một là do đất chật người đông, hai là nhiều người chọn thu hẹp không gian sống để giảm stress hoặc giảm tiền thuê phòng. Dù lý do của bạn là gì, đừng cho rằng nhà nhỏ sẽ khó bày trí đồ nội thất nhà ở – dưới đây là những mẹo bạn có thể áp dụng để làm tăng diện tích cho ngôi nhà.

Đồ nội thất trong suốt

Xu hướng đồ nội thất trong suốt đang thịnh hành trong mùa này và nó cũng là lựa chọn hàng đầu của bạn khi muốn mở rộng không gian. Hãy chọn những chiếc ghế hoặc bàn tiếp khách trong suốt, như vậy bạn sẽ không bị chắn mất tầm nhìn khi nhìn quanh phòng và tạo cảm giác ngôi nhà rộng hơn.

Đồ nội thất thấp

Những loại đồ nội thất cồng kềnh chắc chắn sẽ tạo cảm giác căn phòng thêm chật chội và ngột ngạt, vì thế bạn cần tuyệt đối tránh những món đồ này. Thay vào đó, hãy chọn những chiếc bàn ghế và tủ thấp để tạo cảm giác trần nhà cao hơn.

Gương

Sử dụng gương là một cách đơn giản và không tốn kém để thay đổi diện mạo căn phòng. Một chiếc gương tốt cũng có giá trị như cửa sổ vậy, làm căn phòng trở nên rộng hơn và sáng sủa hơn. Nên nhớ, gương càng to thì càng mở rộng diện tích căn phòng.

Ghế bành hướng về phía cửa sổ

Cách sắp xếp này giúp không gian rộng mở và thoáng đãng hơn. Nếu nhà bạn ít cửa sổ, bạn có thể để ghế bành hướng về phía gương.

Treo rèm cao

Mẹo này đã có từ lâu và rất dễ thực hiện. Thay vì đặt thanh treo rèm ngay trên cửa sổ, hãy đặt nó sát trần nhà, như vậy không gian nhà bạn sẽ trở nên sang trọng hơn và trần cũng có cảm giác cao hơn.Tuy nhiên, lưu ý chọn rèm cửa bằng chất liệu nhẹ và bồng bềnh để tăng tính thẩm mỹ.

Kệ gắn tường 'vô hình'

Đây là một mẹo đơn giản mà cực kỳ hiệu quả khác. Những kệ gắn tường 'vô hình' là một cách dễ dàng và tiết kiệm để tối đa hóa chỗ mà không làm rối mắt. Ngược lại, căn phòng sẽ trở nên cá tính đến bất ngờ.

Dùng nhiều nguồn sáng

Thêm vào căn phòng càng nhiều nguồn sáng càng tốt, dù là ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo. Nếu căn phòng không có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào, bạn có thể lắp nhiều đèn mắt cua và đèn trần hiện đại để tạo không gian ấm cúng và sáng sủa hơn, như vậy cũng có cảm giác căn phòng được mở rộng.

Dọn dẹp gọn gàng

Nếu không gian sống bừa bộn thì dù bày trí đồ nội thất như thế nào cũng vô ích. Hãy cố gắng sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, đó cũng là cách để làm tăng diện tích không gian sống.