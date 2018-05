Lạ mắt vườn cà chua ghép trên gốc cà tím thu tiền tỷ

Sau 3 tháng trồng, hiện nay bà con nông dân xã Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An) đang vào vụ thu hoạch cà chua ghép trên gốc cà tím. Ảnh: Baonghean. Với năng suất đạt 5 tấn/sào, giá bán từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, mỗi sào cà chua cho thu gần 35 triệu đồng. Ảnh: Baonghean. Không chỉ ở Nghệ An, cà chua ghép trên gốc cà tím cũng được bà con ở Vĩnh Phúc trồng thành công và cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vinhphuc. Gia đình chị Chu Thị Sáu, thôn Nội, xã Tân Tiến (Vĩnh Tường) trồng cà chua ghép trên gốc cà tím cho thu lãi 15-20 triệu đồng/sào. Ảnh: Baovinhphuc. So với cây cà chua thông thường, cà chua ghép có nhiều ưu điểm như: ít dịch bệnh, khả năng chống chịu tốt, đặc biệt, không phải thụ hoa, cho nhiều quả và tự chín trên cây. Ảnh: Husta. Khi chín, cà chua có màu đỏ, sáng đẹp, cứng, nhiều bột, ăn ngon và ngọt hơn cà chua thông thường. Ảnh: Baoxaydung. Hơn nữa, thời gian thu hoạch quả của cà chua ghép kéo dài 7 – 8 tháng. Ảnh: Nhanong. Ngoài vụ chính đông, cà chua ghép có thể trồng trái vụ mà vẫn cho năng suất cao. Ảnh: Baovinhphuc. Đến cuối vụ, cây cà chua vẫn phát triển tốt, cho quả tái sinh. Ảnh: Baovinhphuc. Do hiệu quả kinh tế cao, mô hình trồng cà chua ghép đang được nhân rộng ở nhiều nơi. Ảnh: Baovinhphuc. Video: Ghép cà chua lên cà tím - Ghép với cách thức đơn giản, tiết kiệm mà vẫn hiệu quả. Nguồn: Youtube.

