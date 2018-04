Cả đồi hoa hồng rực rỡ trong nhà vườn rộng 3.000 m2

Ngôi nhà bên hồ có kiến trúc hiện đại, nằm cách Hà Nội 40 phút lái xe, là chốn yêu thích của Thùy Dương mỗi dịp cuối tuần hay những khi rảnh rỗi. Đây là nơi cô được thư giãn, thả hồn vào không gian thơ mộng, quên đi áp lực của công việc, cuộc sống, “refresh” lại bản thân mình. Nhìn ngắm ngôi nhà bên hồ của BTV Thùy Dương, có lẽ ai cũng sẽ ước mơ có thể sở hữu được một không gian như thế này. Mỗi sáng thức giấc được hít hà mùi thơm của những đóa hồng hé nở sau màn sương đêm, nhắm mắt tận hưởng những làn gió thoảng qua làm hồng đôi má và ngồi thư giãn nhìn về phía hồ nước xanh mát. Khu nhà vườn có tổng diện tích 3000m2, trong đó, cô dành 100m2 xây dựng ngôi nhà nhỏ xinh làm chốn đi về cho mình mỗi dịp cuối tuần hay mỗi khi rảnh rỗi. Ngôi nhà có hướng nhìn ra hồ, xung quanh là vườn cây trái, rau sạch và đồi hoa hồng thơm ngát. MC Thùy Dương kể, thời gian đầu cô không có ý định xây nhà vườn ở đây vì bận rộn với công việc cơ quan cũng như công việc bên ngoài. Tuy nhiên, sau này vì một vài lý do riêng, cô đã quyết định xây dựng ngôi nhà nhỏ xinh và riêng tư cho mình. "Ngôi nhà của tôi đơn giản lắm, không có gì đáng nói so với nhiều nhà vườn rất rộng và được đầu tư thiết kế. Nhưng tôi xem nó như đứa con của mình. Tôi thích tự tay lên ý tưởng, thiết kế, gọi thi công và cảm thấy hạnh phúc khi được chăm chút nó. Nơi đây cũng gắn với những câu chuyện, kỷ niệm vui buồn nên nó càng có ý nghĩa với tôi hơn", Thùy Dương tâm sự. Tuy nhiên là một người cầu toàn và tỉ mỉ nên để có khu nhà vườn lung linh, thơ mộng như hiện nay, cô đã phải xây xong, sửa lại, trồng cây chỗ này đánh sang chỗ khác khá nhiều lần để “mọi thứ tạm gọi là theo ý”. Theo Thùy Dương, sau khoảng thời gian 3-4 năm đi lại, tha lôi đủ thứ thì giờ, ngôi nhà cũng dần thành hình với các góc thư giãn mà cô muốn như sân bóng rổ, vườn trái cây, vườn rau xanh, khu vườn nướng, và đặc biệt là đồi hoa hồng. Đến giờ, nhớ lại những ngày tháng mới xây và hoàn thiện khu nhà vườn theo phong cách resort, cô vừa xót chiếc xe ô tô, lại vừa khâm phục sự kiên trì của mình bởi mỗi lần lái xe về, mọi chỗ đều được cô trưng dụng để cây và hoa. Nói đến đồi hoa hồng, nữ MC lại cười tươi cho biết, vì có đồi hoa hồng, cô đã phải mất công sức khá nhiều, đắp đất tạo đồi giả, dựng chòi. Thậm chí, từ cô MC xinh đẹp trên truyền hình, cô trở thành nông dân thực thụ khi về đây. Dương rất thích hoa hồng và mất nhiều công sức để đắp đất tạo đồi giả, dựng chòi để trồng hoa. Lúc mới trồng, Dương chưa có nhiều kinh nghiệm tạo đồi bằng đất màu nên hoa hồng mua về để phủ kín đồi chết gần hết vì đất xấu, cứng, nhiều sỏi và ít chất dinh dưỡng. Cô cũng chọn hoa bột phát mà không tìm hiểu kỹ đặc điểm của cây. Những cây Dương mua không phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và do chăm bón không đúng nên chúng còi cọc, kém sắc, ít hoa. "Tôi đã gần như bỏ đi toàn bộ đồi hoa đã trồng và bắt đầu nghiên cứu lại từ đất trồng, phân bón, giá thể, cách cắt tỉa cho hoa... như một nông dân thực sự", Dương kể. Mặc dù, đồi hồng hiện tại của cô đã có khoảng vài trăm gốc hồng nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn đam mê của mình. Thùy Dương chia sẻ thêm, cô sẽ cố gắng chăm chút để khi mở cổng trở về nhà sẽ là một không gian đầy lãng mạn, tràn ngập sắc hương hoa hồng lan toả mọi nơi. Được biết, ngoài trồng hoa hồng, cô cũng trồng cả một vườn rau sạch đủ loại rau trong vườn. Đối với cô, khu nhà vườn này đã trở thành nơi nuôi dưỡng cảm xúc và giúp cô cân bằng lại cuộc sống sau mỗi lần thiếu hụt, mệt mỏi. Nó chính là một thế giới riêng để cô cảm thấy thực sự được tự do, được sống chậm lại và được yêu thương. Mỗi lần về nhà, được hít thở bầu không khí trong lành từ khu vườn, thư giãn cùng người thân bên hồ mỗi sáng sớm, Dương cảm thấy như được nạp thêm năng lượng. Cô cũng thích được tự tay thu hoạch nông sản vườn nhà để biếu bạn bè.

Ngôi nhà bên hồ có kiến trúc hiện đại, nằm cách Hà Nội 40 phút lái xe, là chốn yêu thích của Thùy Dương mỗi dịp cuối tuần hay những khi rảnh rỗi. Đây là nơi cô được thư giãn, thả hồn vào không gian thơ mộng, quên đi áp lực của công việc, cuộc sống, “refresh” lại bản thân mình. Nhìn ngắm ngôi nhà bên hồ của BTV Thùy Dương, có lẽ ai cũng sẽ ước mơ có thể sở hữu được một không gian như thế này. Mỗi sáng thức giấc được hít hà mùi thơm của những đóa hồng hé nở sau màn sương đêm, nhắm mắt tận hưởng những làn gió thoảng qua làm hồng đôi má và ngồi thư giãn nhìn về phía hồ nước xanh mát. Khu nhà vườn có tổng diện tích 3000m2, trong đó, cô dành 100m2 xây dựng ngôi nhà nhỏ xinh làm chốn đi về cho mình mỗi dịp cuối tuần hay mỗi khi rảnh rỗi. Ngôi nhà có hướng nhìn ra hồ, xung quanh là vườn cây trái, rau sạch và đồi hoa hồng thơm ngát. MC Thùy Dương kể, thời gian đầu cô không có ý định xây nhà vườn ở đây vì bận rộn với công việc cơ quan cũng như công việc bên ngoài. Tuy nhiên, sau này vì một vài lý do riêng, cô đã quyết định xây dựng ngôi nhà nhỏ xinh và riêng tư cho mình. "Ngôi nhà của tôi đơn giản lắm, không có gì đáng nói so với nhiều nhà vườn rất rộng và được đầu tư thiết kế. Nhưng tôi xem nó như đứa con của mình. Tôi thích tự tay lên ý tưởng, thiết kế, gọi thi công và cảm thấy hạnh phúc khi được chăm chút nó. Nơi đây cũng gắn với những câu chuyện, kỷ niệm vui buồn nên nó càng có ý nghĩa với tôi hơn", Thùy Dương tâm sự. Tuy nhiên là một người cầu toàn và tỉ mỉ nên để có khu nhà vườn lung linh, thơ mộng như hiện nay, cô đã phải xây xong, sửa lại, trồng cây chỗ này đánh sang chỗ khác khá nhiều lần để “mọi thứ tạm gọi là theo ý”. Theo Thùy Dương, sau khoảng thời gian 3-4 năm đi lại, tha lôi đủ thứ thì giờ, ngôi nhà cũng dần thành hình với các góc thư giãn mà cô muốn như sân bóng rổ, vườn trái cây, vườn rau xanh, khu vườn nướng, và đặc biệt là đồi hoa hồng. Đến giờ, nhớ lại những ngày tháng mới xây và hoàn thiện khu nhà vườn theo phong cách resort, cô vừa xót chiếc xe ô tô, lại vừa khâm phục sự kiên trì của mình bởi mỗi lần lái xe về, mọi chỗ đều được cô trưng dụng để cây và hoa. Nói đến đồi hoa hồng, nữ MC lại cười tươi cho biết, vì có đồi hoa hồng, cô đã phải mất công sức khá nhiều, đắp đất tạo đồi giả, dựng chòi. Thậm chí, từ cô MC xinh đẹp trên truyền hình, cô trở thành nông dân thực thụ khi về đây. Dương rất thích hoa hồng và mất nhiều công sức để đắp đất tạo đồi giả, dựng chòi để trồng hoa. Lúc mới trồng, Dương chưa có nhiều kinh nghiệm tạo đồi bằng đất màu nên hoa hồng mua về để phủ kín đồi chết gần hết vì đất xấu, cứng, nhiều sỏi và ít chất dinh dưỡng. Cô cũng chọn hoa bột phát mà không tìm hiểu kỹ đặc điểm của cây. Những cây Dương mua không phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và do chăm bón không đúng nên chúng còi cọc, kém sắc, ít hoa. "Tôi đã gần như bỏ đi toàn bộ đồi hoa đã trồng và bắt đầu nghiên cứu lại từ đất trồng, phân bón, giá thể, cách cắt tỉa cho hoa... như một nông dân thực sự", Dương kể. Mặc dù, đồi hồng hiện tại của cô đã có khoảng vài trăm gốc hồng nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn đam mê của mình. Thùy Dương chia sẻ thêm, cô sẽ cố gắng chăm chút để khi mở cổng trở về nhà sẽ là một không gian đầy lãng mạn, tràn ngập sắc hương hoa hồng lan toả mọi nơi. Được biết, ngoài trồng hoa hồng, cô cũng trồng cả một vườn rau sạch đủ loại rau trong vườn. Đối với cô, khu nhà vườn này đã trở thành nơi nuôi dưỡng cảm xúc và giúp cô cân bằng lại cuộc sống sau mỗi lần thiếu hụt, mệt mỏi. Nó chính là một thế giới riêng để cô cảm thấy thực sự được tự do, được sống chậm lại và được yêu thương. Mỗi lần về nhà, được hít thở bầu không khí trong lành từ khu vườn, thư giãn cùng người thân bên hồ mỗi sáng sớm, Dương cảm thấy như được nạp thêm năng lượng. Cô cũng thích được tự tay thu hoạch nông sản vườn nhà để biếu bạn bè.