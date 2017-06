14 kiệt tác kiến trúc bạn nên chiêm ngưỡng một lần trong đời

Trường Penleigh Essendon Grammar ở Melbourne, Úc được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất thế giới. Dancing House ở Prague được thiết kế bởi Frank Gehry và Vlado Milunic năm 1996. Nó có biệt danh là "Fred and Ginger" để vinh danh các nghệ sĩ khiêu vũ Fred Astaire và Ginger Rogers. Đền Vàng ở Amritsar, Ấn Độ là công trình kiến trúc tuyệt đẹp nhất từng thấy được xây dựng độc lập giữa dòng sông Amritsar. Khu bảo tồn Las Lajas ở Narino, Colombia được thiết kế mang phong cách Châu Âu. Công trình là sự lồng ghép ăn ý giữa nhà và cây cầu độc nhất vô nhị. Kiến trúc sư Antoni Gaudí không thể sống đến khi Vương cung thánh đường Sagrada Família do ông thiết kết được hoàn thành ở Barcelona, Tây Ban Nha. Nhà thờ hình dải lụa mềm mại ở Onomichi, Nhật Bản. Nhà thờ Light of Life được bao quanh bởi những cánh rừng xanh mướt ở Seoul, Hàn Quốc. Tòa nhà chung cư Marina City ở thành phố Chicago, Mỹ, gây ấn tượng với kiến trúc độc đáo. Được xây dựng vào năm 1964, đây là hai tòa nhà đầu tiên được thi công bằng cần cẩu. Tòa nhà Turninn ở Reykjavík phản ánh vẻ đẹp hoang dã của Iceland. Khách sạn tuyệt vời ở Kyoto với lối kiến trúc truyền thống. Trung tâm Pompidou kỳ diệu ở Paris. Được xây dựng khoảng năm 1200, Nhà thờ Chartes ở miền bắc nước Pháp là nét đặc trưng riêng của kiến trúc Gothic. Tất cả các chi tiết, hoa văn được khắc rất tinh xảo trên nền bê tông chắc chắn. Nhà thờ Hồi giáo Xanh ở Istanbul hùng vĩ được xây dựng vào đầu những năm 1600 vào thời đỉnh cao của Đế chế Ottoman. Lâu đài Neuschwanstein ở bang Bavaria của Đức đã gây cảm hứng cho Walt Disney tạo ra lâu đài của Ngủ đêm. Nguồn ảnh: Business Insider.

Trường Penleigh Essendon Grammar ở Melbourne, Úc được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất thế giới. Dancing House ở Prague được thiết kế bởi Frank Gehry và Vlado Milunic năm 1996. Nó có biệt danh là "Fred and Ginger" để vinh danh các nghệ sĩ khiêu vũ Fred Astaire và Ginger Rogers. Đền Vàng ở Amritsar, Ấn Độ là công trình kiến trúc tuyệt đẹp nhất từng thấy được xây dựng độc lập giữa dòng sông Amritsar. Khu bảo tồn Las Lajas ở Narino, Colombia được thiết kế mang phong cách Châu Âu. Công trình là sự lồng ghép ăn ý giữa nhà và cây cầu độc nhất vô nhị. Kiến trúc sư Antoni Gaudí không thể sống đến khi Vương cung thánh đường Sagrada Família do ông thiết kết được hoàn thành ở Barcelona, Tây Ban Nha. Nhà thờ hình dải lụa mềm mại ở Onomichi, Nhật Bản. Nhà thờ Light of Life được bao quanh bởi những cánh rừng xanh mướt ở Seoul, Hàn Quốc. Tòa nhà chung cư Marina City ở thành phố Chicago, Mỹ, gây ấn tượng với kiến trúc độc đáo . Được xây dựng vào năm 1964, đây là hai tòa nhà đầu tiên được thi công bằng cần cẩu. Tòa nhà Turninn ở Reykjavík phản ánh vẻ đẹp hoang dã của Iceland. Khách sạn tuyệt vời ở Kyoto với lối kiến trúc truyền thống. Trung tâm Pompidou kỳ diệu ở Paris. Được xây dựng khoảng năm 1200, Nhà thờ Chartes ở miền bắc nước Pháp là nét đặc trưng riêng của kiến trúc Gothic. Tất cả các chi tiết, hoa văn được khắc rất tinh xảo trên nền bê tông chắc chắn. Nhà thờ Hồi giáo Xanh ở Istanbul hùng vĩ được xây dựng vào đầu những năm 1600 vào thời đỉnh cao của Đế chế Ottoman. Lâu đài Neuschwanstein ở bang Bavaria của Đức đã gây cảm hứng cho Walt Disney tạo ra lâu đài của Ngủ đêm. Nguồn ảnh: Business Insider.