Chuyện thú vị về cựu TT Kennedy khi ở trong Hải quân

Tổng thống John F. Kennedy (1917 - 1963) là con thứ 2 trong gia đình có 9 người con của chính khách Joseph P. Kennedy. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã gặp một số vấn đề về sức khỏe như bệnh thủy đậu, sởi, ho gà hay sốt ban đỏ... Vị Tổng thống thứ 35 của Mỹ thường xuyên bị hành hạ bởi những căn bệnh quái ác. Cũng vì hay đau yếu, Tổng thống Kennedy từng nhiều lần chuyển trường hay thôi học giữa chừng do đột ngột đổ bệnh. Để sức khỏe con trai ổn định, gia đình Kennedy thường chuyển nhà tới nhiều nơi khác nhau theo từng mùa để sự thay đổi khí hậu không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của ông John F. Kennedy. Sau khi tốt nghiệp ĐH Harvard danh tiếng, John F. Kennedy gia nhập Hải quân Mỹ vào năm 1941 và được gửi đến mặt trận Nam Thái Bình Dương 2 năm sau đó. Trong thời gian phục vụ trong quân đội, ông Kennedy đã bộc lộ bản thân là một chàng trai Mỹ khỏe mạnh, không còn đau ốm như hồi nhỏ cũng như thể hiện tinh thần quả cảm và năng lực lãnh đạo vượt bậc so với đồng đội. Ông Kennedy được trao Huân chương Hải quân và Thủy quân lục chiến nhờ lập được chiến công vào tháng 8/1943. Cụ thể, vào tháng 2/1943, ông John Kennedy được phân về làm chỉ huy chiếc tàu phóng ngư lôi PT 109 ở gần quần đảo Solomon. Tuy nhiên, đến đêm ngày 2/8/1943, tàu PT 109 do ông Kennedy chỉ huy bị tàu khu trục Amagiri của Nhật Bản cắt ngang qua mũi tàu. Hậu quả là tàu do ông Kennedy chỉ huy gặp thảm kịch: 7 người bị rơi xuống vùng biển đầy cá mập, 2 người mất tích và 11 người còn lại (trong đó có Tổng thống Kennedy) bám víu vào con tàu sắp chìm. Sang đến ngày hôm sau, khi con tàu gần chìm, ông Kennedy và đồng đội quyết định bỏ tàu phóng ngư lôi PT 109 và bơi vào bờ thuộc hòn đảo Plum Pudding để tránh bị quân Nhật Bản tấn công. Sau khi lên bờ, ông Kennedy cố gắng tìm kiếm tàu cứu hộ. Do vậy, ông bơi tới đảo Naru và Olasana với quãng đường cả đi lẫn về là 4 km để tìm thức ăn và nước uống. Sau cùng, ông dẫn những đồng đội còn lại tới đảo Olasana vì nơi đây có cây dừa và nước uống được. Theo đó, ông Kennedy và đồng đội trải qua 6 ngày ăn dừa để sống sót trước khi được giải cứu. Sau sự kiện này, ông Kennedy trở thành người hùng chiến tranh của Mỹ và phục trong quân ngũ cho đến đầu năm 1945. Kế đến, ông gia nhập giới chính trị và từng bước đạt được những thành tựu lớn. Mời quý vị độc giả xem video: Tưởng niệm 50 năm ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát (nguồn: VTC14)

Tổng thống John F. Kennedy (1917 - 1963) là con thứ 2 trong gia đình có 9 người con của chính khách Joseph P. Kennedy. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã gặp một số vấn đề về sức khỏe như bệnh thủy đậu, sởi, ho gà hay sốt ban đỏ... Vị Tổng thống thứ 35 của Mỹ thường xuyên bị hành hạ bởi những căn bệnh quái ác. Cũng vì hay đau yếu, Tổng thống Kennedy từng nhiều lần chuyển trường hay thôi học giữa chừng do đột ngột đổ bệnh. Để sức khỏe con trai ổn định, gia đình Kennedy thường chuyển nhà tới nhiều nơi khác nhau theo từng mùa để sự thay đổi khí hậu không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của ông John F. Kennedy. Sau khi tốt nghiệp ĐH Harvard danh tiếng, John F. Kennedy gia nhập Hải quân Mỹ vào năm 1941 và được gửi đến mặt trận Nam Thái Bình Dương 2 năm sau đó. Trong thời gian phục vụ trong quân đội, ông Kennedy đã bộc lộ bản thân là một chàng trai Mỹ khỏe mạnh, không còn đau ốm như hồi nhỏ cũng như thể hiện tinh thần quả cảm và năng lực lãnh đạo vượt bậc so với đồng đội. Ông Kennedy được trao Huân chương Hải quân và Thủy quân lục chiến nhờ lập được chiến công vào tháng 8/1943. Cụ thể, vào tháng 2/1943, ông John Kennedy được phân về làm chỉ huy chiếc tàu phóng ngư lôi PT 109 ở gần quần đảo Solomon. Tuy nhiên, đến đêm ngày 2/8/1943, tàu PT 109 do ông Kennedy chỉ huy bị tàu khu trục Amagiri của Nhật Bản cắt ngang qua mũi tàu. Hậu quả là tàu do ông Kennedy chỉ huy gặp thảm kịch: 7 người bị rơi xuống vùng biển đầy cá mập, 2 người mất tích và 11 người còn lại (trong đó có Tổng thống Kennedy) bám víu vào con tàu sắp chìm. Sang đến ngày hôm sau, khi con tàu gần chìm, ông Kennedy và đồng đội quyết định bỏ tàu phóng ngư lôi PT 109 và bơi vào bờ thuộc hòn đảo Plum Pudding để tránh bị quân Nhật Bản tấn công. Sau khi lên bờ, ông Kennedy cố gắng tìm kiếm tàu cứu hộ. Do vậy, ông bơi tới đảo Naru và Olasana với quãng đường cả đi lẫn về là 4 km để tìm thức ăn và nước uống. Sau cùng, ông dẫn những đồng đội còn lại tới đảo Olasana vì nơi đây có cây dừa và nước uống được. Theo đó, ông Kennedy và đồng đội trải qua 6 ngày ăn dừa để sống sót trước khi được giải cứu. Sau sự kiện này, ông Kennedy trở thành người hùng chiến tranh của Mỹ và phục trong quân ngũ cho đến đầu năm 1945. Kế đến, ông gia nhập giới chính trị và từng bước đạt được những thành tựu lớn. Mời quý vị độc giả xem video: Tưởng niệm 50 năm ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát (nguồn: VTC14)