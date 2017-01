Siêu xe Lamborghini độc nhất Việt Nam đâm chết người

Vào ngày 21/1/2017 khoảng 11 giờ trưa tại trên quốc lộ 51, đoạn qua địa phận xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago SV độc nhất Việt Nam đã liên quan tới một vụ tai nạn chết người. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, chiếc Murcielago SV khi đang di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng từ Bà Rịa-Vũng Tàu về Tp. Hồ Chí Minh đã đâm phải một người đàn ông băng qua dải phân cách trên đoạn đường này, tai nạn khiến người này tử vong ngay lập tức. Từ những hình ảnh tại hiện trường, có thể thấy chiếc siêu xe Lamborghini có kính chắn gió trước bị nát vụn ở góc trên bên trái, tuy nhiên kết cấu của chiếc xe hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trên nắp ca-pô trước của chiếc xe còn có các tia máu bắn ra, trong khi người tử nạn nằm cách chiếc xe khoảng 3m. Do có thiệt hại về người và liên quan tới một trong những siêu xe độc nhất Việt Nam, vụ việc đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương, người qua đường cũng như cộng đồng mạnh khi những hình ảnh đầu tiên bị rò rỉ qua các trang mạng xã hội. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Đến 12 giờ trưa nay, thi thể nạn nhân đã được đưa đi khỏi hiện trường và chiếc Murcielago SV cũng đã được đưa về trụ sở công an địa phương. Hiện vụ tai nạn này vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Vào buổi sáng trước khi tai nạn xảy ra, nhiều người cũng đã thấy chiếc Murcielago SV này xuất hiện tại Vũng Tàu trong một buổi offline cùng những "tên tuổi" siêu xe khác ở Việt Nam, trong đó có một số mẫu xe "khủng" như chiếc Aventador SV của đại gia Minh Nhựa, cặp đôi Aventador màu trắng - vàng cùng Lamborghini Huracan và Ferrari 488 GTB màu trắng. Được nhập về Việt Nam từ năm 2010, chiếc Lamborghini Murcielago SV từng thuộc sở hữu của "tay chơi siêu xe" Minh Nhựa hiện nay và sẽ mãi mãi là chiếc duy nhất tại Việt Nam được "ra biển trắng". Vào tháng 8 vừa qua, sau scandal tự tử "hụt", chiếc Murcielago SV này cùng 3 siêu xe khác đã được Minh Nhựa chào bán cho chủ mới. Vốn có biển số cặp 4646, chiếc Murcielago SV đã được sang tên và chuyển sang biển 5 số đẹp không kém với 2 số cặp ở cuối. Dù số cặp 46 mang ý nghĩa "tử lộc" nhưng Minh "nhựa" đã lựa chọn biển số này cho xe khi nó là chiếc Murcielago SV thứ 46 được Lamborghini sản xuất. Phiên bản này được ra mắt lần đầu tại triển lãm Geneva 2009. Murcielago SV đã tiếp nối truyền thống của các "đàn anh" Miura SV và Diablo SV - một phiên bản siêu xe tối thượng với nhiều cải tiến để có hiệu năng cao hơn trên cả đường đua lẫn đường phố. Khối động cơ V12 6.5l của Murcielago SV cũng đã được Lamborghini điều chỉnh lại để cho công suất 661 mã lực /660 Nm, giúp siêu xe này có thể tăng tốc từ 0-100 km.h chỉ trong 2,9 giaa và tốc độ tối đa đạ 341 km/h (336 km/h nếu có cánh đuôi). Khi còn được bán, giá Murcielago SV khởi điểm lên tới 400.000 USD. Ban đầu, Lamborghini dự định sản xuất 350 chiếc nhưng do nhà máy của hãng còn phải dành chỗ để sản xuất Aventador nên cuối cùng chỉ có 186 chiếc Murcielago SV ra đời. Vào thời điểm năm 2010, Minh Nhựa đã phải bỏ ra số tiền lên tới khoảng 1,3 triệu USD để sở hữu chiếc xe. Theo nhiều nguồn tin, chiếc xe đã được Minh Nhựa bán với giá 22 tỷ đồng.

