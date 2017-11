Hot Face sao Việt 24h: Huyền My tươi rói sau ồn ào trượt top 5

Hot Face sao Việt 24h: Á hậu Huyền My chia sẻ hình ảnh vui vẻ đi ăn uống ở Hải Phòng. Phạm Quỳnh Anh mong chờ đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng sau hôn lễ của Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Ông bầu Quang Huy gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 5 đến cô con gái đầu lòng. Thu Trang - Tiến Luật tình tứ bên nhau trong chuyến đi Hàn Quốc. Vợ chồng sao Việt Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn sánh đôi đi tham gia lễ hội Halloween. Á hậu Thùy Dung vui chơi cùng các học sinh Nhật Bản trong hoạt động tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017. Đàm Thu Trang chia sẻ” “Where are you going? My sadness” (Tạm dịch: Bạn đang ở đâu? Nỗi buồn của tôi). Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh Kim Lý kèm lời chào buổi sáng. Kim Lý lập tức đáp lại: “Chào buổi sáng em yêu”. Hari Won than thở đói và đuối trong ngày thứ 2 tập thể dục là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 1/11. Pha Lê chia sẻ hình ảnh đám cưới Song Joong Ki và Song Hye Kyo đồng thời viết: “Tôi đã khóc như một dòng sông, ngày anh đi lấy chị”. Xuân Nghi (trái) hóa trang thành công chúa Elsa. MC “Bạn muốn hẹn hò” Cát Tường tận hưởng chuyến du lịch Nhật Bản. Thúy Nga và con gái Nguyệt Cát vui đùa bên nhau nhân dịp Halloween. Giang “còi” được các con tổ chức sinh nhật bất ngờ. Dàn danh hài đất Bắc hội ngộ: Vân Dung, Tự Long, Xuân Bắc và Quang Thắng.

Hot Face sao Việt 24h: Á hậu Huyền My chia sẻ hình ảnh vui vẻ đi ăn uống ở Hải Phòng. Phạm Quỳnh Anh mong chờ đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng sau hôn lễ của Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Ông bầu Quang Huy gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 5 đến cô con gái đầu lòng. Thu Trang - Tiến Luật tình tứ bên nhau trong chuyến đi Hàn Quốc. Vợ chồng sao Việt Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn sánh đôi đi tham gia lễ hội Halloween. Á hậu Thùy Dung vui chơi cùng các học sinh Nhật Bản trong hoạt động tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017. Đàm Thu Trang chia sẻ” “Where are you going? My sadness” (Tạm dịch: Bạn đang ở đâu? Nỗi buồn của tôi). Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh Kim Lý kèm lời chào buổi sáng. Kim Lý lập tức đáp lại: “Chào buổi sáng em yêu”. Hari Won than thở đói và đuối trong ngày thứ 2 tập thể dục là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 1/11. Pha Lê chia sẻ hình ảnh đám cưới Song Joong Ki và Song Hye Kyo đồng thời viết: “Tôi đã khóc như một dòng sông, ngày anh đi lấy chị”. Xuân Nghi (trái) hóa trang thành công chúa Elsa. MC “Bạn muốn hẹn hò” Cát Tường tận hưởng chuyến du lịch Nhật Bản. Thúy Nga và con gái Nguyệt Cát vui đùa bên nhau nhân dịp Halloween. Giang “còi” được các con tổ chức sinh nhật bất ngờ. Dàn danh hài đất Bắc hội ngộ: Vân Dung, Tự Long, Xuân Bắc và Quang Thắng.