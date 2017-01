Kawasaki Việt Nam ra mắt Z900 “chốt giá” 288 triệu đồng

Mẫu xe môtô Kawasaki Z900 ra mắt thị trường Việt Nam khá sớm cùng mức giá 288 triệu đồng. Đây là giá phù hợp với những gì chiếc xe này mang lại. So với thế hệ Z800 trước đây, Z900 được nâng cấp toàn diện, từ ngoại hình cho tới những tính năng bên trong. Trong khi phân khúc naked-bike từ 1000 cc trở lên không ngừng được nâng cấp về cả công nghệ lẫn sức mạnh thì những dòng xe khoảng 800 cc lại không nhận được nhiều sự quan tâm. Với mẫu môtô Kawasaki Z900 hoàn toàn mới, Kawasaki muốn thay đổi "định kiến" đó. Trên mẫu xe 900cc này, hãng xe máy Kawasaki vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Sugomi, từng tạo nên thương hiệu xe môtô của mình trong thời gian qua. Điểm hấp dẫn trên mẫu xe này là khung thép kiểu lưới mắt cáo siêu nhẹ, trọng lượng chỉ 13,5 kg nhưng tăng cường độ cứng. Được tạo ra nhằm thay thế cho Z800, Z900 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới đầy hấp dẫn và thể thao. Ở phía trước, phần đầu của chiếc xe đã có kiểu dáng cân đối và mềm mại hơn so với Z800 cũ, đồng thời có thêm đèn demi nằm phía trên hốc mặt nạ. Xi nhan của xe thiết kế cao, sát với tay lái. Xe sở hữu tay lái rộng, đúng chất naked-bike - thoải mái cho người sử dụng cả trên phố lẫn trên những cung đường dài. Bảng đồng hồ trung tâm của xe thiết kế liền mạch, rõ ràng, ngoài một số nút bấm thì nó còn hiển thị thêm nhiều thông tin nhờ màn hình LCD cỡ lớn. Trên Z900, Kawasaki không tái sử dụng bộ khung của dòng naked-bike Z800, thay vào đó là kết cấu khung Trellis bằng thép ống hoàn toàn mới. Xe sử dụng bình xăng với dung tích 17 lít, trọng lượng 210,5 kg - so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc, Z900 có độ nặng ở mức trung bình. Vốn được thiết kế cho mục đích sử dụng hàng ngày, mẫu naked-bike Z900 phiên bản mới có tư thế ngồi khá thoải mái, thẳng lưng. Với bình xăng thuôn gọn và không bị gồ về phía sau như Z1000, chiếc xe khiến người cầm lái không bị ép bụng mỗi khi bứt tốc. Kawasaki Z900 sở hữu kích thước tiêu chuẩn của một mẫu xe đường phố là 2.065 x 825 x 1065 mm (dài x rộng x cao), cùng chiều dài cơ sở là 1.450 mm, khoảng sáng gầm 130 mm, chiều cao yên xe chỉ vào khoảng 795 mm khá phù hợp với vóc dáng người Việt Nam. Xe đwocj trang bị đèn hậu LED hình chữ Z phía sau, xi nhan tách rời đặt thấp nhưng so với Z800, cụm đèn hậu của Z900 không ấn tượng bằng. Tương tự như người tiền nhiệm Z800, Z900 vẫn được trang bị phuộc USD ở phía trước và hệ thống phanh đĩa kép với heo Nissin 4 piston có ABS. Tuy nhiên, thiết kế mâm của xe đã chuyển từ 3 cánh chữ Y thành 5 cánh. Lốp trước của xe có kích thước 120/70/17. Phía bánh sau của xe được trang bị lốp Dunlop bản 180/55/17, truyền động của nhờ xích 525 để hạn chế sự hao hụt công suất. Phuộc sau của Z900 cũng có khả năng điều chỉnh độ nhún. Phanh đĩa đơn phía sau của Z900 cũng được Kawasaki trang bị hệ thống phanh ABS tiêu chuẩn. Z900 đã được thiết kế lại hệ thống ống xả để giảm độ ồn. Đặc biệt, động cơ Z900 được bố trí hai xy-lanh bên ngoài dài hơn hai xy-lanh bên trong, điều này giúp xe tăng tốc mượt hơn khi vặn ga và giảm tiếng ồn, đồng thời tiếng máy nghe hay hơn. Xe sở hữu khối động cơ DOHC, 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 948 cc, công suất cực đại 126 mã lực, tăng 12 mã lực so với thế hệ đàn anh Z800. Cỗ máy này cũng có ly hợp chống trượt khi dồn số Assist & Slipper Clutch. Piston của Z900 sử dụng phương pháp đúc nhiệt dưới áp lực cao, giúp giảm trọng lượng và bền ngang piston rèn. Hộp số được thiết kế lại với tỷ số truyền ngắn, vì vậy khả năng tăng tốc và hoạt động trơn tru hơn. Hệ thống ly hợp chống trượt Assist & Slipper Clutch giúp những tay lái mới không bị phanh động cơ thắng gấp khi sang nhầm số. Hệ thống này được ứng dụng từ những mẫu xe dành cho đường đua như Ninja H2R và Ninja ZX - 10R. Tại thị trường Việt Nam, Z900 có nhiều lựa chọn màu sắc như xám kim loại, xanh nõn chuối, đen bóng. Với tầm giá 288 triệu đồng, Kawasaki Z900 là lựa chọn đối với những người muốn chuyển tiếp từ những mẫu xe phân khúc nhập môn như Z300 nhưng chưa đủ điều kiện tậu Z1000.

