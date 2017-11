Những cách tự nhiên loại bỏ sỏi thận không cần phẫu thuật

Thận được tạo thành từ hàng triệu tế bào nhỏ xíu được gọi là nephrons. Chúng là những chất lọc máu không tinh khiết xâm nhập vào thận. Sau đó máu sẽ được làm sạch và trở lại cơ thể để lưu thông. Do đó, thận là cơ quan rất quan trọng đối với hoạt động của cơ thể. Nếu bạn đang bị sỏi thận, hãy tham khảo một số biện pháp khắc phục tự nhiên để loại bỏ sỏi thận thay vì phẫu thuật. Ảnh: Boldsky. 1. Uống nhiều nước: Vì nguyên nhân chính của sỏi thận là mất nước, nước uống có thể giúp giải quyết vấn đề khó chịu này. Khi bạn uống nước, nó sẽ tự động đi vào thận và đào thải chất độc. Do đó, điều này giúp đào thải sỏi thận tự nhiên và nó cũng ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Ảnh: Boldsky. 2. Giấm táo: Giấm táo rất tốt trong việc loại bỏ sỏi thận tự nhiên. Axit xitric có trong giấm táo sẽ giúp giải thể sỏi thận. Tính chất kiềm của nó cũng giúp tẩy sạch chất độc và làm sạch thận từ bên trong. Trộn 2 muỗng canh giấm táo vào một cốc nước ấm và uống mỗi ngày để giảm sỏi thận. Ảnh: Boldsky. 3. Baking soda: Axit có trong baking soda làm trung hòa axit uric trong sỏi thận và giúp làm giảm kích thước của chúng. Baking soda cũng làm giảm viêm thận và đường tiết niệu. Trộn khoảng ½ muỗng cà phê baking soda vào một cốc nước và uống mỗi ngày cho đến khi sỏi thận tiêu tan một cách tự nhiên. Ảnh: Boldsky. 4. Húng quế: Lá cây húng là loại thảo mộc tự nhiên tuyệt vời và được dùng ăn kèm trong nhiều món ăn. Lá húng còn được dùng để giúp thận trục xuất các viên sỏi ra ngoài tự nhiên. Nó hoạt động như một chất tẩy trừ và làm giảm mức axit uric trong thận. Lấy 3-4 lá húng quế nghiền nhuyễn rồi trộn với một thìa mật ong và tiêu thụ mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 5. Nước chanh và dầu ô liu: Đây là một sự kết hợp mạnh mẽ để loại bỏ sỏi thận. Các tính chất axit của nước chanh làm giảm kích thước của sỏi thận và dầu ô liu giúp loại bỏ chúng dễ dàng ra khỏi cơ thể. Axit xitric trong nước chanh cũng làm tăng sức khoẻ thận và làm giảm sự hình thành sỏi thận. Mặt khác, dầu ô liu cung cấp sự bôi trơn cần thiết để các viên sỏi thoát ra tự nhiên. Trộn 2 thìa dầu ô liu với lượng nước ép chanh tươi và uống mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 6. Hạt dưa hấu: Hạt dưa hấu là một phương thuốc tự nhiên được dùng để điều trị sỏi thận trong thời gian gần đây. Chúng ta đều nhận thức được lợi ích sức khoẻ của dưa hấu nhưng hạt giống cũng rất khỏe mạnh. Những hạt nhỏ này là chất tẩy rửa mạnh mẽ và giúp thận thải ra chất thải và các chất độc hại khác. Các điều trị sỏi thận bằng hạt dưa hấu là đun một lít nước và thêm một ít hạt dưa hấu trong nửa giờ và để nguội. Sau đó, lọc và uống hàng ngày. Ảnh: Boldsky. 7. Nước ép lựu: Các tính chất làm se của nước ép quả lựu giúp điều trị sỏi thận. Nó làm giảm axit uric trong thận và phá vỡ các hòn sỏi để chúng dễ dàng thoát ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, nước ép lựu còn cung cấp sự hydrat hóa rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Một chén lựu có thể pha với 2 cốc nước để uống hàng ngày. Ảnh: Boldsky. 8. Cần tây: Cần tây là bài thuốc tự nhiên để điều trị sỏi thận. Cần tây tăng tốc quá trình loại bỏ chất thải từ thận. Nó cân bằng lại mức kiềm trong thận. Cần tây cũng kích thích sản xuất nước tiểu giúp loại bỏ sỏi thận. Lấy một bó cần tây đun trong nồi nước rồi lọc uống hàng ngày. Ảnh: Boldsky. 9. Lõi cây chuối: Lõi chuối là rất phổ biến trong y học cổ xưa với hiệu quả trong việc loại bỏ sỏi thận. Nó có tính chất lợi tiểu cao và phá vỡ sỏi thận. Nước cốt lõi chuối nếu dùng thường xuyên sẽ giúp loại bỏ sỏi thận tự nhiên. Lấy nửa lõi chuối cắt nhỏ và ngâm nó trong sữa qua đêm. Hôm sau, thêm đường và một chút bột quế rồi uống hàng ngày. Ảnh: Boldsky. 10. Râu ngô: Râu ngô chính là bài thuốc điều trị sỏi thận hiệu quả. Nước râu là thuốc lợi tiểu làm tăng dòng nước tiểu. Nó cũng giúp ngăn chặn sự hình thành của sỏi thận và hoạt động như một thuốc giảm đau. Nó cũng làm giảm viêm ở thận. Đun sôi một nắm râu ngô trong một cốc nước khoảng 10 phút. Để nguội, lọc nước và uống. Ảnh: Boldsky. 11. Đỗ đỏ: Loại đỗ này có nhiều chất xơ và rất tốt cho việc điều trị bất kỳ loại bệnh thận nào. Đun sôi đỗ đỏ trong nồi nước bằng lửa nhỏ trong 2-3 giờ. Lọc lấy nước và uống vài lần trong ngày. Ảnh: Boldsky. 12. Nước củ cải: Nước củ cải điều trị sỏi thận hiệu quả hơn so với nấu ăn ở dạng tự nhiên. Các khoáng chất trong nước củ cải giúp phá vỡ sỏi thận và dễ dàng tống chúng ra ngoài. Đun sôi nửa cốc củ cải trong nước khoảng nửa giờ. Lọc và uống mỗi ngày cho đến khi sỏi thận được loại bỏ hết. Ảnh: Boldsky.

Thận được tạo thành từ hàng triệu tế bào nhỏ xíu được gọi là nephrons. Chúng là những chất lọc máu không tinh khiết xâm nhập vào thận. Sau đó máu sẽ được làm sạch và trở lại cơ thể để lưu thông. Do đó, thận là cơ quan rất quan trọng đối với hoạt động của cơ thể. Nếu bạn đang bị sỏi thận, hãy tham khảo một số biện pháp khắc phục tự nhiên để loại bỏ sỏi thận thay vì phẫu thuật. Ảnh: Boldsky. 1. Uống nhiều nước: Vì nguyên nhân chính của sỏi thận là mất nước, nước uống có thể giúp giải quyết vấn đề khó chịu này. Khi bạn uống nước, nó sẽ tự động đi vào thận và đào thải chất độc. Do đó, điều này giúp đào thải sỏi thận tự nhiên và nó cũng ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Ảnh: Boldsky. 2. Giấm táo: Giấm táo rất tốt trong việc loại bỏ sỏi thận tự nhiên. Axit xitric có trong giấm táo sẽ giúp giải thể sỏi thận. Tính chất kiềm của nó cũng giúp tẩy sạch chất độc và làm sạch thận từ bên trong. Trộn 2 muỗng canh giấm táo vào một cốc nước ấm và uống mỗi ngày để giảm sỏi thận. Ảnh: Boldsky. 3. Baking soda: Axit có trong baking soda làm trung hòa axit uric trong sỏi thận và giúp làm giảm kích thước của chúng. Baking soda cũng làm giảm viêm thận và đường tiết niệu. Trộn khoảng ½ muỗng cà phê baking soda vào một cốc nước và uống mỗi ngày cho đến khi sỏi thận tiêu tan một cách tự nhiên. Ảnh: Boldsky. 4. Húng quế: Lá cây húng là loại thảo mộc tự nhiên tuyệt vời và được dùng ăn kèm trong nhiều món ăn. Lá húng còn được dùng để giúp thận trục xuất các viên sỏi ra ngoài tự nhiên. Nó hoạt động như một chất tẩy trừ và làm giảm mức axit uric trong thận. Lấy 3-4 lá húng quế nghiền nhuyễn rồi trộn với một thìa mật ong và tiêu thụ mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 5. Nước chanh và dầu ô liu: Đây là một sự kết hợp mạnh mẽ để loại bỏ sỏi thận. Các tính chất axit của nước chanh làm giảm kích thước của sỏi thận và dầu ô liu giúp loại bỏ chúng dễ dàng ra khỏi cơ thể. Axit xitric trong nước chanh cũng làm tăng sức khoẻ thận và làm giảm sự hình thành sỏi thận. Mặt khác, dầu ô liu cung cấp sự bôi trơn cần thiết để các viên sỏi thoát ra tự nhiên. Trộn 2 thìa dầu ô liu với lượng nước ép chanh tươi và uống mỗi ngày. Ảnh: Boldsky. 6. Hạt dưa hấu: Hạt dưa hấu là một phương thuốc tự nhiên được dùng để điều trị sỏi thận trong thời gian gần đây. Chúng ta đều nhận thức được lợi ích sức khoẻ của dưa hấu nhưng hạt giống cũng rất khỏe mạnh. Những hạt nhỏ này là chất tẩy rửa mạnh mẽ và giúp thận thải ra chất thải và các chất độc hại khác. Các điều trị sỏi thận bằng hạt dưa hấu là đun một lít nước và thêm một ít hạt dưa hấu trong nửa giờ và để nguội. Sau đó, lọc và uống hàng ngày. Ảnh: Boldsky. 7. Nước ép lựu: Các tính chất làm se của nước ép quả lựu giúp điều trị sỏi thận. Nó làm giảm axit uric trong thận và phá vỡ các hòn sỏi để chúng dễ dàng thoát ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, nước ép lựu còn cung cấp sự hydrat hóa rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Một chén lựu có thể pha với 2 cốc nước để uống hàng ngày. Ảnh: Boldsky. 8. Cần tây: Cần tây là bài thuốc tự nhiên để điều trị sỏi thận. Cần tây tăng tốc quá trình loại bỏ chất thải từ thận. Nó cân bằng lại mức kiềm trong thận. Cần tây cũng kích thích sản xuất nước tiểu giúp loại bỏ sỏi thận. Lấy một bó cần tây đun trong nồi nước rồi lọc uống hàng ngày. Ảnh: Boldsky. 9. Lõi cây chuối: Lõi chuối là rất phổ biến trong y học cổ xưa với hiệu quả trong việc loại bỏ sỏi thận. Nó có tính chất lợi tiểu cao và phá vỡ sỏi thận. Nước cốt lõi chuối nếu dùng thường xuyên sẽ giúp loại bỏ sỏi thận tự nhiên. Lấy nửa lõi chuối cắt nhỏ và ngâm nó trong sữa qua đêm. Hôm sau, thêm đường và một chút bột quế rồi uống hàng ngày. Ảnh: Boldsky. 10. Râu ngô: Râu ngô chính là bài thuốc điều trị sỏi thận hiệu quả. Nước râu là thuốc lợi tiểu làm tăng dòng nước tiểu. Nó cũng giúp ngăn chặn sự hình thành của sỏi thận và hoạt động như một thuốc giảm đau. Nó cũng làm giảm viêm ở thận. Đun sôi một nắm râu ngô trong một cốc nước khoảng 10 phút. Để nguội, lọc nước và uống. Ảnh: Boldsky. 11. Đỗ đỏ: Loại đỗ này có nhiều chất xơ và rất tốt cho việc điều trị bất kỳ loại bệnh thận nào. Đun sôi đỗ đỏ trong nồi nước bằng lửa nhỏ trong 2-3 giờ. Lọc lấy nước và uống vài lần trong ngày. Ảnh: Boldsky. 12. Nước củ cải: Nước củ cải điều trị sỏi thận hiệu quả hơn so với nấu ăn ở dạng tự nhiên. Các khoáng chất trong nước củ cải giúp phá vỡ sỏi thận và dễ dàng tống chúng ra ngoài. Đun sôi nửa cốc củ cải trong nước khoảng nửa giờ. Lọc và uống mỗi ngày cho đến khi sỏi thận được loại bỏ hết. Ảnh: Boldsky.