Vườn dưa lê, đu đủ sai trĩu dù chỉ trồng trong thùng xốp

Ban đầu, anh chỉ định trồng thử dưa ở trong thùng xốp xem có thành công hay không? Kết quả ngoài sức tưởng tượng của anh, dưa lớn từng ngày và cho nhiều trái trong 1 cây. Anh Non cho biết, để có được những trái dưa lê như này anh từng thất bại nhiều lần vì dưa là loại trái cây khó trồng. Anh trồng nhiều lần đều thất bại do chưa có kinh nghiệm. Cây thường xuyên bị sâu đục, ăn lá, úng rễ. Về sau, từ vốn kiến thức học hỏi được anh chịu khó bắt sâu và ốc sên nên cây không bị ăn các bộ phận nữa. Dưa sạch của anh không phun thuốc sâu. Hàng ngày, anh bỏ thời gian tỉ mỉ bắt sâu và ốc sên cho vườn rau quả của mình. Không chỉ dưa trĩu trịt quả mà đu đủ trồng từ thùng xốp của anh Non cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ trồng cây ăn trái, anh còn mát tay trồng cà tím. Anh cho biết, còn nuôi gà trên sân thượng vừa để ăn thịt vừa để lấy nguồn phân bón sạch nuôi cây. Anh Non cho biết, anh tận dụng những vỏ chai nhựa và cho đất vào trồng rau dền, rau cải cải thiện bữa ăn cho gia đình. Rau sạch tuyệt đối không thuốc sâu trên vườn thượng nhà anh Non. Rau mùng tơi tươi tốt trên khu vườn. Anh cho biết, loại rau này khá dễ trồng, hàng ngày anh chỉ cần tưới rau và không cho thuốc bảo vệ thực vật, cây vẫn lớn ầm ầm. Những thùng xốp rau ngót tốt tươi phục vụ bữa ăn hàng ngày của gia đình anh. Với giàn đậu đũa, anh tỉ mỉ dùng cọc tre, nứa để làm nơi leo cho đậu. Đậu đũa cũng là 1 trong những giống cây bị sâu ăn nhiều nên anh thường xuyên dành thời gian bắt sâu cho cây.

