Vì sao người Nhật trồng được nho bạc triệu/chùm?

Nagano là vùng trồng nho lớn thứ 2 tại Nhật Bản, chiếm khoảng 20% sản lượng toàn quốc. Ảnh: Unique Nagano. Nagano nổi tiếng với nhiều loại nho như nho mẫu đơn, nho Kyoho và nho tím. Đặc biệt, nho không hạt ở Nagano có giá siêu đắt tới 3 triệu đồng/chùm. Ảnh: Japna Info. Để có được những chùm nho đắt đến vậy, người nông dân phải bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết. Để tiện chăm sóc, giàn nho được thiết kế cao tương đương với chiều cao của người trồng. Ảnh: Fukuoka Now. Người dân Nagano trồng nho không hạt theo hàng, thẳng tắp. Ảnh: NHK World. Khi hoa bắt đầu nở, người trồng tỉ mỉ chăm sóc từng chùm một. Ảnh: NHK World. Để nho không hạt ăn được cả vỏ, ngay từ khi cánh hoa rụng xuống, người dân loại loại bỏ 90% số quả trên chùm, rồi dùng thủ thuật để nho không có hạt. Ảnh: NHK World. Họ sử dụng một hormone có nguồn gốc thực vật - gibberellins cho các chùm nho. Chỉ với một lớp gibberellins, quả nho sẽ mọc ra to và không hạt. Ảnh: NHK World. Mỗi chùm nho chỉ để từ 25 - 30 quả để cuống tập trung nuôi dưỡng quả còn lại, giúp nho ngọt và to hơn. Ảnh: NHK World. Từng chùm nho được bọc giấy để bảo vệ khỏi côn trùng và dịch bệnh. Ảnh: NHK World. Vỏ bọc có màu bảo vệ nho xanh khỏi tác động từ mặt trời. Ảnh: NHK World. Trung bình, mỗi cây cho ra 300 chùm nho. Ảnh: Tadaima Japan. Tâm huyết của người trồng đã tạo nên những chùm nho không hạt, ngọt lịm, độc nhất vô nhị. Ảnh: Japan Guide. Video: Khám phá cách trồng nho mẫu đơn quý hiếm của người Nhật. Nguồn: Home & Garden.

