Vạch trần đại gia “rởm” người Hàn ở Hà Nội

Cùng với sự có mặt của nhiều tập đoàn, công ty, thì số lượng người Hàn Quốc sang Việt Nam học tập, làm việc, du lịch… tăng đột biến trong những năm gần đây. Bên cạnh đa phần cư dân nước bạn đều khá chăm chỉ làm lụng thì có một bộ phận đại gia rởm người Hàn không làm ăn đứng đắn mà chỉ chực giở trò lừa đảo.

1. Nếu gặp trong một thời điểm khác có lẽ ai cũng nghĩ Oh Cheong Pak (47 tuổi, thường trú tại Seoul, Hàn Quốc) là một đại gia người Hàn bởi cái mác bề ngoài bảnh chọe của hắn. Pak có khuôn mặt vuông vức, râu ria tóc tai thường xuyên được tỉa tót cẩn thận. Hắn cũng luôn diện những bộ vest hợp mốt và sử dụng những chiếc điện thoại Galaxy đời mới nhất. Nhưng khi được đưa về cơ quan công an, bản chất thật của Pak mới lộ ra. Pak hiện nguyên hình là một gã "rách như xơ mướp", đồng thời là kẻ chuyên lừa đảo phụ nữ Việt.

Theo trình báo của chị Hoàng Thị Thu Q. (48 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) khoảng tháng 3-2016, chị gặp Pak và bạn bè trên một quán bar khu vực phố cổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Pak khá chủ động đến làm quen với chị. Hắn nói tiếng Việt cũng khá tốt. Pak khoe hắn đang làm quản lý của một công ty Hàn Quốc ở khu vực Quế Võ (Bắc Ninh). Lương tháng của hắn không dưới 30.000 USD.

Một số đại gia rởm người Hàn trốn truy nã bị bắt tại Việt Nam.

Do có người thân hoạt động trong ngành thuế vụ ở tỉnh Bắc Ninh, chị Q. biết thu nhập của một lãnh đạo công ty Hàn Quốc ở Quế Võ lên đến mức ấy thật. Rồi dăm ba hôm, Pak lại rủ chị đi bar, đi vũ trường… Khi mối quan hệ đã khá thân tình, một tối Pak rủ chị Q. đi ăn cơm tại một nhà hàng trên phố Nguyễn Thị Định. Rồi hắn vẽ ra một dự án đầu tư lớn vào một chuỗi nhà hàng của người Hàn Quốc sắp mở tại Việt Nam. Hắn hỏi chị Q. nếu có tiền nhàn rỗi thì cho hắn vay.

Lúc đầu chị Q. còn lưỡng lự, sau thấy bạn bè của Pak "vun vào", và Pak hứa trả lãi rất cao. Chị Q. về nhà gom hết của nả đi bán và gom được hơn 65.000 USD và đưa hết cho Pak vay. Tuy nhiên hắn chỉ trả lãi được đúng một tháng đầu, còn sau đó thì im thin thít và lặn mất tăm. Bạn bè của Pak cũng tản mát mỗi người một nơi. Chị Q. đành phải lên cơ quan công an trình báo.

Khi được đưa về cơ quan điều tra, khó ai có thể nhận ra được đại gia rởm người Hàn - Pak. Trên người hắn chỉ độc có một bộ quần áo, tài sản cá nhân gần như không có gì. Và sự thực đúng hắn đang làm cho một công ty của Hàn Quốc, song vị trí của hắn không phải là quản lý là chỉ là một nhân viên bình thường. Tuy nhiên, Pak thuê một căn hộ khá sang trọng ở Hà Nội và ngày ngày bắt xe của công ty đi làm. Khi được hỏi về số tiền đã lừa đảo chị Q., hắn bảo rằng đã ném hết vào những cuộc đỏ đen.

Cũng giống như chị Q., chị Nguyễn Thị M. (47 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị Pak rủ rê đầu tư vào một dự án bất động sản ở Hà Nội. Và số tiền hàng tỷ đồng của chị cũng bị hắn chiếm đoạt mất. Có một điểm rất lạ trong các vụ việc này là các bị hại gần như bị Pak "thôi miên". Dù chỉ nghe hắn "hót" đã vội vác tiền tỷ đến cho hắn vay. Thậm chí còn không thèm viết giấy tờ vay nợ! Chính vì thế mà việc xử lý Pak ra trước pháp luật là không hề dễ dàng.

Còn nhớ cuối năm 2014, trinh sát hình sự công an TP Hà Nội đã tóm được hai ông trùm buôn bán ma túy bị cảnh sát quốc tế truy nã ráo riết. Đó là Lee Tae Hee (bị bắt vào tháng 9/2014) và Kim Won Hoon (bị bắt vào đầu tháng 12/2014). Dù trốn truy nã, song hai đối tượng này luôn tỏ ra là những đại gia người Hàn lắm tiền nhiều của.

Trước khi bị bắt Lee thuê nhà ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Dù bị truy nã đỏ, song Lee rất tự tin với "trình ngụy trang" của mình. Dưới vỏ bọc là một doanh nhân người Hàn sang tìm mối làm ăn, Lee thường xuyên lui tới các quán bar, vũ trường nổi tiếng ở Hà Nội. Nhờ ở Việt Nam nhiều năm, Lee khá thuộc địa hình, những chốn ăn chơi... Bằng số tiền do buôn ma túy kiếm được, Lee luôn có vẻ ngoài sành điệu và ăn chơi ngất trời. Hắn "cặp" với nhiều hot girl phố cổ…

Còn Kim Won Hoon có vẻ bề ngoài như một doanh nhân người Hàn thành đạt. Với dáng người to cao vạm vỡ, khuôn mặt đẹp như diễn viên điện ảnh…, Kim đã khiến nhiều cô gái Việt liêu xiêu. Do sang Việt Nam đã nhiều năm nên Kim rất thông thạo các ngón ăn chơi. Đặc biệt, chỉ bằng tài "buôn nước bọt", Kim đã xoay sở đủ nghề để kiếm sống. Từ làm môi giới du lịch cho đến đất đai, thậm chí đưa khách người Hàn đi chơi bời ở Hà Nội… Kim ăn chơi vung vít, cặp với khá nhiều cô gái người Việt. Trong số đó có không ít những cô "chân dài".

Khi bị đưa về Phòng Cảnh sát hình sự, trong mấy ngày bị tạm giữ, cứ đến bữa lại có một cô gái trẻ đẹp, xinh xắn đến đưa cơm, cháo, phở cho Kim. Cô thì nhận là người yêu, cô thì bảo là bạn. Nhưng cô nào cũng chỉ đến một lần rồi mất hút.

2. Qua thống kê của lực lượng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội, trong năm 2016 đã xảy ra hàng chục vụ các "đại gia" người Hàn bị tố về hành vi lừa đảo. Và không chỉ lừa người Việt Nam, người Nhật Bản mà những gã đại gia "rởm" còn "ra tay" với chính đồng hương của mình.

Cặp vợ chồng lừa đảo Kim Young Hwan và Hoàng Thị Cúc.

Tháng 3/2016, một "đại gia" người Hàn đã bị công an Việt Nam bắt giữ khi hắn vừa thực hiện hành vi… cướp tài sản. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an ngày 8-3-2016, PC45 Công an TP Hà Nội nhận được tin tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy xảy ra một vụ cướp rất nghiêm trọng.

Đối tượng Lee Wan Su (46 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, trú tại phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy) đã dùng hung khí đánh nhiều nhát vào đầu bà Kim Sun Ja (54 tuổi quốc tịch Hàn Quốc, hiện trú tại tổ 12 phường Trung Hòa) rồi cướp đi chiếc điện thoại. Bà Kim đã phải vào bệnh viện điều trị với nhiều thương tích như rách da đầu với 7 vết thương, rách màng xương; chấn thương sọ não kín…

Được biết Lee thuê nhà của bà Kim từ tháng 2/2016 với giá 500 USD/tháng. Dù chiếc ví lép kẹp, song Lee luôn tỏ ra là một doanh nhân giàu có. Lee đã gặp bà Kim rồi "nổ" rằng muốn thuê… cả căn nhà. Tuy nhiên, sau đó Lee lại bảo chỉ thuê một căn phòng để… xem thế nào. Trả tiền được một tháng thì Lee giở trò chây lỳ không trả nữa.

Khoảng 9 giờ ngày 8/3 Lee gặp bà Kim tại tầng 1 ngôi nhà ngõ 34 Nguyễn Thị Định và hỏi vay tiền bà Kim. Khoảng 10h30’ bà Kim lên phòng của Lee và đôi bên xảy ra to tiếng, do Lee nợ tiền bà Kim mà chưa trả. Đối tượng Lee đã hành hung bà cướp điện thoại di động rồi xách ba lô định chạy trốn. Rất may nghe thấy tiếng xô xát người dân ở ngõ 34 Nguyễn Thị Định đã nhanh chóng tóm cổ đối tượng Lee và giao cho công an phường.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, Lee đang là đối tượng truy nã của cảnh sát Hàn Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhập cảnh vào Việt Nam, hành tung của đối tượng cũng rất mờ ám. Bên cạnh đó, đối tượng còn dùng tên giả khi giao dịch với chủ nhà. Hộ chiếu cũng bị hắn xé rách nhiều trang nhằm gây khó khăn cho cơ quan công an.

Một góc "phố Hàn Quốc" tại Hà Nội.

Tháng 9/2016, anh Jang Tea H. (33 tuổi, tuổi tạm trú tại phố Trung Kính, Hà Nội) vốn là một quản lý trong công ty Hàn Quốc có việc phải đi công tác. Trước đó Jang quen với Yea Young B. Thấy Yea thường xuyên sử dụng hàng hiệu, lại tiêu tiền như "rác" nên Jang nghĩ Yea cũng thuộc hàng "đại gia" nên tin tưởng, nhờ giữ hộ 12.000 USD và hơn 400 triệu đồng. Yea vui vẻ nhận lời.

Sau chuyến công tác dài ngày, Jang mua quà về cho Yea đồng thời hỏi xin lại số tiền đã gửi thì Yea hứa vài hôm sau sẽ trả. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, nhiều tuần sau đó Jang không thể liên lạc lại được với Yea. Bị tố cáo ra cơ quan công an, Yea chỉ trả cho anh Jang 1/3 trong tổng số tiền, còn lại kiên quyết không trả!

Tháng 10/2016, một doanh nhân người Hàn Quốc tên Song Ki T. tố cáo bị đối tượng đồng hương Hwang Huyn B. lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cách đó mấy tháng, ông Song Ki T. đã thuê một cơ sở làm tóc tại quận Hoàn Kiếm, do Hwang Huyn B. và một phụ nữ người Việt quản lý. Song được một thời gian, đối tượng Hwang cho rằng ông Song chậm thanh toán trong hợp đồng, và đã ngang nhiên chiếm đoạt toàn bộ cơ sở làm tóc trị giá hơn 600 triệu đồng.

Tháng 12/2016, ông Kim Soo C. - Giám đốc một công ty chuyên về lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc da, phẫu thuật thẩm mỹ thuê trụ sở tại Trung tâm thương mại Lotte (Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) cũng tố cáo "đại gia" đồng hương của mình có hành vi lừa đảo, phá hợp đồng. Số là công ty J…vina của ông Kim được thành lập vào đầu năm 2014 tại Việt Nam với 13 ngành nghề kinh doanh khác nhau.

Công ty này cũng là chi nhánh độc quyền của một hãng chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng của Hàn Quốc. Khi đi vào hoạt động công ty J…vina đã thuê mặt bằng của công ty S. Plaza (giám đốc là ông Lee Jong H.) và tiến hành cải tạo, thành lập cơ sở kinh doanh.

Bất ngờ tháng 11/2016, giám đốc công ty S.Plaza đã cho người vào phá hỏng toàn bộ nội thất không gian mà công ty J…vina đang thuê. Lý do là công ty J…vina đã không làm đúng hợp đồng. Hành động đó khiến công ty J…vina thiệt hại đến 15 tỷ đồng. Ông Kim Soo C. cho biết đã cố gắng thanh toán chi phí thuê mặt bằng đúng ngày cho phía đối tác. Nhưng trong ngày cuối của kỳ hạn ông không thể liên lạc được với phía công ty S.Plaza. Và hôm sau thì phía công ty S. Plaza cho là bị phá hợp đồng và đã "thu hồi" lại mặt bằng để cho công ty khác thuê.