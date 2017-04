United Airlines mất 800 triệu USD sau sự cố lôi hành khách gốc Việt

Mời độc giả xem video Hãng hàng không Mỹ lôi mạnh hành khách xuống máy bay:

Vốn hóa thị trường của hãng hàng không United Airlines, yếu tố quyết định giá trị của doanh nghiệp này, đã giảm gần 800 triệu USD từ mức 22,5 tỷ USD sau loạt video và hình ảnh gây chấn động về một hành khách mặt đầy máu bị kéo lê khỏi chuyến bay hôm 10/4.

Mã UAL của United Airlines tuột dốc trên sàn NYSE, khiến hãng này mất 800 triệu USD chỉ một ngày sau sự cố. Đồ họa: Google.

Tại thời điểm 10 giờ sáng ngày 11/4, giá trị thị trường của United tụt dốc chỉ còn 21,7 tỷ USD.

CEO của hãng, ông Oscar Munoz đã bảo vệ quyết định buộc hành khách trên phải xuống máy bay sau khi từ chối trả lại ghế của mình do máy bay bị đặt trước quá số ghế.

Hành khách trên được cho là đã ẩu đả với nhân viên của United Airlines. Trong vài dòng gửi các nhân viên của hãng, Munoz đã viết "đây là tình huống không may khi một khách hàng mà chúng ta đã lịch sự mời xuống máy bay nhất quyết không chấp hành và buộc chúng ta phải liên hệ với An ninh hàng không Chicago nhờ can thiệp. Tôi thực sự không mong muốn sự việc trên xảy ra và tôi luôn đồng cảm, ủng hộ các bạn. Tôi ghi nhận các bạn vì đã không ngừng cố gắng để chúng ra có thể bay xa".

Hành khách bị buộc rời khỏi máy bay được cho là bác sĩ David Dao, 69 tuổi, một người Mỹ gốc Việt hiện có một phòng khám tại Elizabethtown, Kentucky. Ông là bố của 5 đứa con, là người chơi poker chuyên nghiệp.

Do máy bay không còn ghế trống, hãng đã chọn ngẫu nhiên một số người xuống máy bay để nhường chỗ cho phi hành đoàn dự bị. Ban đầu đại diện của hãng đã đề nghị trả 1.000 USD cho các hành khách đồng ý nhường ghế.

Hai trong ba hành khách được lựa chọn đã đồng ý với đề nghị này. Tuy nhiên, người còn lại, ông David Dao không chấp thuận. Khi đó, máy bay đang chuẩn bị cất cánh từ thành phố Chicago đến Louisville. Ông Dao sau đó đã rời máy bay với gương mặt đầy máu và bị lôi khỏi máy bay.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng trên đã lan truyền trên mạng, khiến United Airlines rơi vào khủng hoảng truyền thông.