Trọn bộ lịch bikini 2018 của Vietjet Air gây nhiều tranh cãi

Bộ lịch bikini 2018 của VietJet Air với những hình ảnh siêu gợi cảm của các cô gái chân dài đang nhận nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Ảnh: The South China Morning Post Với bộ lịch mới này, VietJet Air vẫn theo đuổi hình ảnh các người mẫu bikini nóng bỏng. Ảnh: The South China Morning Post. Trước đó, Vietjet Air từng được báo chí nước ngoài gọi là “hãng hàng không bikini” khi có chiến dịch marketing bằng hàng loạt người mẫu bikini nổi tiếng tại Việt Nam. Ảnh: The South China Morning Post. Theo hình ảnh hậu trường, ba tên tuổi góp mặt trong bộ lịch Bikini 2018 của Vietjet là Minh Tú – Next top model châu Á, huấn luyện viên The Face... Ảnh: The South China Morning Post. ... cùng Celine Farach - Hot girl người Mỹ được mệnh danh sexy nhất mạng xã hội, Á hậu chuyển giới Thái Lan (Miss Tiffany’s Universe 2017) Kwan Lada bên cạnh những người mẫu khác. Ảnh:Zing. Các siêu mẫu nhập vai làm phi công, kiểm soát không lưu, kỹ thuật, nhân viên bảo dưỡng và tiếp viên hàng không. Ảnh cắt clip: Youtube. Minh Tú nóng bỏng trên thân máy bay. Ảnh cắt clip: Youtube. Theo một đại diện truyền thông của Vietjet Air, những người mẫu gợi cảm và nóng bỏng luôn được nhiều hành khách của hãng ưa thích. Ảnh cắt clip: Youtube. Tuy không phải lần đầu VietJet Air thực hiện những bộ ảnh nóng bỏng song bộ lịch mới này vẫn khiến nhiều khách hàng không khỏi "choáng". Ảnh cắt clip: Youtube. Nhiều ý kiến cho rằng phong cách này không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ảnh cắt clip: Youtube. Thậm chí, theo nhận định của tờ báo ngoại Tờ South China Morning Post được Zing trích dẫn, hình ảnh gợi cảm mà VietJet Air hướng đến cũng không phù hợp với nhiều thị trường khác trong khu vực. Ảnh cắt clip: Youtube. Tờ báo Trung Quốc cũng nhận định việc này có thể ảnh hưởng tới kế hoạch mở rộng của hãng sang các nước chủ yếu theo đạo Hồi giáo. Ảnh cắt clip: Youtube. Tờ báo này dẫn chứng, tuần trước, AirAsia và Firefly cũng gặp vấn đề tương tự tại Malaysia, khi đồng phục bó sát của nữ tiếp viên hai hãng này bị nghị sĩ Malaysia Abdullah Mat Yasim chỉ trích. Ảnh: Zing. Video "Vietjet Bikini Collection 2018 cực HOT với siêu mẫu Minh Tú & Celine Farach". Nguồn: Youtube.

