Thủ tướng vui khi thấy con gái Tổng thống Mỹ bán hàng Việt Nam

Sáng 20/6, Đoàn Công tác của Thủ tướng có buổi làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) về việc triển khai Chỉ thị 24 về đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đạt tăng trưởng GDP 6,7%.

Dẫn đầu đoàn công tác là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Bộ trưởng đánh giá cao Vinatex đã có nhiều đổi mới, chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn trong ngành. Ngoài ra có bước phát triển rất tốt về thị trường, công nghệ, quản lý, giải quyết việc làm cho 800.000 lao động. Tuy nhiên, từ năm 2016, Tập đoàn gặp nhiều khó khăn về thị trường sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ngoài ra, Bộ trưởng truyền đạt ý kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Vinatex lưu ý, làm rõ 6 vấn đề.

Thứ nhất, Vinatex cần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu. Tập đoàn cần báo cáo về các giải pháp phục vụ thúc đẩy tăng trưởng GDP, đổi mới ra sao, công nghệ thế nào, phát triển thị trường…

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, mục tiêu là hiệu quả. Bộ trưởng cho biết dệt may đang làm tốt hai khâu đầu và cuối là sợi và may, nhưng điểm nghẽn là công nghiệp phụ trợ, nhuộm… đều khó khăn.

“Từ cái kim, sợi chỉ, chiếc khuy áo cũng phải mua, vậy chúng ta nội địa hóa thế nào?", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng trăn trở. Ông đề nghị tập đoàn đẩy nhanh tiến độ các dự án để sớm đưa vào hoạt động hiệu quả với mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Không để các dự án đầu tư dở dang, kém hiệu quả, thất thoát vốn.

Thứ ba, Vinatex cần phải đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp dệt may. Theo Bộ trưởng các doanh nghiệp như May Nhà Bè, May Việt Tiến… mà không cổ phần hóa sớm thì không có bước phát triển như vừa qua.

“Vừa rồi Thủ tướng đi Mỹ, vào gian hàng của Ivanka Trump, con gái Tổng thống, rất mừng khi thấy quần áo Made in Việt Nam”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết.

Một cửa hàng thời trang của Ivanka Trump tại New York. Ảnh: New York Times.

Người đứng đầu Tổ công tác nhấn mạnh dệt may Việt Nam đã chinh phục những thị trường rất khó tính, quan trọng như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…. Nhưng với các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, ASEAN… mà không đổi mới nhanh thì cũng không đáp ứng được yêu cầu.

Thứ tư, Thủ tướng đặt vấn đề yêu cầu ngành may có giải pháp tốt để thay vì chỉ gia công thì phải tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm, tránh tình trạng giá trị xuất khẩu lớn nhưng giá trị thu về thực tế không cao.

Thứ năm, ngành dệt may Việt Nam đã ứng dụng nhiều công nghệ mới trong quản lý sản xuất, quản trị doanh nghiệp, nhưng công nghệ luôn thay đổi thì ngành phải tiếp cận công nghệ hiện đại nhất, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ sáu, Thủ tướng lưu ý phải đẩy mạnh cải cách hành chính nội bộ, tránh tình trạng bộ máy hành chính cồng kềnh, bộ máy quản lý lương cao nhưng lương công nhân thấp.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, tinh thần của Thủ tướng là phải quyết tâm cao nhất trong thực hiện mục tiêu đề ra. “Tăng trưởng 6 tháng của Vinatex có dấu hiệu rất tốt, vậy có hứa được với Thủ tướng là cả năm sẽ đạt doanh thu, xuất khẩu vượt kế hoạch bao nhiêu, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 24 của Thủ tướng?”, Bộ trưởng đặt vấn đề.

Ngoài ra, người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cho biết, kết quả kiểm tra và các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của Vinatex, của ngành dệt may sẽ được báo cáo đầy đủ tại phiên họp Chính phủ sắp tới.