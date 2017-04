Tận mục hầm vàng lớn nhất thế giới dưới lòng đất

Kho vàng lớn nhất thế giới tọa lạc ở độ sâu 9m dưới hệ thống tàu điện ngầm bên trong Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED) ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters Được xây dựng từ năm 1921, kho vàng của FED là nơi cất giữ hơn 540.000 thanh vàng (khoảng 1,2 triệu tấn) thuộc 48 ngân hàng trung ương nước ngoài và 12 tổ chức quốc tế. Ảnh: NewYorkfed. Trong đó, khoảng 5% thuộc sở hữu của Mỹ. Ảnh: Untapped Cities. Hầm vàng này chứa khoảng 25% trữ lượng vàng toàn thế giới. Nơi đây cho phép các ngân hàng nước ngoài gửi vàng miễn phí nhưng khi muốn rút ra, họ phải trả phí 1,75 USD cho mỗi thanh vàng. Ảnh: BullionStar. An ninh được thắt chặt bằng camera và cảm biến chuyển động. Ảnh: Business Insider. Hầm vàng cao khoảng 25 mét so với mặt đất và sâu 15 dưới mực nước biển. Ảnh: BullionStar. Lối duy nhất vào hầm là đoạn đường hình trụ bằng thép dài 7m, cửa nặng 90 tấn, được bọc trong 140 tấn bê tông và thép mà không một loại bom nào có thế phá được. Ảnh: BullionStar. Đội ngũ bảo vệ tuần tra hoạt động liên tục. Có ba nhân viên trực 24/24h bên trong mỗi khoang của hầm vàng. Ảnh: BullionStar. Vàng được chuyển vào hầm bằng thang máy. Hầm có khoảng 122 phòng lưu trữ và mỗi phòng thuộc một tài khoản duy nhất. Ảnh: BullionStar. Đây được cho là kho vàng an toàn nhất thế giới. Từ ngày bắt đầu hoạt động, hầm vàng chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ảnh: BullionStar. Những bức tường được xây bằng đá granit, không một tên trộm nào có thể khoan thủng được hay bị phá bởi bom đạn. Ảnh: Magyarvagyok. Nhân viên làm việc tại đây muốn vào bên trong tòa nhà phải trải qua một loạt cửa an ninh nghiêm ngặt. Người bình thường muốn vào hẹn trước 1 - 3 tháng vẫn chưa chắc đã được vào. Ảnh: Reuters.

