Soi “hồ sơ” Công ty Việt Thái khiến ông Trần Quốc Cường bị kỷ luật

Hiện dư luận đang rất quan tâm đến Công ty Việt Thái - doanh nghiệp khiến ông Trần Quốc Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu Cần (B41), Tổng cục tình báo, Bộ Công an (giai đoạn 2009 - 2012) bị kỷ luật vừa qua.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, Công ty TNHH Sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ và Đầu tư Việt Thái (gọi tắt là Công ty Việt Thái) do ông Nguyễn Vũ Hùng làm Tổng giám đốc có mã số thuế 0100367509 được cấp vào ngày 2/7/1998, tên giao dịch VITHA CO., LTD. Địa chỉ trụ sở công ty đặt tại Số 270 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội.