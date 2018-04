Soi 5 chung cư Sài Gòn nguy cơ sập bất cứ lúc nào

1. Chung cư 155 - 157 Bùi Viện

Chung cư số 155-157 đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) có quy mô gồm tầng trệt, 6 tầng lầu và sân thượng. Chung cư có kết cấu mái bê tông cốt thép, rộng gần 600 m2 với hơn 4.000 m2 sàn xây dựng. Hiện có 80 hộ dân sinh sống trong chung cư được xây dựng trước năm 1975 này. Ảnh: Zing. Theo kết quả kiểm định chất lượng công trình chung cư của Sở Xây dựng TP.HCM, công trình chung cư số 155 - 157 đường Bùi Viện có quy mô theo hiện trạng gồm trệt, 6 lầu, sân thượng, mái bê tông cốt thép được đánh giá là đánh giá mức độ nguy hiểm của cả hai chung cư đều là cấp D. Ảnh: Zing. Điều này có nghĩa là khả năng chịu lực của kết cấu chung cư không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể. Do đó, hai công trình này thuộc diện nhà chung cư nguy hiểm, cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp. Ảnh: Zing. Bờ tường cầu thang từ tầng trệt lên tầng 1 bị nứt toác cả vệt dài. Các tầng đều chằng chịt dây điện, dây cáp. Nhiều hộ dân tận dụng hành lang, giếng trời gắn thêm cửa ra vào để chứa đồ, thêm không gian sinh hoạt. Ảnh: Zing. Tại phần liên kết giữa hai khối nhà bị hở đến hơn 20 cm. Dấu hiệu nguy hiểm này thể hiện rõ nhất trên phần sân thượng khi hai khối nhà bị tách ra, dưới mặt sân, hành lang các tầng được trám bằng xi măng để người dân đi lại. Ảnh: Zing. 2. Chung cư 128 Hai Bà Trưng

Theo kết quả kiểm định của Sở Xây dựng TP.HCM, chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng thuộc nhà chung cư bị hư hỏng nặng, mức độ nguy hiểm cấp D, cần di dời, phá dỡ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ảnh: TTO. Phía trong chung cư nhiều vị trí tường đã bị bong tróc, rỉ nước, mái tôn thủng lỗ. Các bậc cầu thang bị bể phần xi măng, căn hộ xuống cấp, kính cửa sổ nhiều tấm bị vỡ được tháo rời khỏi khung... Ảnh: TTO. Trước thực trạng này, UBND quận 1 đã tổ chức di dời khẩn cấp, bố trí tạm cư cho người dân. Đồng thời lên phương án cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp từ tháng 4 đến tháng 9/2017. Ảnh: TTO. Về hướng xây dựng lại chung cư, quận cũng tổ chức hội nghị lựa chọn chủ đầu tư xây dựng mới chung cư này. Trong trường hợp hết thời hạn theo quy định nhưng chủ sở hữu nhà chung cư chưa chọn được chủ đầu tư, quận sẽ cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện việc đầu tư, cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư. Ảnh: TTO. 3. Chung cư Vĩnh Hội

Chung cư Vĩnh Hội (phường 6, quận 4, TPHCM) được xây từ trước năm 1975, đến nay hầu như đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NLĐ. Phần hành lang nối lô A và lô B chung cư Vĩnh Hội đã bị lún sụp và người dân phải che chắn tạm để tránh nguy hiểm. Một phần tường trên trần nhà bị nứt rất dài kéo xuống tới nền gạch. Ảnh: NLĐ. Chung cư gồm ba lô A, B, C nối thành hình chữ U. Phần tường cũ nát, rêu bám thành mảng loang lổ, dây điện chằng chịt khắp nơi. Cột nhà nứt, trụ sắt đỡ thì bị hoen gỉ. Ảnh: NLĐ. Khu vực tầng 1 những mảng vữa bị bong tróc, trần nhà bị bong nhìn rõ từng lõi thép bên trong. Ảnh: NLĐ. 4. Chung cư 6 Bis

Chung cư 6 Bis nằm ngay dưới dốc cầu Khánh Hội nối trung tâm quận 1 và quận 4, thuộc đường Nguyễn Tất Thành được xây dựng trước năm 1975. Ảnh: Zing. Công trình kết cấu một trệt một lầu này nằm trong diện tích khu đất phù hợp quy hoạch gần 700 m2, có 26 căn hộ với khoảng 40 người đang sinh sống. Công trình thuộc diện nhà chung cư nguy hiểm cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp theo quy định. Ảnh: Zing. Theo thông báo của UBND quận 4 tới các hộ dân về kết quả kiểm định chất lượng công trình thì chung cư 6 Bis Nguyễn Tất Thành được đánh giá mức độ nguy hiểm của nhà là cấp D. Khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể. Ảnh: Zing. Mặt trước chung cư khá nhếch nhác với dây điện chằng chịt, các hộ cơi nới ban công... Mái chung cư bị thủng, ánh sáng có thể lọt vào, tấm la-phông bằng gỗ rách nát khiến khu vực trần cầu thang các mảng tường mọc rêu, ẩm mốc do thấm nước.... Ảnh: Zing. 5. Chung cư 47 Long Hưng

Chung cư 47 Long Hưng (phường 7, quận Tân Bình, TP HCM) có diện tích đất 2.554,530 m2, gồm 30 căn được xây dựng vào những năm 60 của thế kỷ trước. Ảnh: NLĐ. Do công trình xây dựng theo kiểu cũ nên lối đi rất hẹp, diện tích mỗi phòng khoảng 20 m2. Ảnh: NLĐ. Sau thời gian dài cải tạo, sử dụng, hiện chung cư 47 Long Hưng đã xuống cấp trầm trọng và không còn đảm bảo an toàn. Ảnh: NLĐ. Chung cư 47 Long Hưng được xếp hạng thấp nhất là chung cư cấp D. Ảnh: NLĐ.

