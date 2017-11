Những tỷ phú, doanh nhân tên tuổi nào tới Việt Nam dự APEC 2017?

1. Ông Mark Konyn - Giám đốc Đầu tư Tập đoàn AIA Group Limited

Đại diện cho AIA - Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Châu Á-Thái Bình Dương tham dự APEC CEO Summit 2017 là Giám đốc đầu tư Mark Konyn. Ở vai trò của mình, ông là người chịu trách nhiệm giám sát quản lý danh mục đầu tư của Tập đoàn. Ảnh: Business Wire. Ông Mark Konyn bắt đầu sự nghiệp ở London với vai trò phân tích định lượng cho nhà đầu tư tổ chức lớn nhất của Anh. Trước khi làm việc tại AIA, ông đã được bổ nhiệm vị trí CEO tại Cathay Conning Asset Management. Đến nay, ông đã có hơn 27 năm quản lý đầu tư ở Châu Á tại các tập đoàn toàn cầu. Ảnh: Business Wire. Tại APEC 2017, ông Mark Konyn sẽ tham gia đối thoại về "Sử dụng hiệu quả tài nguyên và sự phát triển bền vững". Ảnh: asianinvestor.net. 2. Sheryl Sandberg - Giám đốc Tác nghiệp (COO) của Facebook

Giám đốc Tác nghiệp (COO) của Facebook Sheryl Sandberg là nữ tỷ phú thứ 2 góp mặt tại APEC năm nay. Với tài sản 1,6 tỷ USD, bà được coi là cánh tay phải của ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg, giúp cân bằng những khiếm khuyết của CEO trẻ tuổi này trong những năm trước khi mạng xã hội này IPO. Ảnh: TIME. Bà Sandberg nổi tiếng với cuốn sách do chính bà viết về việc phụ nữ khẳng định mình trong công việc - Lean In. Bà tốt nghiệp top đầu khoa Kinh tế học tại Đại học Harvard. Ảnh: Forbes. Ở tuổi 25, bà làm việc cho Ngân hàng Thế giới (World Bank) dưới sự dẫn dắt của Larry Summers – Bộ trưởng Tài chính Mỹ sau này. Sau đó, bà quay lại Harvard học MBA và lấy bằng năm 1995. Sandberg từng làm tại Google trước khi đầu quân cho Facebook. Ảnh: dailymail.co.uk. Tại CEO Summit, bà sẽ tham gia phiên thảo luận về “Gây dựng kết nối và cộng đồng trong thế giới phụ thuộc vào công nghệ”, cùng Thủ tướng Australia - Malcolm Turnbull. Ảnh: time.com. 3. Nathan Blecharczyk

Blecharczyk năm nay 34 tuổi, là Giám đốc Chiến lược kiêm đồng sáng lập công ty chia sẻ phòng trọ - Airbnb cùng Joe Gebbia và Nathan Blecharcyzk năm 2008. Anh là kỹ sư đầu tiên của công ty làm việc với Chesky và Gebbia. Ảnh: Fortune. Airbnb hiện có mặt tại hơn 65.000 thành phố tại 191 quốc gia. Bản thân Blecharczyk cũng có khối tài sản lớn nhờ Airbnb, với 3,8 tỷ USD, theo Forbes. Ảnh: Celebrity Net Worth. Tại CEO Summit, anh sẽ thảo luận vấn đề “Những người tạo ra việc làm mới” cùng Chủ tịch kiêm CEO CreditEase – Ning Tang, Ngoại trưởng Canada - Chrystia Freeland và bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng giám đốc Vingroup. Ảnh: forbes.com. 4. Robert S. Franklin – Phó giám đốc Exxon Mobil

Exxon Mobil là tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, hiện là công ty dầu khí niêm yết lớn nhất thế giới với hoạt động thăm dò, khai thác trên toàn cầu. Ảnh: Getty Images. Franklin đã giữ nhiều chức vụ tại đại gia dầu khí này kể từ năm 1999. Ông hiện là Phó giám đốc Exxon Mobil Corporation, kiêm Giám đốc ExxonMobil Gas & Power Marketing Company – công ty thuộc Exxon Mobil Corporation. Ảnh: ANTĐ. Tại CEO Summit, ông sẽ tham gia phiên thảo luận về “Tăng trưởng bền vững và Sử dụng tài nguyên có hiệu suất”, cùng Giám đốc Đầu tư AIA - Mark Konyn, bà Thái Hương – Chủ tịch Tập đoàn TH và Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern. Ảnh: Speakers. 5. Scott Price – Phó giám đốc Global Leverage, Walmart International

Walmart International chịu trách nhiệm mảng kinh doanh ngoài Mỹ của đại gia bán lẻ Walmart. Công ty này hiện có hơn 6.200 điểm bán lẻ tại 27 quốc gia trên thế giới. Scott Price hiện là Phó giám đốc Global Leverage tại Walmart International. Trước đó, ông từng làm CEO tại Walmart Asia, CEO DHL Express Europe và có thâm niên 10 năm làm việc tại Coca Cola. Ảnh: twitter.com. Tại CEO Summit, ông sẽ tham gia phiên thảo luận về “Kết nối để phát triển”, cùng CEO Alpha King - Chan Min Simon, Phó giám đốc Global Leverage thuộc Walmart International – Scott Price và Jin Liqun – Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB). Ảnh: ANTĐ 6. David Cunningham - CEO FedEx Express

Từ tháng 1, ông Cunningham nhậm chức CEO FedEx Express – công ty con của FedEx Corp và cũng là hãng vận chuyển hàng không lớn nhất thế giới. Cunningham sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo các mảng kinh doanh của công ty, gồm FedEx Express và TNT. Ông cũng nằm trong Hội đồng Quản trị Chiến lược của FedEx Corp. Ảnh: Getty. Trong phiên thảo luận về “Các rào cản mới trong thương mại”, ông sẽ cùng chia sẻ quan điểm cá nhân với Tổng thống Peru - Pedro Pablo Kuczynski, trưởng đặc khu hành chính Hong Kong - Carrie Lam và Phó chủ tịch FreeportMcMoran - Richard Adkerson. Ảnh: Interrnet. 7. Ông Nicolas Aguzin - Chủ tịch kiêm CEO J.P. Morgan Asia Pacific

Nicolas Aguzin từng là CEO của J.P. Morgan Latin America và trưởng bộ phận Ngân hàng đầu tư, Mua bán sát nhập và Thị trường vốn của doanh nghiệp này. Ảnh: Euromoney. 8. Ông Aran Maree - Trưởng phòng Y tế, Công ty Dược Janssen của Johnson & Johnson

Đại diện cho Tập đoàn chuyên về dược phẩm, thiết bị y tế Johnson & Johnson là ông Aran Maree - Trưởng phòng Y tế, Công ty Dược Janssen của Johnson & Johnson. Ông là người lãnh đạo các nhóm chịu trách nhiệm về việc đánh giá độc lập các lợi ích y tế và rủi ro đối với tất cả các loại thuốc của Janssen. 9. Tỷ phú Jack Ma - Chủ tịch điều hành Alibaba

Jack Ma là nhà sáng lập và hiện là người nắm chức vụ cao nhất tại tập đoàn thương mại điện tử nổi tiếng Trung Quốc Alibaba. Ảnh: Reuters. 10. Philipp Rösler - Thành viên ban quản trị Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF): TS. Rösler từng là Phó thủ tướng nước CH Liên bang Đức, Bộ trưởng kinh tế và Công nghệ Đức, Chủ tịch đảng Dân chủ tự do Đức. Ảnh: WEF. 11. Jin Liqun - Chủ tịch ngân hàng AIIB

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) Jin Liqun tham gia cuộc đối thoại về "Kết nối để tăng trưởng”. Trước đó, ông Jin Liqun từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Ảnh: gettyimages.com.

