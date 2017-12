Những trang trại bạc tỷ ở vùng cao Việt Nam

Đến Sa Pa, Lào Cai, du khách không chỉ được ngắm cảnh đẹp núi rừng mà còn được chiêm ngưỡng trang trại bạc tỷ nuôi cá hồi vắt ngang lưng chừng thác của tỷ phú Nguyễn Thái Thịnh, ở tổ 7, xã Tả Phìn. Ảnh: Dân Việt. Anh thuê máy đào 400m2 ao và thả 7.000 cá giống. Mỗi năm anh Nguyễn Thái Thịnh lãi 1,3 tỷ đồng từ cá hồi. Ảnh: Tepbac. Mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi theo quy mô trang trại, anh Chu Quang Phúc ở thôn Nà Cọ, xã Đông Viên (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) trở thành một trong những người đầu tiên ở Chợ Đồn theo đuổi mô hình chăn nuôi lợn rừng. Ảnh: Gov. Trang trại lợn của anh Phúc có quy mô rộng 12ha, thường xuyên có trên 500 con lợn rừng, lợn ta địa phương, nhím, dúi và hàng trăm con gà ta thả đồi. Hằng năm, trừ chi phí đầu tư anh thu về từ 200 - 300 triệu đồng. Ảnh: Gov. Ông Trịnh Văn Đàm ở thôn 12, xã Đông Sơn, thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) được bà con biết đến với danh hiệu “kiện tướng” nuôi dê. Ông Đàm vào trong thung lũng hoang lập nghiệp, nuôi dê. Ảnh: Dân Việt. Sau nhiều năm khai hoang, đến nay ông sở hữu đàn dê gần 200 con với đủ các giống. Ước tính, ông sở hữu số tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. Trang trại tổng hợp của anh Ngô Xuân Linh, xã Sơn Mai (Hương Sơn, Hà Tĩnh), rộng 20ha với gần 10 ngàn gốc cam các loại, gần 100 con trâu, bò và vài nghìn con bồ câu lấy thịt..Ảnh: Baohatinh. Mỗi năm, doanh thu từ trang trại của anh Linh từ 4-5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động và hơn 30 lao động thời vụ. Ảnh: Baohatinh. Ông Cụt Bún Ma được bà con biết đến như là người tiên phong “khai hoang mở cõi” biến vùng đất cằn Pu Thoong, xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn (Nghê An) hành trang trại rộng gần 19 ha trù phú giữa đại ngàn. Ảnh: Báo Nghệ An. Trang trại của ông gồm 40 con bò, mỗi chú bò hơn 25 triệu đồng. Ảnh: Báo Nghệ An. Bên cạnh bò, trang trại của ông còn có vài chục con dê. Với giá bán 12,5 nghìn đồng/kg hơi, dê mang lại nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng cho gia đình mỗi lứa. Ảnh: Báo Nghệ An. Video: Làm giàu từ mô hình trang trại đồi rừng (Nguồn TTV)

