Những thương hiệu khủng bị “ném đá” vì lỡ phân biệt chủng tộc

Mới đây, thương hiệu thời trang Thụy Điển H&Mphải đóng cửa tất cả cửa hiệu ở Nam Phi do làn sóng biểu tình phản đối nhằm vào một bức ảnh quảng cáo bị cho là phân biệt chủng tộc. Ảnh: EneNaija. Theo CNN, người tiêu dùng Nam Phi nổi giận khi H&M tung ảnh quảng cáo có cậu bé da màu mặc áo nỉ chui đầu có in trước ngực dòng chữ "coolest monkey in the jungle". Ảnh: DW. Người dân biểu tình, đập phá mọi cửa hàng H&M tại thành phố Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: Newsapi. Ngay sau đó, H&M phải ra tuyên bố: "Chúng tôi xin lỗi bất kỳ ai có thể cảm thấy bị xúc phạm". Ảnh: GigiOnThat. H&M không phải là thương hiệu lớn đầu tiên bị ném đá vì quảng cáo mang tính chất phân biệt chủng tộc. Tháng 10/2017, Dove cũng vấp phải sự cố tương tự. Ảnh: Youtube. Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra phẫn nộ trước hình ảnh quảng cáo của Dove. Một phụ nữ da màu mặc áo phông màu nâu trở thành một người da trắng sai khi cởi chiếc áo phông đang mặc. Ảnh: NBC News. Sau khi bị chỉ trích, đại diện của nhãn hàng Dove lên tiếng xin lỗi tới khách hàng. Ảnh: The Daily Beast. Trong năm 2017, một cửa hàng Starbuck tại Manhattan (Mỹ) bị khách hàng chỉ trích vì hành vi mang tính phân biệt chủng tộc với khách hàng gốc Á. Ảnh: Printest. Tháng 11/2017, Tesla – thương hiệu sản xuất ô tô điện hàng đầu của Mỹ bị kiện bởi tập thể công nhân người da màu vì phân biệt chủng tộc tại một nhà máy ở California. Ảnh: Futurecar. Họ cho rằng công nhân da màu phải chịu những lời lẽ ganh đua có tính phân biệt chủng tộc trong thời gian làm việc. Ảnh: Inside EVs. Video: Thời trang giá rẻ H&M khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam Nguồn: VTC14

