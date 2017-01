Những sai lầm khiến tiền bạc đội nón ra đi

Các triệu phú luôn hiểu rằng tiền không phải thứ được phát hiện, giành phần thắng hay tạo ra một cách tình cờ.

1. Bạn không hiểu tiền hoạt động như thế nào

Tiền bạc không phải là chủ đề phức tạp nhưng dường như rất ít người hiểu nó hoạt động như thế nào. Bạn cũng vậy phải không? Chắc chắn bạn có thể đổ lỗi cho hệ thống giáo dục hay cha mẹ mình. Nhưng đó là trách nhiệm của bạn để biết tiền được kiếm như thế nào, giữ như thế nào, đầu tư thế nào và giữ gìn ra sao.

Các triệu phú luôn hiểu rằng tiền không phải thứ được phát hiện, giành phần thắng hay tạo ra một cách tình cờ.

Giàu có không phải sự tình cờ mà là hành động. Xây dựng sự giàu có là trò chơi lớn nhất thế gian. Nếu bạn muốn chiến thắng, bạn cần phải hiểu các quy tắc.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách đọc các sách về tiền bạc, chẳng hạn như:

● Rich Dad, Poor Dad của Robert Kiyosaki

● The Total Money Makeover của Dave Ramsey

● The Richest Man in Babylon của George Clason

Đừng chỉ đọc, hãy tiếp thu kiến thức. Tranh luận về nó. Chia sẻ kiến thức với vợ/chồng, người thân và những người xung quanh. Tài chính cá nhân là điều có thể học được. Bằng cách làm chủ nó, bạn có thể thấy giàu có là điều dễ đạt được hơn bạn tưởng tượng trước kia.

2. Bạn không coi trọng giá trị của giáo dục

Bạn có quá nhiều việc phải làm mỗi ngày và luôn luôn không hoàn thành tất cả chúng. Đó là lý do bạn suy nghĩ việc hi sinh một số thứ. Tuy vậy, nhiều người hi sinh thời gian dành cho học tập, đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội trở thành triệu phú của bạn. Những người giàu có chẳng bao giờ ngừng học hỏi cả.

Trong một phỏng vấn gần đây tại The Tim Ferriss Show, Noah Kagan nói rằng anh dành thời gian mỗi buổi sáng để đọc sách và đặt lịch mỗi sáng thứ Ba để học điều gì đó.

Lần cuối bạn lên lịch học tập là khi nào? Hãy làm theo lời khuyên của Kagan, Ferriss và các doanh nhân thành công khác: Đừng bao giờ ngừng học tập, dù cho bạn bận đến cỡ nào.

3. Bạn chi tiêu hết thu nhập của mình

Có lẽ bạn chẳng có chút tiền dư nào cả. Sếp bạn trả lương cho bạn còn chả đủ sống. Hay bất cứ lý do nào bạn có thể đưa ra. Hãy đối diện sự thật: Bạn đang chi tiêu quá nhiều tiền. Tôi không quan tâm bạn kiếm được bao nhiêu, điều đó không quan trọng. Bạn có thể kiếm được 2.000 USD hay 20.000 USD mỗi tháng thì bạn vẫn có nguy cơ phá sản.

Có lẽ bạn chẳng có chút tiền dư nào cả. Sếp bạn trả lương cho bạn còn chả đủ sống. Hay bất cứ lý do nào bạn có thể đưa ra. Hãy đối diện sự thật: Bạn đang chi tiêu quá nhiều tiền. Tôi không quan tâm bạn kiếm được bao nhiêu, điều đó không quan trọng. Bạn có thể kiếm được 2.000 USD hay 20.000 USD mỗi tháng thì bạn vẫn có nguy cơ phá sản.

Những triệu phú tôi biết đều có ý thức chi tiêu ít hơn số họ kiếm được. Thay vì nâng cấp cuộc sống mỗi khi kiếm nhiều tiền hơn, họ chọn đưa thêm tiền vào các khoản đầu tư khác nhau, chẳng hạn như kinh doanh, chứng khoán, bất động sản,...Hãy thử xem sao kê ngân hàng trong 3 tháng qua. Xem tiền mình chi cho những khoản gì. Hãy tổ chức lại ngân sách cho tương lai của mình.

4. Bạn không thu thập tài sản

Một công việc sẽ chẳng giúp bạn giàu có được. Vậy làm thế nào để bạn trở nên giàu có?

Tài sản theo định nghĩa của Investopedia.com là “một nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế mà một cá nhân, công ty hay đất nước sở hữu hay kiểm soát với kỳ vọng nó sẽ mang đến lợi ích cho tương lai”.

Tài sản có thể là một doanh nghiệp có lợi nhuận, một danh mục chứng khoán đang phát triển hay một khu vực bất động sản tiềm năng.

Chiếc xe của bạn không phải là tài sản. Chiếc đồng hồ điện tử mới tinh trên tay bạn cũng không phải tài sản. Căn nhà của bạn cũng vậy. Đó là các khoản nợ cướp đi tương lai giàu có của bạn.

Đừng tích lũy mà hãy thu thập những thứ giúp bạn kiếm tiền trong dài hạn.

Trở thành triệu phú không phải là điều không thể. Trong thực tế, nó là điều tương đối dễ dàng khi bạn có thời gian và kiến thức để thực hiện.

