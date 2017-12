Những ngành nào sẽ có thưởng Tết cao?

Tuy nhiên, sẽ có những ngành nghề thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất nhiều hơn, và cũng có không ít doanh nghiệp thưởng ít hơn.

Bà Tống Thị Minh, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, mức thưởng Tết năm nay nhìn chung sẽ khả quan. Đặc biệt, bà Minh khẳng định việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng nhẹ từ 1/1/2018 không ảnh hưởng nhiều tới thưởng Tết, vì đây là thành quả kinh doanh của năm 2017.

Mức thưởng Tết Nguyên đám Mậu Tuất được dự báo không thấp hơn năm trước.

Như vậy, mức thưởng Tết Nguyên đán sẽ chủ yếu phụ thuộc vào tiền lương bình quân trong năm 2018 ở các doanh nghiệp. Khảo sát tình hình lương, thưởng năm 2017 trên 592 công ty trong 16 ngành nghề của Công ty Tư vấn nhân sự Talentnet và Mercer cho thấy, tỉ lệ tăng lương năm 2017 và dự kiến năm 2018 của các công ty Việt Nam sẽ cao hơn mức tăng của lạm phát.

Theo đó, tỉ lệ thưởng ở các công ty Việt Nam so với lương cơ bản là 22,1%. Tỉ lệ này ở các công ty nước ngoài thấp hơn, là 16,6%. Các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, ngân hàng, tài chính có mức thưởng tăng nhẹ so với các ngành khác; lần lượt là 22,1%; 20,7% và 20,7%. Các công ty lớn ở Việt Nam tiếp tục có mức thưởng cao hơn so với các công ty nước ngoài. 3 ngành có tỉ lệ thưởng thấp nhất là bán lẻ, kho vận và giáo dục.

Năm 2017, hệ thống ngân hàng kinh doanh có hiệu quả, phần lớn có lợi nhuận tốt. Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III của 23 ngân hàng cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế các đơn vị này đạt 47,4 nghìn tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ 2016.

Nhiều ngân hàng cũng đã xuất hiện trong nhóm doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất như Vietcombank, VietinBank,… Kể cả một số ngân hàng sau thời gian dài khó khăn cũng đã vươn lên báo lãi nghìn tỉ đồng. Điển hình là Sacombank, lũy kế 9 tháng đầu năm, thu nhập thuần từ lãi đạt 3.759 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt lần lượt 1.025 tỷ đồng và 771 tỉ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Báo cáo tài chính của LienVietPostBank cũng cho thấy, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong 11 tháng năm 2017 đã đạt 1.836 tỉ đồng, vượt hơn 20% so với kế hoạch đề ra cho cả năm, báo lãi trước thuế hơn 1.800 tỉ đồng trong 11 tháng đầu năm.

Căn cứ trên những cơ sở nêu trên, ông Phạm Minh Huân, nguyên Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia, dự đoán: "Tiền thưởng Tết nhìn chung vẫn sẽ dao động trong khoảng 1 tháng lương như 1-2 năm trước. Kể cả một số ngành sử dụng đông lao động như dệt may, da giày, thủy sản… cũng sẽ giữ được mức thưởng như các năm trước. Không loại trừ, doanh nghiệp trong các lĩnh vực này còn có những chính sách chăm sóc riêng ngoài chế độ lương, thưởng Tết như tặng quà, tặng vé tàu, xe… Dự báo năm nay, ngành Ngân hàng có thể thưởng trên 3 tháng lương. Ngoài ra, bất động sản, dịch vụ du lịch… là những ngành tăng trưởng tốt nên có thể có đột biến về thưởng Tết".

Một số chủ sử dụng lao động cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, muốn giữ chân lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ doanh nghiệp phải có chính sách đãi ngộ phù hợp, ghi nhận sự cống hiến của người lao động. Vì thế, sẽ không có chuyện thưởng Tết quá “bèo bọt” ở những doanh nghiệp làm ăn tương đối ổn định trong năm qua. Điều này chỉ có thể xảy ra ở những doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tình hình sản xuất kinh doanh trì trệ, kém hiệu quả.