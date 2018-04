Những lần sạc pin dự phòng phát nổ, bốc cháy kinh hoàng

Tháng 11/2017, một nhà dân ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An đã bị thiêu rụi toàn bộ đồ đạc sau khi cắm sạc dự phòng rồi đi ra ngoài tập thể dục. Ảnh: PL&BĐ. Toàn bộ đồ đạc trong nhà trở thành tro sau đám cháy. Ảnh: VTVnews. Trước đó, hồi tháng 5/2017, ông Triệu Văn T, ở Hòa Bình đã bị thương nặng bàn tay trái do nổ pin sạc điện thoại dự phòng. Ảnh: Trieucontim. Thấy cục sạc dự phòng cắm điện từ tối hôm trước, ông T dùng tay trái cầm pin dự phòng, tay phải rút điện. Khi ông vừa rút điện thì pin phát nổ lớn. Ảnh minh họa: Giadinhnet. Tháng 2/2018, một cục sạc dự phòng bốc cháy trong hộc để hành lý trên chuyến bay của hãng China Southern Airlines khiến hành khách hoảng sợ. Ảnh: Weibo. Hãng China Southern Airlines cho biết, vào lúc cháy, sạc dự phòng cất bên trong hành lý xách tay của khách không kết nối với điện thoại để sạc pin. Ảnh: Weibo. Rất may, không có ai bị thương. Tuy nhiên, hành khách trên chuyến bay đã được một phen hoảng loạn. Ảnh: VTV. Ngày 31/1/2018, một cục sạc dự phòng cho smartphone đã đột ngột bốc cháy ngùn ngụt trên một máy bay của Nga. Ảnh: Ruptly. Ngọn lửa bùng lên và khói bốc mù mịt khắp khoang máy bay. Ảnh: Ruptly. Video: Vì sao pin sạc dự phòng phát nổ, gây cháy. Nguồn: Vietnamnet

