Những lần cà phê bị tẩm ướp độc hại, gây sốc dư luận

Hàng chục tấn cà phê bẩn trộn lõi pin được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện ngày 17/4 mới đây khiến người tiêu dùng thật sự hoang mang. Ảnh: Zing. Loại cà phê này được sản xuất theo công thức vỏ cà phê trộn với bột đá. Cà phê thải loại ngâm qua nước pha bột pin, trong đó thành phần chủ yếu là bột đá và vỏ cà phê. Ảnh: Zing. Vụ việc khiến người ta nhớ lại những lần cà phê tẩm hóa chất, từng gây xôn xao dư luận. Ảnh: Zing. Tháng 3/2016, Công an TP Vũng Tàu phát hiện một lượng lớn cà phê, đậu nành và các phụ gia chưa rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở ở số 268, đường Trương Công Đinh (Vũng Tàu). Ảnh: NLĐ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều loại phụ gia dùng để tẩm, ướp khi rang cà phê như đường, muối, rượu, hóa chất hương vị cà phê...Ảnh: NLĐ. Cà phê hạt và đậu nành sau khi rang, phối trộn hương liệu sẽ được cơ sở này xay nhuyễn rồi đóng gói, bán ra thị trường. Ảnh: NLĐ. Ngày 27/11, Công an tỉnh Hậu Giang bắt quả tang một cơ sở sản xuất cà phê không phép tại xã Đại Thành, TX Ngã Bảy. Ảnh: Một thế giới. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang rang, trộn hương liệu cho 180 kg cà phê và đậu nành. Ảnh: VTV. Một cơ sở sản xuất cà phê bằng hóa chất tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk bị phát hiện năm 2015. Ảnh: Tuổi trẻ. Không chỉ độn đậu nành, bắp...vào cà phê, thông tin trên báo Tuổi trẻ cho thấy trên thị trường còn xuất hiện loại “tinh chất cà phê”, được nhiều người kinh doanh mua về để pha chế thành cà phê, kiếm lợi nhuận khủng. Ảnh: Tuổi trẻ. Một số chủ quán cà phê ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, chỉ cần một giọt "tinh chất" này là có thể pha thành một ly cà phê với mùi vị như cà phê hảo hạng. Ảnh: Tuổi trẻ. Video: Phát hiện cơ sở nhuộm đen cà phê bằng pin Con Ó. Nguồn: VTV24.

