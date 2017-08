Nhãn "khủng" Tây Bắc bất ngờ xuất khẩu sang Mỹ

(Chap) Nhãn Sông Mã (Sơn La) có đặc điểm quả to, cùi dày, hạt nhỏ, ăn dịu ngọt, thanh mát hơn các loại nhãn khác.

Chỉ ít ngày nữa lô hàng nhãn Sông Mã (Sơn La) đặc sản Tây Bắc sẽ lần đầu tiên có cơ hội xuất sang thị trường Mỹ.Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina T&T, cho biết sau khi làm việc với Sở Công Thương Sơn La và các vùng trồng, công ty đã hoàn thành xong công đoạn đóng gói sản phẩm để chuyển xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Lô hàng nhãn Sông Mã sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không vào TP.HCM chiếu xạ, sau đó sẽ vận chuyển bằng đường biển xuất khẩu sang Mỹ.

Nhãn Sông Mã (Sơn La) trái to, vị ngọt dịu hơn các loại nhãn khác.

Theo ông Tùng, nhãn Sông Mã nổi tiếng nhiều năm qua có thể so sánh độ ngon ngang ngửa với đặc sản nức tiếng “nhãn lồng Hưng Yên”. Điểm nổi trội của nhãn Sông Mã là trái “khủng” to hơn các loại nhãn khác, vị ngọt dịu, thanh mát hơn. Có thể do được trồng trên vùng đồi núi nên chất lượng khác biệt.

“Nhãn Sông Mã (Sơn La) sẽ được xuất thử lô hàng đầu tiên sang Mỹ theo dạng chào hàng. Nếu người tiêu dùng ưa chuộng, công ty sẽ tiếp tục kết nối thu mua tiêu thụ cho bà con nông dân trồng nhãn”, ông Tùng cho hay.

Nhãn Sông Mã (Sơn La) năng suất cao, chất lượng được kỳ vọng thị trường Mỹ ưa chuộng.

Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có gần 32.000 hộ trồng nhãn với diện tích hơn 5.000ha, trong đó, nhãn ghép là 2.300ha, tập trung chủ yếu ở các xã dọc sông như: Chiềng Khương, Chiềng Cang, Chiềng Khoong, Thị trấn, Nà Nghịu, Chiềng Sơ. Cây nhãn đã trở thành cây trồng chủ lực được ưu tiên phát triển.