Người dân Hà Nội hối hả sắm lễ cúng rằm cuối cùng năm Đinh Dậu

Cúng Rằm tháng Chạp là phong tục truyền thống không thể thiếu của người Việt mỗi dịp cuối năm. Năm nay, dù trời rét buốt song từ sáng sớm, nhiều gia đình ở Hà Nội đã ra chợ tất bật mua hoa, quả, đồ lễ để chuẩn bị cho lễ cúng. Đào dăm thời điểm này đã được bày bán nhiều, khiến phố phường Hà Nội rực rỡ thêm. Theo các tiểu thương, đào cành bán trong ngày rằm tháng Chạp có giá tăng nhẹ hơn so với một tuần trước đây, dao động từ 80.000 - 250.000 đồng/cành. Đây đều là đào lấy từ các vườn đào nổi tiếng ở Hà Nội như Nhật Tân, La Cả, Phú Thượng. Bên cạnh đào cành, đào dăm, các loại hoa như cúc, mimosa, lay ơn... cũng được nhiều người dân tìm mua. Trung bình giá bán của các loại hoa này dao động từ 20.000 - 80.000 đồng/bó. Chị Vân Anh (nhà tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "So với ngày thường thì giá hoa có tăng hơn chút nhưng nhiều loại hơn và đẹp hơn". Lễ cúng rằm tháng chạp luôn cần những loại hoa quả tươi. Do đó, các loại quả như phật thủ, bưởi, thanh long, xoài... khá chạy hàng với cao hơn ngày thường một chút. Phật thủ có giá "mềm" nhất cũng từ 50.000 đồng/quả, bưởi cúng từ 40.000 đồng/quả. Chuối xanh cũng rất đắt hàng dịp này. Riêng chuối xanh quả lẻ còn có giá bán gấp đôi do người dân có quan niệm thắp hương quả lẻ sẽ mang lại nhiều may mắn. Rằm tháng Chạp là ngày lễ sớm nhất, đánh dấu thời điểm Tết Nguyên Đán sắp đến. Tiếp ngay sau đó là ngày tiễn ông Táo 23 tháng Chạp. Do đó, bên cạnh việc sắm lễ cúng rằm tháng Chạp, nhiều người dân tranh thủ sắm lễ ông Táo sớm. Các bộ vàng mã (mũ, giày, tiền vàng)... chất đầy một chiếc xe máy. Tùy độ cầu kỳ, kích thước mà mỗi bộ đồ lễ cúng ông Táo có giá dao động từ 30.000 - 200.000 đồng.

