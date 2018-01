Buôn chuối tiêu xanh bán Tết: Mặt hàng ít vốn nhưng lãi cấp số nhân

Tranh thủ những ngày cuối năm, chị Phượng, 38 tuổi ở Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội đang có ý định buôn chuối xanh bán Tết. Bởi theo chị Phượng, ở miền Bắc hầu như gia đình nào Tết đến cũng có nải chuối để thắp hương gia tiên, bày ban thờ Tết. Vì thế, các loại chuối tiêu, chuối ta xanh đều có thể kinh doanh được.

Theo bà nội trợ này, những tháng giáp Tết như trên, việc bán chuối tiêu, chuối ta rất hút khách mua. Hơn nữa lại rất được giá. Thậm chí có năm chị bán chuối với giá lời gấp 5-7 lần chuối mua vào. Nhờ vậy mà nhà chị có cái Tết khá ấm và chi tiêu thoải mái.

Chị Phượng tâm sự: “3 năm trước, do nhà gần Tết mà chẳng biết phải buôn bán gì ra tiền. Vì thế tôi đánh liều buôn chuyến chuối xanh về bán Tết. Tôi thường lấy chuối tận vườn bên Hưng Yên, Hoà Bình về bán nên luôn đảm bảo ngon, bổ, rẻ lại an toàn. Năm đó, nhà tôi cũng thu được lợi nhuận khá cao từ việc bán chuối xanh”.

Đã có được mối lấy chuối xanh về bán, vì thế những ngày giáp Tết, nhà chị Phượng lại đi gom chuối xanh ở các nơi về bán: “Do có kinh nghiệm bán chuối xanh ngày Tết nên nhà tôi cũng biết nơi nhập mua chuối giá rẻ. Chuối xanh thường được chúng tôi đến tận vườn mua theo buồng hoặc theo kg. Sau đó, thuê xe tải vận chuyển về Hà Nội bán riêng từng nải”.

Bà nội trợ này cũng kể rằng, từ rằm tháng chạp trở đi là thời điểm mà nhà chị bắt đầu bán chuối xanh rất chạy. Nhưng bán đắt hàng nhất phải kể tới từ 25 Tết trở đi. Lúc đó những nải chuối xanh xấu hay đẹp đều không có để bán.

“Có năm đến 28-29 Tết ra chợ đã hết sạch những nải chuối xanh đẹp để bán. Nải chuối xấu mà nhiều người vẫn chấp nhận mua với giá 10 ngàn đồng 1 quả. Họ chấp nhận phải mua như vậy vì người miền Bắc dù giàu hay nghèo cũng phải có 1 nải chuối trên bàn thờ ngày Tết”, chị Phượng nhớ lại.

Cũng theo tiểu thương thường bán chuối xanh mỗi dịp Tết về này, để buôn chuối buồng nào bán hết buồng đó, khi đi thu mua chuối xanh tại các vườn chuối ở Hưng Yên, Hoà Bình hay các vùng quê lân cận, người mua phải lưu ý chọn mua những buồng và những nải chuối theo số quả lẻ. Những buồng và nải chuối như vậy dù bán buôn hay bán lẻ lại đều bán rất chạy.



Dự đoán về giá chuối xanh ngày cận Tết năm nay, tiểu thương này khẳng định: “Chuối năm nay do bị ảnh hưởng bởi những đợt mưa bão các tháng trước nên sẽ có giá đắt hơn mọi năm. Vì thế, nhà tôi cũng đang cố thu gom chuối sớm để được giá rẻ hơn. Càng sát Tết mà thu mua chuối sẽ càng đắt và khó tìm mối lấy hàng hoặc hết mối mua buôn chuối”.

Nhà cách làng trồng chuối xã Cao Viên, Cao Bộ (Thanh Oai, Hà Nội) chỉ vài km, vì thế thời điểm này chị Quyên (Ba La, Hà Đông) cũng đang tất bật đi đến các vườn chuối rộng của từng hộ gia đình để đặt mua buôn chuối xanh.

Tiểu thương này chia sẻ: “Tại 2 xã này có cả những bãi chuối bạt ngàn. Vì thế, nhà gần đây nên vợ chồng mình cũng tính buôn chuối xanh bán Tết để có thêm 1 khoản thu nhập. Vốn bỏ ra buôn chuối xanh không nhiều bằng các mặt hàng khác nhưng được cái bán rất chạy những ngày giáp Tết. Chỉ có điều, để có lãi lớn, các tiểu thương khi mua buôn phải khéo chọn được nải chuối già. Chứ không buôn phải buồng chuối non thì bán không được giá do nhanh xuống mã. Trong khi đó, chuối Tết người dân mua về để thắp hương chứ không mua ăn. Nếu chọn buồn non, xuống mã thì sẽ không bán được giá cao”.

Ngoài khéo chọn chuối già, người phụ nữ này cũng đặc biệt lưu ý đến quá trình vận chuyển vì vận chuyển chuối rất nặng, cồng kềnh và phức tạp. Làm sao phải tránh chuối bị xay xát trong quá trình vận chuyển.

“Có năm, thấy chuối ở miền Bắc đắt đỏ, lại thêm trong Nam không thắp hương chuối ngày Tết nên giá chuối trong đó rất rẻ. Vì thế, có năm vợ chồng mình nhờ người nhà ở Đồng Nai giúp thu gom chuối trong đó và vận chuyển ra ngoài này bán Tết cũng rất được giá”, chị Quyên tiết lộ.

Tiểu thương này khẳng định, những ngày giáp Tết thế này buôn chuối tiêu xanh bán sẽ rất khả thi. Chỉ cần chọn chuối đẹp, chuối già, quả lẻ và vận chuyển cẩn thận là đã có thể có mặt hàng bán Tết không lo ế khách Tết này.